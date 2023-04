Venezuela pide el respeto de los derechos de los migrantes varados entre Perú y Chile

Centenares de migrantes siguen bloqueados en la frontera entre Perú y Chile. Se reportaron choques entre migrantes y ciudadanos peruanos y el gobierno venezolano pidió que se respeten los derechos de estas personas que son, en su mayoría, venezolanos y haitianos. La crisis migratoria continúa en la frontera entre Perú y Chile mientras estos dos países mantienen conversaciones para encontrar una solución al problema. Hace varios días que alrededor de 300 personas están estancadas en la zona, según cifras de Amnistía Internacional.Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, asegura que los migrantes "están sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria" en una zona con condiciones climáticas extremas.Estos grupos de personas se encontraron bloqueados en la frontera mientras intentaban cruzar, sin documentación, desde la norteña ciudad chilena de Arica a la peruana de Tacna. La mayoría de ellos desean regresar a Venezuela, pero ni siquiera pueden volver a su pais de origen.Enfrentamientos en la fronteraEste sábado 29 de abril, se registraron enfrentamientos en la zona cuando un grupo de ciudadanos peruanos intentó liberar la vía que estaba siendo bloqueada por un grupo de migrantes. Varias personas lanzaron piedras y un migrante resultó herido por el impacto.El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, pidió garantías y respeto a los derechos humanos de los migrantes que siguen atrapados en la zona.Para poder repatriar a sus ciudadanos, también pidió garantías para que los aviones de la aerolínea estatal Conviasa puedan aterrizar y despegar en la zona, "así como abastecer combustible en un eventual operativo de nuestro Plan Vuelta a la Patria, que nos permita regresar sanos y seguros a nuestros compatriotas".Perú se preocupa por el tema de la delincuenciaTras la entrada en vigor del estado de emergencia en las zonas fronterizas del Perú, el gobierno desplegó el viernes pasado 390 agentes de la Policía Nacional y 196 militares en su frontera con Chile para apoyar a la policía.Como explicó el ministro del Interior peruano, Vicente Romero, Lima está permitiendo "única y exclusivamente" el paso al país de aquellos migrantes que tienen visado, pasaporte y carné de extranjería, pero insistió en que "si no tienen documentación, no pueden ingresar a Perú"."Hay una cantidad bastante importante que no han regularizado su permanencia en Perú. Eso es lo que nos preocupa porque necesitamos identificar (...) para saber quiénes son los buenos ciudadanos venezolanos y quiénes son los que cometen delitos", dijo el ministro.“Avanzan” las conversaciones en la región"Hemos avanzado en un nivel de diálogo con los otros países porque este es un problema que abarca a muchos países y que viene de mucho tiempo atrás", declaró el primer ministro de Perú, Alberto Otárola. También aseguró que se abordarán "los detalles de si es posible o no un corredor humanitario".El gobierno chileno pidió este viernes 28 abrir un corredor humanitario para todas estas personas. "Nuestro objetivo ahora es controlar la crisis que se ha generado en la frontera, pero el objetivo principal de fondo es crear un corredor humanitario desde Chile para que estas personas logren volver a su país", aseguró Manuel Monsalve, subsecretario del interior chileno.Representantes del gobierno de Boric ya han tenido contacto con las autoridades peruanas. "Hemos conversado con el gobierno peruano la posibilidad de generar condiciones, ya sea para un corredor humanitario, aéreo o terrestre, lo que implicaría tener compromiso con otros países de la región", dijo Gloria de la Fuente, subsecretaria chilena de Relaciones Exteriores.Pero hasta ahora, no se ha propuesto ninguna solución concreta que permita a los migrantes regresar a su país de origen. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la mayoría de estos migrantes dicen que Perú es solo un estado de tránsito donde no planean quedarse. El 70%, asegura tener la intención de arribar a Venezuela, el 11% afirma que se dirige a México o Estados Unidos u otros destinos y solo el 5% señala que quiere permanecer en el territorio peruano.Tensión diplomática entre Lima y SantiagoLa crisis migratoria ha tensado las relaciones entre Perú y Chile, especialmente después de que el alcalde de Tacna calificara de “innombrable” e “irresponsable” al presidente Gabriel Boric por su gestión en torno a la migración.El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, también acusó al presidente chileno de mala gestión.“Lo que le pedimos al presidente Boric y a los demás presidentes es que solucionen sus problemas y que no los tiren a nuestro país. Estamos conversando activamente con las autoridades migratorias chilenas para resolver un problema que afecta a los dos países”, declaró.Tras el incidente, la ministra peruana de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, informó que el viernes sostuvo "una conversación con el canciller chileno", en la que se acordaron medidas "para un mejor control del flujo de migrantes" en la frontera común entre ambos países."Vamos a incluir, también en ese diálogo, a nuestras contrapartes de nuestros países vecinos que enfrentan este fenómeno común de la migración irregular", dijo la ministra.Venezuela vive una crisis social y económica sin precedentes que obliga muchos ciudadanos a buscar mejores condiciones de vida en países de la región. En los últimos años, más de 7,1 millones de venezolanos han emigrado, según cifras de ONU.Con EFE