31/05/2024 · 12:31 AM

A la espera de una sentencia oficial, Donald Trump es el primer expresidente estadounidense que es encontrado culpable en un juicio penal en toda la historia del país, después de que el jurado del caso de Stromy Daniels lo declarara culpable de los 34 cargos que la Fiscalía de Nueva York le imputó. ¿Qué significa esta histórica decisión para las aspiraciones presidenciales de Trump?

El expresidente estadounidense Donald Trump fue declarado culpable el jueves 30 de mayo de falsificar registros comerciales para ocultar un pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels, con el objetivo de asegurar su silencio sobre un encuentro sexual que sostuvieron en 2006, para evitar así un escándalo que pudiera afectar su campaña presidencial de 2016, en la que finalmente llego a la Casa Blanca.

El veredicto fue anunciado por los doce miembros del jurado, fallaron en contra de Trump de manera unánime, sin embargo, no será hasta que el juez encargado del caso, Juan Merchán, oficialice el dictamen y establezca la sentencia oficial, que podría dejar al expresidente entre las rejas hasta cuatro años, según indica la ley neoyorquina.

Merchán clarificó que su decisión será dictada el próximo 11 de julio, días antes del inicio de la Convención Nacional Republicana del 15 de julio, donde se espera que el bloque conservador designe oficialmente al magnate como candidato republicano para las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo mes de noviembre.

La decisión del jurado, aunque histórica, puede ser difusa para todos aquellos que no estén inmersos dentro de la complejidad del sistema judicial estadounidense, con varias preguntas que quedan en el aire: ¿Trump va a ir a la cárcel?, ¿puede el magnate seguir con su candidatura presidencial?, ¿puede Donald Trump ser presidente entre las rejas? En France24, respondemos las dudas más puntuales sobre el dictamen judicial en contra de Donald Trump.

¿Donald Trump va a ser encarcelado?

El dictamen de culpabilidad en contra de Trump es histórico y llamativo en un primer momento, con el mundo expectante de ver a un expresidente estadounidense pisando la cárcel por primera vez en la historia de la superpotencia americana, aunque hay muchas dudas sobre si realmente podría materializarse dicha escena. La respuesta es clara: existe la posibilidad, aunque es bastante reducida.

El cargo penal por falsificar documentos comerciales está tipificado como un delito "clase E" en la legislación neoyorquina, el más leve de toda la lista de crímenes graves en el Estado. Y aunque la ley permite sentencias carcelarias de hasta cuatro años por dicho delito, usualmente los convictos son imputados con multas o absueltos por el pago de una fianza.

Un análisis comandado por el medio estadounidense NBC News, donde fueron examinados "miles de casos" similares al del expresidente, se encontró que apenas uno de cada diez condenados por falsificar documentos comerciales en Nueva York acababa en la cárcel, usualmente porque estaban involucrados en otros delitos más graves.

La edad de Trump, 77 años, su condición de expresidente y su consiguiente protección vitalicia por el Servicio Secreto y su falta de antecedentes penales son condiciones que ponen la opción de encarcelamiento bastante lejana en el futuro del magnate. Aunque según algunos expertos, la prisión domiciliaria es una posibilidad mucho más cercana.

"[Juan Merchán] podría sentenciarlo a un periodo de meses o semanas de cárcel o podría exigirle ir a la cárcel todos los fines de semana durante un tiempo y luego cumplir el resto de la pena en libertad condicional", expresó Dan Horwtitz, abogado defensor involucrado en casos similares, para la cadena estadounidense CBS News.

Donald Trump, en un caso extraordinario de que fuera sentenciado a tiempo en prisión, también podría salir bajo fianza si apelara la decisión.

¿El dictamen va a detener la carrera presidencial de Trump?

Aunque el político conservador sea sentenciado el próximo 11 de julio, legalmente no estaría impedido de continuar con su campaña electoral para las elecciones presidenciales y hasta podría emitir su voto el próximo 5 de noviembre, mientras no se encuentre cumpliendo condena carcelaria en Nueva York.

De hecho, la copresidenta del Comité Nacional Republicano y nuera de Trump, Lara Trump, anunció en una entrevista con Fox News que el expresidente podría continuar con sus actos de campaña agendados de manera virtual, en caso de ser sentenciado a prisión domiciliaria.

Sin embargo, las mayores afectaciones de la sentencia judicial contra la carrera por la Casa Blanca de Donald Trump están lejos de la legalidad, enfocadas principalmente en el detrimento de la confianza en su electorado.

Una encuesta llevada a cabo en abril por la agencia Reuters reveló que uno de cada cuatro republicanos entrevistados no votaría por Trump en caso de ser encontrado culpable en cualquiera de sus múltiples casos judiciales activos. Además, el 60% de los votantes 'independientes' – no afiliados a ninguno de los partidos dominantes en Estados Unidos – afirmó que no votaría por el republicano si es culpable de algún delito, según la misma encuesta.

Aunque la sentencia en contra de Donald Trump podría alimentar su retórica conspiranoica sobre una supuesta persecución política en su contra, impulsada por la corrupción dentro del sistema estadounidense y los intereses ocultos de la política nacional, es también probable que su condición de convicto pueda hacer mella dentro de la credibilidad en gran parte de su electorado, dentro de una sociedad que aún guarda mucha confianza y respeto por el sistema judicial.

¿Puede un convicto ser presidente de Estados Unidos?

Dentro de la ley electoral estadounidense no existe ningún apartado que excluya a todos aquellos que hayan sido declarados culpables por algún delito de la posibilidad de ser presidentes del país. La Constitución de Estados Unidos solamente exige que el jefe de Estado sea un ciudadano nacional mayor a 35 años y con más de 14 años residiendo en el país.

Además, no sería la primera vez en la historia estadounidense que alguien declarado culpable por un crimen sea participe en las elecciones presidenciales. En 1920, el candidato socialista Eugene Debs participó en la contienda electoral de ese año desde la cárcel, aunque no llegó a buen puerto.

Por el momento, Donald Trump sigue siendo un hombre libre y sin cargos formales, aunque el dictamen en su contra por el juez es casi inminente y, tras el veredicto del jurado, casi una mera formalidad.

Aunque es un caso inédito, que para cualquier otro candidato en cualquier otro país del mundo seguramente significaría una muerte electoral segura, Donald Trump ha demostrado una y otra vez estar fuera de los estándares regulares de escrutinio político al que se someten a otros políticos.

Sin embargo, una sentencia criminal y carcelaria por un escándalo de falsificación de documentos podría poner entre las cuerdas la candidatura del republicano, a solo meses de una reñida contienda electoral que se decidirá por una mínima cantidad de votos.

