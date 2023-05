Una nueva ola de ataques con misiles de Rusia deja al menos 34 heridos en Ucrania

Este lunes, misiles de crucero atacaron Ucrania y pusieron en alerta a los sistemas de defensa aérea de varias ciudades, incluida la capital Kiev. La mayoría de misiles rusos fueron interceptados, según las autoridades ucranianas. Sin embargo, algunos impactaron en la región de Dnipropetrovsk y causaron varios heridos y afectaciones graves en una estación ferroviaria. Por su parte, Rusia informó de una explosión en su territorio que produjo el descarrilamiento de un tren de carga. Las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en Kiev en la madrugada del lunes, seguidas de los sonidos de las explosiones causadas por los sistemas de defensa ucranianos que interceptaron los misiles rusos.Las autoridades ucranianas confirmaron que 18 misiles de crucero fueron disparados en total desde las regiones de Murmansk y del Caspio, y 15 de ellos fueron interceptados, según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi. Por su parte, el líder de la administración de la ciudad de Kiev, Serhii Popko, sostuvo que todos los misiles disparados contra la capital fueron derribados, así como algunos drones.Sin embargo, los ataques aéreos rusos causaron daños generalizados a 500 kilómetros de Kiev, en el distrito de Pavlohrad, en la región de Dnipropetrovsk. Los misiles impactaron en un centro ferroviario cerca de los frentes sur y este. Según evaluaciones preliminares, al menos 34 personas resultaron heridas en el distrito, incluidos cinco niños y dos mujeres que se encuentran en estado grave. Además, varias docenas de edificios sufrieron daños."El ataque dañó 19 bloques de apartamentos, 25 casas, 3 escuelas, 3 jardines de infancia y varias tiendas", comunicó Mykola Lukashuk, jefe del consejo de la región de Dnipropetrovsk.Las agresiones también deterioraron la infraestructura de la red eléctrica de Ucrania, cuya reparación llevará varios días, de acuerdo al ministro de Energía, Herman Haluschenko. Casi 20.000 personas en la ciudad de Jersón se quedaron sin electricidad, junto con un número no especificado de personas en la región de Dnipropetrovsk, incluida la ciudad de Dnipro.Algunas fuentes ucranianas informaron que el lugar afectado fue una planta que producía combustible sólido para motores de cohetes de la era soviética y tenía varios motores de caducados en espera de ser desmantelados, aunque esa afirmación no se pudo verificar de inmediato.Vladimir Rogov,funcionario instalado por Rusia en la región ocupada de Zaporizhia, cerca de Dnipropetrovsk, publicó imágenes de Pavlohrad y aseveró que las fuerzas rusas habían atacado con éxito objetivos militares.En los últimos días, Rusia ha afirmado que los ataques recientes a Ucrania están destinados a obstaculizar los planes de Kiev de una esperada contraofensiva, planificada desde hace mucho tiempo en el frente este.Según el Ministerio de Defensa de Rusia, sus fuerzas llevaron a cabo ataques con misiles durante la noche del domingo y madrugada del lunes contra sitios militares ucranianos, incluidas fábricas de municiones.El tamaño del incendio en Pavlohrad sugiere que Rusia pudo haber alcanzado un importante depósito de armas.Ataque a sistema ferroviario en RusiaA la par de los ataques aéreos en Ucrania, este lunes, una explosión en la región rusa de Bryansk, fronteriza con Ucrania, descarriló un tren de carga ruso, según señaló el gobernador local en una publicación en las redes sociales."Estalló un artefacto explosivo no identificado, como resultado de lo cual descarriló una locomotora de un tren de carga", explicó el mandatario de Bryansk, Alexander Bogomaz, en Telegram, y agregó que no se reportaron víctimas. Las autoridades locales añadieron que el tren descarrilado transportaba "combustible y materiales de construcción".Hasta el momento se desconocen los autores de la explosión. Sin embargo, las autoridades rusas investigan el hecho como parte de los incidentes relacionados con el sistema ferroviario de Rusia, que han aumentado en los 14 meses desde que el presidente Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania.Respuesta rusa ante la amenaza de una contraofensiva ucranianaLos ataques del lunes a Ucrania marcan la segunda jornada de ataques aéreos rusos a gran escala, luego de que el pasado viernes 23 civiles ucranianos murieran por el impacto de un misil ruso en un edificio de apartamentos en la ciudad de Uman. Estas oleadas de misiles son las de mayor afectación en dos meses.Rusia parece haber vuelto a su táctica, utilizada en invierno, de grandes ataques aéreos en todo el país como respuesta a la contraofensiva de primavera que Ucrania planea para recuperar las tierras ocupadas en la región del Donbas. Kiev se prepara para desatar su contraataque utilizando cientos de vehículos blindados y tanques suministrados por Occidente, como los Leopard 2 de Alemania y los Challenger de Reino Unido. Según el Gobierno ucraniano ya todo está listo para iniciar la operación."Cuando sea la voluntad de dios, el clima y la decisión de nuestros comandantes, iniciaremos la contraofensiva", afirmó Oleksii Reznikov, ministro de Defensa de Ucrania, el 28 de abril en una rueda de prensa en Kiev.El sábado, dos drones ucranianos atacaron un depósito de petróleo ruso en Sebastopol, en la anexionada península de Crimea. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reiterado que en la próxima contraofensiva su país buscaría recuperar esa región anexada por Rusia en 2014.Con Reuters, AP y medios locales