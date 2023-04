Vladimir Putin celebra la cooperación militar 'sin límites' con China

El presidente y el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, se reunieron con el general Li Shangfu, ministro de Defensa chino, menos de un mes después de la visita de Estado de Xi Jinping de tres días a Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió el domingo en Moscú con el ministro de Defensa chino, Li Shangfu, para saludar la cooperación militar entre las dos naciones que describieron como una asociación "sin límites"."Trabajamos activamente a través de nuestros departamentos militares, intercambiamos regularmente información útil, colaboramos en el ámbito de la cooperación técnico-militar y realizamos ejercicios conjuntos", declaró Putin al concluir la reunión.Por su parte, Li Shangfu afirmó que "China está dispuesta a trabajar con Rusia para hacer nuevas contribuciones al mantenimiento de la estabilidad y la seguridad regional y del mundo".Rusia y China reforzaron sus lazos económicos, políticos y militares desde que Moscú invadió Ucrania en febrero de 2022. Incluso el Presidente chino, Xi Jinping, se reunió con Putin en Moscú el mes pasado.El mandatario añadió que los ejercicios militares en conjunto se realizaron tanto en Extremo Oriente como en Europa y que, en ellos, han participado fuerzas terrestres, navales y aéreas.Se trata de la primera visita que Li realiza a otro país desde que fue nombrado el mes pasado. "En los últimos tiempos, la cooperación entre Rusia y China en las esferas militar y técnico-militar se ha desarrollado muy bien", comentó Putin, quien enfocó el discurso en impulsar la seguridad regional.Beijing había anunciado la visita de Li a Moscú como parte de un encuentro con funcionarios de Defensa rusos, aunque no mencionó ninguna reunión con Putin. Li, quien aparece en las imágenes de la reunión estrechando la mano del líder ruso, está bajo sanciones de Estados Unidos desde 2018 por la compra de aviones de combate y equipos del principal exportador de armas de Rusia, Rosoboronexport.En la apertura de la reunión, Putin se mostró contento por la evolución de las relaciones entre Rusia y China, mientras que Li afirmó que las relaciones entre ambos países "superan las uniones político-militares de la época de la Guerra Fría. Se basan en los principios de no alineamiento y son muy estables".El papel de China en la guerra en Ucrania es, oficialmente, neutral: no critica la invasión rusa al país pero tampoco la alienta. Sin embargo, las últimas reuniones de altos representantes entre ambos países muestran la buena sintonía entre Beijing y Moscú.Ucrania denuncia la existencia de componentes chinos en las armas usadas por RusiaLas fuerzas ucranianas encuentran cada vez más componentes procedentes de China en las armas rusas utilizadas en la guerra, según declaró a Reuters un asesor de la oficina del presidente Volodímir Zelenskiy.En "las armas recuperadas del campo de batalla seguimos encontrando diferentes componentes electrónicos", comentó Vladyslav Vlasiuk, asesor sobre política de sanciones. "La tendencia ahora es que hay menos componentes fabricados en Occidente y más -no es difícil (adivinar) de qué país- componentes fabricados. Por supuesto, China", comentó por una videollamada.El ministro de Asuntos Exteriores chino declaró recientemente que China no ayudaría a Rusia con armas, un temor latente para Estados Unidos y otros aliados occidentales.La guerra en Ucrania provocó una cadena de sanciones occidentales, incluido el envío de tecnología militar y de doble uso, como microchips que podrían utilizarse tanto en aparatos cotidianos como en armamento militar.Pero la información recopilada por expertos ucranianos en el campo de batalla y compartida con Reuters afirmaba que se habían encontrado componentes fabricados en China en un sistema de navegación de drones aéreos Orlan que anteriormente habían utilizado un sistema suizo.La oficina del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino respondió a Reuters: "A lo largo de la historia, China ha puesto en marcha una cooperación comercial normal con todos los países, incluida Rusia, sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo"."En cuanto a las exportaciones de artículos militares, China ha adoptado en todo momento una actitud prudente y responsable. La posición y las acciones de China siempre han sido así", agregaron.Antony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, declaró el mes pasado que China aún no había "cruzado esa línea" de suministrar a Rusia ayuda letal, pero los funcionarios siguen de cerca los acontecimientos y se muestran preocupados los llamados productos de doble uso."Nosotros y nuestros gobiernos asociados estamos implacablemente centrados en restringir el acceso de Rusia a tecnologías clave que alimentan su brutalidad en Ucrania", comentó un funcionario del Departamento de Estado. "Estados Unidos añadió a empresas chinas a sus últimas sanciones, entre ellas un revendedor de imágenes por satélite que, según el Departamento de Estado, suministró imágenes de posiciones ucranianas a entidades afiliadas al grupo de mercenarios Wagner.Con Reuters