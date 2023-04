Turquía anuncia haber matado al líder del grupo terrorista Estado Islámico en Siria

El presidente, Recep Tayyip Erdogan, informó de la muerte del yihadista en una entrevista con la televisión TRT. Casi no se conoce nada de Abu al Husein al Qurashi, que lideraba el grupo terrorista Estado Islámico desde noviembre de 2022. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció este domingo 30 de abril que los servicios secretos turcos, conocidas por las siglas MIT, han matado al líder del autoproclamado Estado Islámico (EI), Abu al Husein al Huseini al Qurashi, en una operación en Siria."El MIT ha hecho durante mucho tiempo un seguimiento del así llamado líder del Estado Islámico, Abu Husein al Qurashi. Ayer, esta persona fue neutralizada en Siria", dijo Erdogan durante una entrevista en la televisión pública TRT."Nuestra lucha contra las organizaciones terroristas continúa, sin hacer distinciones. Durante nuestra época, el MIT se ha convertido en una organización de lucha internacional, alcanzando un nivel de hablar con los servicios secretos estadounidenses y rusos", dijo el mandatario.Abu al Husein al Huseini al Qurashi, sobre cuya identidad no se sabe prácticamente nada, sucedió el 30 de noviembre pasado a Abu Hasan al Qurashi, muerto en el sur de Siria en una acción en un territorio controlado por el Gobierno sirio.Abu Hasan había sustituido en febrero de 2022 a Abu Ibrahim al Hashimi al Qurashi, que se había convertido en 2019 en sucesor del primer 'califa' del EI, Abu Bakr al Baghdadi. Erdogan no dio más detalles sobre la operación ni en qué zona de Siria se había llevado a cabo. Sin embargo, fuentes de seguridad de Siria aseguran, según la agencia Reuters, que la operación sucedió en Jandaris, en una región norteña del país precisamente controlada por grupos armados rebeldes apoyados por Turquía. El grupo terrorista Estado Islámico llegó a controlar amplias partes de Irak y Siria en 2014. El líder de la organización en aquel entonces, Abu Bakr al-Baghdadi, instauró un califato islámico en todas las regiones bajo su dominio. Sin embargo, en los años posteriores, alianzas capitaneadas tanto por Estados Unidos como por Rusia hicieron retroceder al grupo yihadista. Desde entonces, miles de sus integrantes se esconden en las zonas remotas de ambos países.Con EFE y Reuters