Trump en Waco usa discurso de víctima para validarse frente a las elecciones de 2024

Desacreditando a la justicia durante un mitin en Waco (Texas), en medio de investigaciones en su contra y de una posible imputación en Nueva York por el supuesto pago de un soborno a la actriz porno Stormy Daniels, el expresidente atribuyó esta y otras causas abiertas contra él a una conspiración de los demócratas para que no se presente a los comicios de 2024. Trump había promocionado este mitin en Waco como el primero de su campaña electoral 2024 para los comicios del próximo año (aunque en realidad no lo es desde que se postuló en noviembre como candidato a la nominación republicana para la Presidencia de EE.UU.). Esta vez, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, arremetió contra los fiscales que sopesan la acusación penal en su contra y catalogó de “mala conducta de la fiscalía”.“¡No tienen nada (contra mí)!”, clamó un Trump rabioso ante la multitud concentrada para verlo en el Aeropuerto Regional de Waco, donde se presentó como una víctima de la Justicia y arremetió contra los abogados que llevan su caso en la Fiscalía de Distrito de Manhattan, a los que insultó y tachó de “escoria”.A sus 76 años, el ex presidente continúa con sus provocadores y amenazantes discursos. Esta vez, comenzó interpretando la canción ‘Justicia para todos’, en la que un coro de hombres encarcelados por su participación en la insurrección del 6 de enero canta el himno nacional y Trump recita el juramento a la bandera.Trump contra sus investigadoresNo solo negó cualquier irregularidad en Nueva York, Georgia y Washington, sino que además, sin tener pruebas, afirmó que las investigaciones son esfuerzos para obstaculizar su candidatura presidencial de 2024.Criticó, además, al Tribunal Supremo por decidir en noviembre pasado que sus declaraciones de impuestosno se mantuvieran en secreto, como había solicitado él mismo. Trump dijo que “cada pieza” de su vida financiera y de negocios ha sido “diseccionada” como la de nadie en el país: “Algo que se supone que no tendría que haber pasado”, apuntó.También censuró al Supremo por “no haberse atrevido” a declarar inválidas las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden y que el entonces presidente republicano denunció, sin pruebas, que habían sido amañadas por los progresistas.Trump, que no paró de ser jaleado por sus partidarios en Waco, también lamentó que su exabogado Evan Corcoran tuviera que declarar el viernes ante otro gran jurado federal, esta vez en Washington DC, por el caso de los documentos clasificados hallados en la mansión en Florida del exmandatario.En este punto, volvió a acusar a la Justicia de parcial y señaló que los únicos letrados que tienen que comparecer ante grandes jurados investigadores son los de los republicanos.Aquí, arremetió contra los demócratas, de quienes indicó que están intentando convertir a la Justicia en un arma política.Volvió a los temas de siempreMás allá de sus problemas en los tribunales, el expresidente dedicó buena parte de su discurso a algunos de sus tópicos favoritos. Como suele hacer en sus mítines, se quejó de las políticas “comunistas” de los demócratas y de la gestión por parte de la Administración de Biden de la competencia con China, de la retirada de Afganistán y de la frontera con México, donde subrayó que hay “una invasión” y reina la inseguridad. Además, se apoyó en mentiras para validar su discurso.Sobre este asunto, anticipó que si es elegido presidente en 2024 expandirá el muro en la frontera sur del país. Asimismo, que si vuelve a la Casa Blanca acabará “muy pronto” con la guerra en Ucrania y presumió de su buena relación con el presidente ruso, Vladímir Putin, cuando ocupaba la Casa Blanca.El jurado de Nueva York continúa investigando el supuesto pago de un soborno a la estrella del cine para adultos Stormy Daniels,que alegó haber mantenido un encuentro sexual con Trump, afirmación que él niega. Sin embargo, la semana pasada, Trump predijo falsamente su propio arresto por este tema y llamó a las protestas sin añadir que debían ser pacíficas. En la plataforma Truth Social advirtió de “potencial muerte y destrucción” de ser finalmente acusado.La elección de Waco, es estratégicaEl lugar no fue una coincidencia: Waco, el “epicentro del movimiento patriota”, como lo llaman algunos seguidores de Trump. Es el antiguo bastión de la agrupación religiosa Branch Davidians (Davidianos de la Rama), ahora llamada The Lord Our Righteousness (El Señor Nuestra Rectitud). El mitin se llevó a cabo exactamente 30 años después de un enfrentamiento de 51 días y un asedio mortal entre las fuerzas del orden y la Rama Davidiana, que se saldó con la muerte de más de 80 miembros del culto religioso liderado por David Koresh y cuatro agentes federales, producto de un incendio causado por su autoproclamado mesías mientras los agentes procedían a desalojarlos el 19 de abril de 1993. En el lugar del incidente, donde ahora se erige un memorial, ondearon banderas de Trump 2024. El actual pastor de los Branch Davidians, Charles Pace, de unos 70 años, cree que los enemigos de Trump son los mismos que tuvo David Koresh.Gorras con el lema ‘Make America Great Again’ y banderas con ‘Trump 2024’, ‘Trump Girl’, abundaron en la zona de Waco. También un cartel grande que decía 'Democrats are Comunists’ (Los demócratas son comunistas).También hubo camisetas con el dibujo de un rifle y el mensaje ‘Yo apoyo la Segunda Enmienda y estoy orgulloso de ello’, en alusión a la norma constitucional que respalda el porte de armas en el país. Los estacionamientos estaban abarrotados y con seguridad policial. Abundaba una camiseta blanca en todos los negocios, con el mensaje ‘Dios, armas, Trump en Waco, Texas’.Con EFE, AFP y RFI