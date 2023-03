Turquía aceptará el ingreso de Finlandia a la OTAN, mientras que Suecia sigue a la espera

El presidente Tayyip Erdogan anunció que su país comenzará los trámites oficiales para la ratificación de la solicitud de Helsinki a la alianza transatlántica, luego de destacar los avances que los nórdicos han hecho para satisfacer las exigencias iniciales de Ankara al extraditar a los catalogados como "terroristas kurdos". En contrapartida, Estocolmo aún no sorteó los resquemores turcos y aguarda. La OTAN subrayó la importancia de la adhesión más allá de los tiempos en que se concrete. Este viernes 17 de marzo, los estados de las adhesiones Finlandia y Suecia como nuevos miembros a la OTAN dieron nuevos pasos, aunque con caminos dispares. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseveró que el Parlamento nacional comenzará la discusión para refrendar el ingreso de Helsinki.Con este anuncio las barreras opositoras para el país nórdico quedaron levantadas. Con el visto bueno de todos los miembros de la alianza trasatlántica, ahora los hemiciclos de los 30 integrantes deberán votar favorablemente, algo que se presume un trámite burocrático.Junto a su homólogo finlandés, Sauli Niinistro, Erdogan justificó la nueva postura turca aludiendo a las medidas concretas tomadas para cumplir las promesas pautadas en el acuerdo de Madrid —junto a Suecia— para combatir a aquellos a quienes Turquía cataloga de terroristas y liberar las exportaciones de defensa."Hemos decidido iniciar la ratificación del proceso de adhesión de Finlandia a la OTAN en nuestro parlamento", apuntó Erdogan. Ahora, comienza una carrera contrarreloj para conseguir la luz verde: a mediados de abril, el Parlamento turco se disolverá para la renovación de funcionarios que se producirá en las elecciones generales del 14 de mayo.Niinistro manifestó que estaban conformes con la nueva decisión, la cual es “muy importante” para Finlandia por su cercanía directa con Rusia y los temores generados a raíz de la guerra en Ucrania.Sobre Suecia, la Presidencia turca detalló un llamado telefónico entre jefe de Estado y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, donde reafirmaron que las conversaciones con Estocolmo continuarán a la espera de avances concretos en los convenios pautados."No estamos en contra de Suecia. Pero Suecia ha abierto los brazos a los terroristas, les ha abierto sus calles. Le dije al primer ministro de Suecia que nos envíe a 120 terroristas. Como no nos los han dado, no podemos tener una postura positiva para ellos", argumentó Erdogan.De ratificarse la aprobación de Finlandia en la treintena de parlamentos, será una nueva ampliación de la Alianza desde que se unió Macedonia del Norte hace casi tres años.Suecia aguarda, pero mantiene su posturaLa reacción desde el país nórdico al anuncio de Erdogan llegó rápidamente. El ministro de Relaciones Exteriores, Tobias Billström, remarcó que continúan con la expectativa de tener la aprobación de Turquía antes de la cumbre que la OTAN celebrará en Vilna, la capital de Lituania, en julio próximo.Sin embargo, aclaró que la discusión se basa en "cuándo" aceptarán a Suecia y no en "si lo harán"."Nuestros socios nos apoyan, tanto para garantizar que podamos convertirnos en miembros de la OTAN lo antes posible como para garantizar nuestra seguridad hasta el momento en que seamos miembros de pleno derecho", expresó.El bloqueo turco se debe a que acusa a Suecia de acoger miembros considerados por Ankara como grupos terroristas, como es el caso del grupo militante kurdo PKK.Estocolmo ha negado el señalamiento y se negó a habilitar todas las solicitudes de extradición enviadas por el Gobierno turco, justificando que los casos fueron sopesados por la Justicia del país. "Habrá decisiones que pueden ser positivas, pero también pueden ser negativas desde el punto de vista de Turquía y así son las cosas", expuso.El diplomático agregó que honrarán el acuerdo de Madrid, pero no harán "ni más ni menos". En tanto que se mostró optimista por lograr la aprobación después del 1 de junio, cuando el Parlamento sueco trate una nueva legislación antiterrorismo.Para Billström, el punto clave es conseguir las dos últimas ratificaciones (además de la de Turquía, falta la de Hungría, la cual se dilató, pero se estima que no habrá inconvenientes en lograrla) y garantizar la seguridad nacional durante la espera.Por otro lado, los diálogos entre las partes se entorpecieron luego de que un político de extrema derecha incinerara una copia del Corán, el libro sagrado musulmán, en Estocolmo.El secretario general de la Alianza le restó relevancia al revés recibido por Suecia y resaltó que lo fundamental es que se convierta pronto en un nuevo miembro, aunque no sea junto con Finlandia."Lo más importante es que tanto Finlandia como Suecia se conviertan rápidamente en miembros de pleno derecho de la OTAN, no que lo hagan exactamente al mismo tiempo", recalcó.En paralelo, añadió que la entrada de Helsinki tendrá consecuencias positivas para Estocolmo y reforzará su seguridad. No obstante, aclaró que espera que estos procesos "concluyan rápidamente". Con Reuters y EFE