Wagner amenaza con abandonar Bakhmut tras críticas a Rusia por falta de municiones

En un sorpresivo video, el fundador del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, aseguró que sus tropas abandonarán la disputada ciudad ucraniana de Bakhmut el próximo 10 de mayo, lo que pondría fin a su participación en la batalla más larga y sangrienta de la guerra en Ucrania. Prigozhin justificó la medida por la falta de municiones, escasez de la que responsabiliza a Moscú. Entretanto, la cancillería rusa amenaza con "acciones concretas" contra Kiev, tras acusarlo del presunto intento de atentado contra el Kremlin esta semana. Bakhmut, escenario de una de las batallas más sangrientas desde la Segunda Guerra Mundial, podría representar un cambio en la estrategia de la invasión rusa.Wagner, el grupo de mercenarios rusos que lidera muchas de las operaciones de Moscú en el conflicto en curso, anunció su retirada de la ciudad en disputa a partir del próximo 10 de mayo. Un golpe de timón de esta organización que hasta hace pocas semanas aseguraba que controlaba el 80% de la urbe en el este de Ucrania.En un video, grabado junto a cadáveres de hombres rusos, el fundador de la fuerza paramilitar privada, Yevgeny Prigozhin, sostuvo que la decisión se debe a las grandes pérdidas humanas entre sus filas, por el suministro inadecuado de municiones desde Moscú."Estoy sacando las unidades de Wagner de Bakhmut porque, en ausencia de municiones, están condenadas a perecer sin sentido", señaló Prigozhin,Prigozhin arremetió contra el Ministerio de Defensa ruso y los altos mandos militares del país invasor por la escasez de provisiones, que ahora lo fuerzan a retroceder en la toma total de la localidad. Según el jefe del grupo, sus unidades estaban camino a tomar Bakhmut el 9 de mayo, pero "cuando vieron esto, los burócratas militares detuvieron las entregas [de municiones]"."Estos son muchachos de Wagner que murieron hoy. La sangre aún está fresca (…) Vinieron aquí como voluntarios y se están muriendo para que ustedes puedan engordar en sus oficinas", cuestionó el líder de la fuerza paramilitar, que desde antes de la guerra en Ucrania ha sido cuestionada por sus crímenes cometidos en otras naciones donde han respaldado a Rusia, principalmente en África y en Siria.Las palabras de Prigozhin, un hombre conocido hasta ahora por su cercanía al presidente ruso Vladimir Putin, vislumbran las divisiones internas entre las fuerzas invasoras, que el Kremlin ha intentado desmentir anteriormente. Además, exhibiría las dificultades de Moscú para proveer los equipos militares necesarios a sus hombres con el fin de lograr sus aspiraciones ocupacionistas."Tenemos un 70 % de escasez de municiones. ¡Shoigu! ¡Gerasimov! ¿Dónde está la munición? (…) Los responsables se irían al infierno", gritó Prigozhin visiblemente enfadado, al dirigirse directamente al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y al jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov.¿Cambio de estrategia en la guerra en el este de Ucrania?Si bien está por confirmarse si efectivamente Wagner se retirará de Bakhmut en los próximos días, en caso de cumplirse, los mercenarios deberán ser reemplazados por soldados rusos, según sostuvo Prigozhin en las imágenes difundidas este viernes."Estamos obligados a transferir posiciones en el asentamiento de Bakhmut a unidades del Ministerio de Defensa y retirar los restos de Wagner a campamentos logísticos para lamer nuestras heridas", dijo.Pero Wagner ha sido hasta ahora un elemento crucial en los avances de las tropas invasoras, especialmente en el este del país invadido, y no está claro si los militares del Ejército ruso mantendrán la ocupación del 80% de Bakhmut que el grupo alegaba tener en sus manos hace tres semanas, en medio de la resistencia ucraniana.Bakhmut se encuentra en ruinas y ha sido el centro de una de las batallas más sangrientas de esta guerra, con una fuerte disputa que inició el verano pasado.Si bien algunos expertos militares han indicado previamente que una eventual toma de Bakhmut por parte de Moscú no alteraría drásticamente el rumbo general de la guerraen el este de Ucrania, donde poco terreno ha cambiado de manos en losúltimos meses, la pequeña localidad tiene importantes conexiones vía terrestre con otras partes de la región de Donetsk, a la que pertenece, y con la vecina región de Lugansk.Su eventual caída en manos rusas haría que las cercanas ciudades industriales de Kostiantynivka y Kramatorsk quedaran a merced de la artilleríarusa. Un escenario que podría cambiar si Kiev aprovecha los espacios que dejaría Wagner.Las pérdidas de Rusia en la guerra contra Ucrania han sido enormes y las dificultades son diversas, según han señalado Estados Unidos y el Ministerio de Defensa de Reino Unido, que monitorea la guerra.Londres resalta que Moscú ha sufrido grandes pérdidas humanas de militares experimentados y ha enviado al terreno reservistas mal entrenados. Además, subrayala falta de instalaciones y equipos de entrenamiento entre sus filas.Sin embargo, Rusia se mantiene como el Ejército más poderoso del mundo y en los últimos meses Washington ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que China envíe armas a Moscú, algo que hasta ahora Beijing niega.Ante los retrocesos, el Kremlin deberá plantearse nuevas estrategias en los espacios que dejaría Wagner, especialmente cuando se avecina la anunciada contraofensiva del Ejército ucraniano, recientemente fortalecido con casi el 100% de los vehículos de combate y municiones prometidos por los aliados de la OTAN.Lavrov amenaza con "acciones concretas" a Kiev tras supuesto intento de atentadoMientras tanto, los altos funcionarios rusos se concentran en sus acusaciones contra Ucrania por el presunto intento de atentado contra el Kremlin, que se habría registrado el pasado 3 de mayo. Un ataque que, según Moscú, habría tenido el objetivo de atentar contra la vida del presidente Vladimir Putin, quien no se encontraba en el lugar.Este viernes, el canciller ruso, Sergéi Lavrov, prometió "acciones concretas" de su Gobierno contra el vecino país en respuesta al presunto asalto con dos drones que fueron interceptados por Moscú, según su versión."Claramente fue un acto hostil, está claro que los terroristas de Kiev no podrían haberlo cometido sin el conocimiento de sus amos", afirmó Lavrov en referencia a Estados Unidos, aunque Washington se desmarcó un día antes de estos señalamientos."No responderemos hablando de 'casus belli' o no, responderemos con acciones concretas", agregó Lavrov al utilizar un término del latín para una acción que justifica la guerra.El Gobierno ucraniano también ha negado categóricamente su participación en el presunto atentado y apunta a que se trataría de un "pretexto" del Kremlin para justificar nuevas acciones contra su nación en los próximos días.Con Reuters y AP