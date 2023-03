Un caza ruso choca con un dron de vigilancia estadounidense sobre el Mar Negro

Un avión de combate ruso interceptó y golpeó la hélice de un dron de vigilancia estadounidense sobre el Mar Negro este martes. Según informó el mando europeo de Estados Unidos en un comunicado, que condenó la "temeridad" rusa, ellos mismos derribaron posteriormente el dron sobre aguas internacionales. Estados Unidos denunció que dos cazas rusos interceptaron y uno de ellos chocó contra la hélice de un dron estadounidense sobre aguas del Mar Negro, cuando el aparato no tripulado se encontraba realizando "tareas rutinarias". El mando europeo de Estados Unidos denunció en un comunicado la acción, que calificó de "temeraria".Tras la maniobra, Estados Unidos aseguró que ellos mismos derribaron la nave no tripulada sobre aguas internacionales. "Varias veces antes de la colisión, los Su-27 vertieron combustible y volaron delante del MQ-9 de forma temeraria, poco respetuosa con el medio ambiente y poco profesional. Este incidente demuestra una falta de competencia además de ser inseguro y poco profesional", reza el comunicado. La Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden ya está al corriente del incidente que tuvo lugar esta mañana a las 7:03 am hora local. Por el momento no hay comunicado de Moscú, que en numerosas ocasiones ha mostrado su preocupación por este tipo de vuelos estadounidenses y de sus aliados. Noticia en desarrollo...