'Terminemos el trabajo': Joe Biden buscará la reelección en 2024

Justo cuando se cumplen cuatro años de lanzar su primera candidatura a la Presidencia, el mandatario estadounidense, Joe Biden, confirmó este martes 25 de abril que se postula a la reelección en los comicios de 2024. El líder demócrata hizo el anuncio mediante un video en el que pidió a los votantes que le den más tiempo para “terminar el trabajo” y en el que denunció los ataques de los "extremistas republicanos" contra las libertades individuales. Joe Biden buscará extender su estadía en la Casa Blanca por cuatro años más. Después de semanas de rumores, el jefe de Estado finalmente confirmó que será candidato para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en 2024. Y lo hará nuevamente de la mano de su vicepresidenta, Kamala Harris.“Este no es un momento para ser complaciente (…) Por eso me postulo para la reelección”, aseguró el mandatario en un video de tres minutos, en el que pidió a los ciudadanos darle más tiempo para culminar los proyectos que comenzó cuando asumió el cargo, el 20 de enero de 2021.Entre los objetivos pendientes que Biden destacó se encuentran asuntos de su primera campaña como la regulación del control de armas; un tema sensible ante los frecuentes y letales tiroteos en la nación, pero difícil de abordar.La Segunda Enmienda de la Constitución protege "el derecho a poseer y portar armas". Y bajo esta legislación, Estados Unidos es uno de los países con menos limitaciones para adquirir esos artefactos.Además, demócratas y funcionarios a favor de la medida se tropiezan con la misma piedra: la fuerte resistencia de la Asociación Nacional del Rifle a una regularización al respecto y los republicanos que la respaldan.Este tipo de promesas no cumplidas podrían alentar a los votantes a darle otra oportunidad al líder demócrata para hacerlas realidad.“Terminemos este trabajo. Sé que podemos”, sostuvo Biden en el video, enumerando diversos desafíos, desde aprobar una prohibición de armas de asalto y reducir el costo de los medicamentos recetados hasta codificar un derecho nacional al aborto, después del fallo de la Corte Suprema el año pasado que anuló Roe vs. Wade.El presidente, que tendrá 86 años cuando termine su actual mandato –el más longevo de la historia del país– pidió dejar de lado las preocupaciones por extender su mandato pese a la edad, un factor que lo ha hecho blanco de numerosas críticas.“La libertad personal es fundamental”: Biden se pronuncia contra el “extremismo”Biden enfatizó en sanar el “alma de la nación”, tras alertar sobre los ultranacionalistas y los “extremistas de MAGA”, una referencia a “Make America Great Again”, o “haz a Estados Unidos grande de nuevo”, eslogan del polémico expresidente conservador, Donald Trump.“Dije que estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos, y todavía lo estamos (…) La pregunta a la que nos enfrentamos es si en los próximos años tendremos más o menos libertad. Más derechos o menos”, subrayó.El mandatario también hizo hincapié en los mismos asuntos que enarboló el partido demócrata en las elecciones de medio término de 2022, particularmente la preservación del derecho al aborto.“Libertad. La libertad personal es fundamental para lo que somos como estadounidenses. No hay nada más importante. Nada más sagrado”, sostuvo Biden, al tiempo que describió al Partido Republicano como “extremistas” que intentan hacer retroceder el acceso al aborto, recortar la seguridad social, limitar los derechos de voto y prohibir los libros con los que no están de acuerdo.“En todo el país, los extremistas de MAGA se están alineando para quitarles esas libertades fundamentales”, agregó.Biden-Trump, el duelo por la Presidencia que se repetiríaLa elección de este 25 de abril para hacer el anuncio no es casualidad. La fecha marca cuatro años desde que Biden lanzó su primera campaña presidencial, que lo condujo como líder del Ejecutivo tras derrotar, en noviembre de 2020, al entonces presidente Donald Trump.Justamente esta sería la dupla que se volvería a enfrentar en las urnas, luego de que el polémico exmandatario republicano confirmara que se postula a la candidatura por ese partido político.Pese al proceso judicial que enfrenta y en el que fue acusado de 34 cargos por presunta falsificación de registros comerciales, de acuerdo con la legislación de EE. UU., Trump puede competir por el Ejecutivo.Aunque aún falta la realización de las elecciones primarias, en las que se define el candidato de cada bancada política, el exgobernante cuenta con un amplio respaldo de simpatizantes y promete luchar por retornar al Gobierno.La expectativa es alta, especialmente tras las recordadas denuncias sin pruebas por parte de Trump, con las que señaló un supuesto fraude, en los pasados comicios.Una acusación descartada por las autoridades electorales y que según las investigaciones de comisiones demócratas incitaron al insólito asalto al Capitolio, en enero de 2021, en momentos en que los legisladores se disponían a certificar la victoria de Biden.Un riesgo que, para algunos progresistas, volvería a abrirse con la intención de Trump de volver a la Presidencia.Sin embargo, eventualmente el líder republicano contaría con menos respaldo en caso de que intentara desprestigiar al sistema de votación. El pasado 18 de abril, la cadena ‘Fox News’ aceptó pagar más de 787 millones de dólares, en un acuerdo con Dominion Voting Systems, para evitar ir a juicio por difamación, luego de respaldar los señalamientos de Trump contra el sistema electoral. Con AP y medios locales