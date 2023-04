Un caza ruso bombardea por accidente Belgorod, una ciudad de su propio país

Este viernes, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que el ataque a la ciudad de Belgorod, que dejó al menos tres heridos, fue lanzado por uno de sus aviones de combate por error. La localidad, solo a 30 kilómetros de la frontera con Ucrania, ya ha registrado varios bombardeos desde el inicio de la guerra, que siempre han sido atribuidos a Kiev. Las autoridades rusas han asegurado que van a reparar los daños y que hay una investigación en marcha sobre lo sucedido. Fue una equivocación. El jueves en la noche, un avión de combate supersónico ruso Sukhoi-34 disparó accidentalmente un misil contra la ciudad de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. La explosión no dejó ninguna víctima mortal pero sí tres heridos y causó temor entre la población.Este viernes, el Ejército de Rusia ha confirmado lo que sucedió: fue un error de un caza ruso y no un ataque ucraniano, como algunos temieron al principio. De hecho, después de la explosión, algunos comentaristas rusos y blogueros militares se pusieron a especular sobre qué arma había utilizado Ucrania para el ataque y pidieron represalias."El 20 de abril de 2023, aproximadamente a las 22.15 hora de Moscú (19.15 GMT), durante un vuelo del avión Su-34 de las Fuerzas Aeroespaciales sobre la ciudad de Bélgorod, tuvo lugar un lanzamiento anormal de una munición de aviación", apuntó el Ministerio de Defensa de Rusia, que aseguró haber iniciado una investigación al respecto.Los testigos lo describieron como un silbido bajo que terminó en una explosión que hizo temblar y rompió las ventanas de los edificios cercanos. Dejó un cráter de 20 metros de ancho en medio de una avenida rodeada de apartamentos, causó daños en varios coches e incluso lanzó uno de ellos sobre el tejado de un edificio. De los tres heridos, dos personas lo fueron directamente y la tercera fue hospitalizada más tarde por hipertensión."Gracias a Dios no hay muertos", dijo Vyacheslav Gladkov, gobernador de la región de Belgorod, a través de un comunicado en Telegram.El Gobierno local señaló que un edificio de apartamentos había sido evacuado durante la noche, tras anunciar estado de emergencia en la región e indicar que cuatro coches y cuatro edificios de apartamentos habían sido dañados.Esta no es la primera vez que se vive algo parecido en Belgorod. La ciudad, de 340.000 habitantes situada a unos 40 kilómetros de la frontera con Ucrania, ya ha sufrido ataques regulares de aviones no tripulados durante la guerra, cuya autoría siempre ha sido atribuida Ucrania, a pesar de que Kiev nunca ha reivindicado los ataques."Hemos pasado una mala noche, pero vamos a salir adelante con esto", sostuvo Gladkov.Algunos expertos, según recoge la agencia AP, afirmaron que la bomba lanzada accidentalmente sobre Belgorod podría pertenecer a un lote de municiones manejadas con tecnología GPS, que les permite llegar hasta objetivos situados a decenas de kilómetros de distancia. Un mecanismo novedoso que podrían presentar fallas en sus fases iniciales, según expertos militares.En otro incidente similar en octubre, un avión de guerra ruso se estrelló junto a un edificio residencial en la ciudad portuaria de Yeysk, en el mar de Azov, y mató a 15 personas. Y es que, es una práctica habitual que los aviones rusos sobrevuelen ciudades nacionales en su ruta a atacar a Ucrania.Con Reuters y AP