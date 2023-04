Twitter restablece insignia azul para algunos medios y celebridades

Twitter restableció el sábado las insignias azules a algunos medios y celebridades, después de haber eliminado el sello distintivo a los usuarios que no pagaban por ello, una medida rechazada por muchos de los interesados. Elon Musk, que compró Twitter a finales de octubre por 44.000 millones de dólares, había prometido deshacerse de la marca azul que un usuario obtenía tras verificarse su identidad y el cumplimiento de ciertas condiciones.La empresa comenzó a quitar masivamente la insignia el jueves, por lo que miles cuentas de amplio reconocimiento aparecieron sin la insignia de verificación.Para contar con el distintivo azul es necesario pagar mensualmente 8 dólares desde el jueves, una cuota que permite acceder a otras ventajas del "Twitter Blue", que incluye más visibilidad y menos anuncios.Pero menos del 5% de los 407.000 perfiles verificados se suscribieron al nuevo plan, según Travis Brown, un desarrollador de programasque monitorea las plataformas de redes sociales desde Berlín.El viernes y el sábado, varios famosos recuperaron sin embargo sus sellos distintivos sin ninguna contraparte aparente, entre ellos el escritor Stephen King, el campeón de la NBA LeBron James y el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.Musk tuiteó el viernes que estaba "pagando unas cuantas [suscripciones] personalmente".La insignia fue restablecido para algunos medios, entre ellos la AFP y el New York Times, cuya marca es de color dorado, reservado a organizaciones que paguen al menos 1.000 dólares mensuales.Muchos de los que obtuvieron involuntariamente el distintivo azul dejaron claro que no se habían suscrito, ya que el sello se convirtió en un símbolo de apoyo al magnate Musk, dueño de Tesla y SpaceX.