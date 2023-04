Tribunal suspende Wuambushu, el polémico desalojo a un barrio pobre que divide la isla de Mayotte

Mal comienzo para la operación "Wuambushu" en Mayotte: el tribunal de la capital de la isla, Mamoudzou, ha suspendido la evacuación de un barrio pobre, prevista para el martes, en el marco de esta acción contra la delincuencia y la insalubridad, promovida por el Gobierno francés. Wuambushu ha sido ampliamente denunciado por asociaciones y grupos de defensa de los derechos humanos. Wuambushu... Esta palabra está en la mente de todos en Mayotte, pequeña isla del océano Índico y territorio francés de ultramar. Es el nombre elegido para una vasta operación de lucha contra la delincuencia y la migración clandestina, impulsada por el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin.En este territorio africano del archipiélago de las Comoras, departamento francés desde 2011, Wuambushu suscita a la vez inquietud y expectación. La operación, de la que tanto se habla, ha adquirido una dimensión espectacular en la isla, tras la llegada a mediados de abril de cientos de refuerzos de policía. Como primera etapa de una serie de evacuaciones forzosas, estaba previsto que la operación comenzara al amanecer del martes con el desalojo de Talus 2, un barrio bajo de la comuna de Koungou, cerca de la capital, Mamoudzou. Pero la salida de los habitantes de este poblado, donde viven más de 100 familias, fue suspendida por la justicia.El tribunal judicial de Mamoudzou ordenó "cesar todas las operaciones de evacuación y demolición de las viviendas afectadas", considerando que "pondrían en peligro la seguridad" de los demás habitantes del barrio, cuyas viviendas se verían debilitadas. El Tribunal pidió también que se ofrecieran soluciones de realojamiento adecuadas a las familias desalojadas, así como lugares de almacenamiento para sus pertenencias, que amenazaban con ser destruidas durante la operación. En Talus 2, al pie de sus casas de chapa azul y gris, mujeres y niños celebraron la victoria contra la orden de desalojo. "No se va a destruir nada, ¡por fin algo de descanso!", se alegraba Mdohoma Hadja, residente de 33 años. Pero unos enfrentamientos entre los habitantes y la policía, desplegada en gran número en los barrios de la comuna, estropearon las celebraciones. El prefecto de Mayotte ha tomado nota de la decisión judicial y ha pedido a los abogados del Estado que recurran; el ministro del Interior, Gérald Darmanin, considera que "lo que pone en peligro a la población es la insalubridad, la inseguridad y el no reconocimiento de los derechos de propiedad". La portavoz del ministerio, Camille Chaize, aseguró por su parte que la operación, que "ya lleva varias semanas en marcha", durará "varias semanas, varios meses". Batalla diplomática entre las Comoras y FranciaNumerosas asociaciones, grupos y sindicatos denuncian Wuambushu. Esta "acción espectacular" (...) anuncia múltiples actos de violencia y violaciones de los derechos humanos", según el colectivo 'Uni.es contre l'immigration jetable' (Unidos y unidas contra la inmigración desechable), que agrupa a 400 asociaciones y sindicatos y cuyas declaraciones fueron recogidas por varios medios de comunicación. En un artículo publicado en 'Le Monde', el eurodiputado ecologista Damien Carême acusó a Gérald Darmanin de "atacar a los pobres" y de "querer hacer de Mayotte el laboratorio de sus políticas violentas, inhumanas e indignas".Los barrios bajos de Mayotte están poblados principalmente por migrantes, la mayoría procedentes de las Comoras. Darmanin, que también pretende expulsar de la isla a las personas sin permiso de residencia, anunció la destrucción de 1.000 barrios "en el plazo de dos meses". Gran parte de la población de Mayotte apoya esta operación y acusa a la migración clandestina de alimentar la inseguridad en la isla. Como muestra de la extrema tensión, las declaraciones son cada vez más virulentas entre partidarios y detractores de las operaciones de expulsión. "A estos delincuentes, a estos matones, a estos terroristas, en algún momento habrá que matarlos", declaró el vicepresidente primero del consejo departamental de Mayotte, Salime Mdéré, en un canal público local. "Tales comentarios son inadmisibles y los condeno enérgicamente", reaccionó el prefecto de Mayotte. La población de Mayotte, estimada entre 350.000 y 400.000 habitantes, se ha multiplicado por doce en sesenta años. La mitad de la población son extranjeros (principalmente de las Comoras) que huyen de la pobreza o tienen lazos familiares allí. Mayotte es la única isla del archipiélago de las Comoras - que incluye otras tres (Anjouan, Grande Comore y Moheli) - que quiso seguir siendo francesa en el momento de la independencia, en los años setenta. Desde entonces, los conflictos entre Francia y las Comoras, que reclaman su soberanía sobre la pequeña isla, se suceden. Y, efectivamente, la crisis está tomando una dimensión diplomática. El lunes, se impidió atracar en Anjouan a un barco que transportaba a unas 60 personas, mientras las autoridades comorianas decían no poder permitirse recibir una afluencia de migrantes y acusaban a París de sembrar la "violencia". Cada año, muchos migrantes africanos, especialmente comorenses, intentan llegar a Mayotte, con frecuentes naufragios de las "kwassa kwassa", unas pequeñas embarcaciones utilizadas por los contrabandistas. En 2022 se produjeron unas 8.000 detenciones en el mar, según cifras facilitadas por la AFP.AFP y medios locales