Tiroteo protagonizado por un menor en una escuela de Serbia deja nueve muertos

Un joven de 13 años mató a tiros nueve personas e hirió a siete más, la mayoría de ellos compañeros de clase en una escuela de Belgrado. Las autoridades informaron que se trató de un ataque premeditado y que el sospechoso tenía una lista de las víctimas a las que quería agredir. A pesar de que el país cuenta con una estricta ley de posesión de armas, su pasado histórico lo sitúa como uno de los países del mundo donde más civiles portan armas. Las autoridades informaron que el estudiante que cursa séptimo grado fue arrestado luego de haber confesado lo ocurrido y está en curso una investigación para lograr esclarecer los motivos del ataque. El ministro de Educación, Branko Ruzic, declaró tres días de luto nacional.Hasta el momento se sabe que el menor utilizó dos pistolas que pertenecían a su padre, las cuales tenían permiso legal, y también poseía dos cócteles molotov y tres cargadores con 15 balas cada uno.Al ser el dueño de las armas usadas en el crimen, el padre del menor fue detenido preventivamente durante 48 horas y podría ser acusado por sospecha de graves delitos contra la seguridad general.Como el sospechoso aún no tiene la edad legal de responsabilidad penal, 14 años, que cumple el 30 de julio, el menor no podría ser juzgado por el tiroteo, adelantó la Fiscalía Superior General de Belgrado.Lo que se sabe sobre el presunto atacanteEl presunto agresor fue descrito como un alumno modelo, pero recientemente habría tenido malas calificaciones en la asignatura de historia, en la cual habría perpetrado el ataque, primero a la profesora para posteriormente proceder con sus compañeros de clase."Era de alguna manera silencioso, parecía agradable y tenía buenas notas. No sabía mucho sobre él, no estaba tan abierto a todos. Nunca pensé que esto pudiera pasar", dijo Evgenija, una compañera de clase del presunto agresor que logró sobrevivir al ataque.La menor, de 14 años, dijo que escuchó ruidos muy fuertes, pero pensó que se trataba de un juego de sus compañeros hasta que vio que un guardia de seguridad cayó al suelo y se dio cuenta que se trataba de algo serio, por lo cual escapó sigilosamente.Según las autoridades, el menor habría esperado para llevar a cabo su plan, además, habría preparado un esquema con un mapa de la escuela donde se incluían las aulas y la forma como iba a realizar el ataque.Luego de realizar su plan, el mismo adolescente llamó a la Policía para informar lo ocurrido y finalmente, fue detenido en el patio de la escuela.Serbia: más armas que personasSerbia es uno de los países donde proporcionalmente hay más armas en manos de particulares. Por cada 100 personas que habitan allí, 39,1 poseen armas de fuego, reveló la Encuesta de Armas Pequeñas de 2018.La misma pesquisa puso a Serbia como el tercer país a nivel mundial donde civiles poseen más armas, tan solo detrás de Estados Unidos y Yemen, ya que más de 78.000 personas tendrían licencias para poseer legalmente armas de caza.La historia de violencia tendría un peso importante. Los países Balcanes occidentales quedaron inundados de armas ilegales luego de las guerras en Croacia, Bosnia y Kosovo durante la década de 1990, cuando un conflicto étnico formó la antigua Yugoslavia federal en 1992, hasta su disolución en 2003.Desde ese momento, las autoridades serbias promovieron políticas nacionalistas y presentaron a criminales de guerra como defensores de su nación, dando como resultado la muerte de cientos de personas en diversos tiroteos.Y aunque actualmente en Serbia las leyes sobre posesión de armas son muy estrictas, la cantidad de personas que cuentan con ellas también está muy extendida debido a su pasado violento.Varios tiroteos han sucedido en ese país desde 1990, pero el más mortífero desde entonces sucedió en 2013 y dejó un saldo de 14 personas muertas.Sin embargo, este último sorprende porque es la primera vez que un menor de edad está detrás de un acto de tal magnitud. Con EFE y Reuters