Texas: al menos ocho muertos tras atropello masivo frente a un refugio de migrantes

Al menos ocho personas, en su mayoría migrantes venezolanos, murieron este lunes 8 de mayo en Brownsville (Texas) después de que un conductor chocara su automóvil contra un grupo de personas en una parada de bus frente a un albergue. La policía, que detuvo al conductor del vehículo, está investigando el caso para determinar si fue un acto deliberado. Desde Caracas, el Gobierno pidió esclarecer las causas del hecho. Las víctimas estaban esperando en una parada de bus frente a un albergue para personas sin hogar en Brownsville, Texas, cuando el conductor las embistió con su camioneta, según muestra un vídeo de vigilancia del Centro Obispo Enrique San Pedro Ozanam. Al menos ocho muertes fueron confirmadas y una decena de heridos.Según el director del centro, Víctor Maldonado, el vehículo todoterreno se subió a la acera antes de atropellar a la gente que aguardaba."Este todoterreno, un Range Rover, se saltó el semáforo que estaba a unos 30 metros y pasó por encima de la gente que estaba sentada allí en la parada de autobús", ilustró Maldonado.La mayoría de las víctimas eran hombres venezolanos que habían llegado al albergue dos o tres días antes, añadió el director del centro. Frente al aumento de migrantes en esta ciudad, el centro de personas sin hogar acoge a muchos de ellos.El Gobierno de Venezuela calificó de "trágico" y "doloroso" el incidente y expresó su "más profundo pesar" por las víctimas mortales. A s vez, exhortó a las autoridades estadounidenses "correspondientes a investigar en profundidad los hechos y esclarecer sus causas, con el fin de descartar cualquier intencionalidad relacionada a las prácticas de odio y xenofobia contra el pueblo venezolano que se han expresado en el pasado".Estas "prácticas" son "producto de una cultura de violencia e intolerancia promovida por sectores extremistas de la política y la sociedad estadounidense", expresó la Cancillería.¿Un acto deliberado?La policía no pudo confirmar la razón del atropello y sugirió varias hipótesis mientras avanza en la pesquisa.El investigador de la policía de Brownsville, Martin Sandoval, dijo que existen tres posibles explicaciones sobre la colisión: "Podría ser intoxicación, podría ser un accidente o podría ser intencionado. Para que podamos averiguar exactamente qué ocurrió, tenemos que eliminar las otras dos".Sobre el conductor, Sandoval dijo que "está siendo muy poco cooperativo en el hospital, pero será trasladado a la cárcel de nuestra ciudad en cuanto le den el alta (…) Entonces le tomaremos las huellas dactilares y (le haremos) una ficha policial". Este 8 de mayo, la policía identificó al hombre comoGeorge Álvarez, confirmó que tiene antecedentes y dijo que se le formularon cargos por asesinato.Según testigos presentes en el momento del incidente, el hombre que manejaba el vehículo aceleró al acercarse al grupo de migrantes que esperaba frente al centro.“El asesino pasó con el carro y nos señaló, insultándonos", dijo Luis Herrera, un venezolano de 36 años con un brazo herido. Según Herrera, el conductor aceleró antes de la colisión.Según el director del centro, el conductor manejaba a una velocidad muy alta.El conductor intentó huir, pero los residentes (del centro) lo alcanzaron y lo detuvieron hasta que llegó la policía.Aumento de migrantes ante el fin del Título 42Brownsville, al ser una ciudad fronteriza con México, es un lugar de tránsito para los migrantes. En los últimos días, alrededor de 2.500 migrantes cruzaron la frontera hacia esta ciudad, como indicó Pedro Cárdenas, comisario municipal.El albergue está abierto 24 horas al día y aloja a personas procedentes de Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, China y Ucrania, explicó el director Víctor Maldonado.El refugio de Ozanam tiene capacidad para 250 personas, pero muchos de los que llegan se marchan el mismo día."La mayoría de las personas que vienen no quieren quedarse en Brownsville, pero no tenemos suficientes autobuses para que compren su billete para salir", dijo Cárdenas. "Algunos están esperando a familiares", añadió.Tras el incidente, Maldonado dijo que el centro había recibido amenazas."Han venido un par de personas a la puerta y le han dicho al guardia de seguridad que la razón por la que ha ocurrido esto ha sido por nuestra culpa", dijo el director.Rochelle Garza, presidenta del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, dijo en un comunicado compartido el domingo por la tarde: "Espero que el día de hoy sirva como una llamada de atención, y que los funcionarios estatales comiencen a invertir en una respuesta humanitaria que podría haber ayudado a las personas que fueron impactadas por la tragedia de esta mañana".El incidente tuvo lugar a unos días del levantamiento del Título 42, una norma de la era del expresidente Donald Trump que permite a los agentes de la patrulla fronteriza deportar a los migrantes de forma automática y sin aceptar sus solicitudes de asilo.La restricción fronteriza tomará fin el 11 de mayo y hacer temer un repunte en las llegadas de migrantes a la frontera estadounidense. 