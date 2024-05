Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una séptima persona ha muerto este viernes, por primera vez a manos de un miembro de las fuerzas del orden, en el territorio francés de ultramar de Nueva Caledonia, aún en estado de incertidumbre tras la visita del presidente Emmanuel Macron, que ha prometido que no se "forzará" la reforma electoral impugnada por los independentistas.



La calma observada estos últimos días es relativa en Nueva Caledonia. El viernes 24 de mayo, un hombre de 48 años fue asesinado por un agente de policía, anunció el fiscal de Numea, Yves Dupas. Mientras circulaban por Dumbéa, al norte de Numea, dos policías fueron "agredidos físicamente por un grupo de unos quince individuos" y uno de ellos disparó su arma, explicó.

"En circunstancias aún por determinar, el agente habría utilizado su arma reglamentaria y efectuado un disparo para zafarse del altercado físico", añadió el magistrado.

El policía, "en el que se encontraron restos de golpes", fue puesto bajo custodia policial y la fiscalía abrió una investigación por homicidio voluntario cometido por una persona en el ejercicio de sus funciones oficiales.

Desde el comienzo de los disturbios, la violencia se ha cobrado ya seis vidas: dos gendarmes, uno de los cuales murió en un tiroteo accidental, tres canacos (indígenas) y un caldoche (caledonio de origen europeo). Ninguna de las muertes, salvo la accidental, fue atribuible a la policía.

Durante su visita del jueves, Emmanuel Macron se reunió con leales, partidarios de ampliar el electorado para las elecciones provinciales, e independentistas, que creen que esta medida reducirá su influencia.

Fue la adopción de este proyecto de ley por los senadores y luego por los diputados lo que desencadenó una ola de violencia que la isla no veía desde hacía cuatro décadas.

"Reanudación del diálogo"

"Me he comprometido a que esta reforma no será forzada", prometió Emmanuel Macron durante su viaje.

Sin embargo, pidió "la reanudación del diálogo con vistas a un acuerdo global" para conceder el derecho de voto a más electores de aquí a finales de junio, de modo que "pueda entonces someterse al voto de la población de Nueva Caledonia".

Antes de esta fecha límite, el "objetivo es restablecer el orden en los próximos días", repitió el Jefe de Estado.

En una entrevista concedida el viernes a los medios de comunicación locales, exigió "inmediatamente" "el levantamiento de todos los bloqueos" y "puntos de violencia" y pidió "que se haga un llamamiento claro para que se levanten", en particular por parte del movimiento independentista FLNKS y de la Célula de coordinación de las acciones de terreno (CCAT), grupo acusado por el gobierno de ser el cerebro de los disturbios.

Desde que comenzaron el 13 de mayo, los disturbios han causado daños considerables en el territorio francés del Pacífico Sur.

Sigue vigente el estado de excepción introducido el 16 de mayo, con toque de queda nocturno, prohibición de concentraciones, transporte de armas y venta de alcohol, y prohibición de la aplicación Tik Tok.

A la espera de directrices

Continúan los bloqueos de carreteras establecidos por los alborotadores.

En la costa este de la Grande Ile, el cruce entre la carretera que atraviesa el centro y la que bordea el océano está bloqueado para todos los vehículos, salvo los de emergencia.

En el distrito de Montravel, en Numea, los activistas esperaban el viernes un comunicado oficial del FLNKS sobre "las directrices" para la continuación del movimiento.

"Estamos dispuestos a seguir movilizándonos porque, al parecer, el Presidente de la República no quiere escucharnos", declaró a la AFP Yamel, un activista contrario a la reforma electoral.

"Mientras no haya independencia, no habrá seguridad", advirtió un activista de 51 años, bajo condición de anonimato, que vigilaba una barricada en un barrio del norte de Numea.

"Todos esperamos la decisión del FLNKS", declaró Sonia Backès, una de las dirigentes leales, a la radio RRB. "Un acuerdo es posible si todo el mundo actúa de buena fe", declaró el antiguo Secretario de Estado del gobierno, advirtiendo que la vuelta a la calma llevaría tiempo.

Vuelos de repatriación

La vida vuelve lentamente a la normalidad en el archipiélago. "Las operaciones de limpieza progresan" en las carreteras y "un centenar de barricadas han sido neutralizadas", informó el Alto Comisariado francés.

El Banco de Nueva Caledonia también anunció el viernes la reapertura de cinco de sus 18 sucursales. Tres de ellas fueron incendiadas.

Unos 3.000 policías y gendarmes participan en la seguridad del archipiélago, "apoyados por más de 130 miembros del Raid y del GIGN", las unidades de élite de la policía y la gendarmería, según el Alto Comisariado.

Desde el comienzo de la crisis, más de 350 personas han sido detenidas y "60 agentes de la policía judicial trabajan sin descanso para investigar los casos en curso", declaró el Alto Comisariado.

El aeropuerto de La Tontouta permanece cerrado a los vuelos comerciales desde el 14 de mayo y hasta el martes, según anunció el viernes su operador, la Cámara de Comercio e Industria.

"No está previsto reabrir el aeropuerto porque (…) la prioridad es permitir la recepción de refuerzos policiales, vehículos y mercancías", explicó Marie Guévenoux, ministra delegada de Ultramar, en BFMTV. Además, el transporte de viajeros hasta el aeropuerto se ha visto comprometido por el mantenimiento de algunos controles de carretera, añadió.

Los países vecinos se esfuerzan por encontrar la manera de evacuar a sus nacionales.

El gobierno de Vanuatu dijo que estaba organizando la repatriación de unos 160 estudiantes el viernes. Según imágenes del canal de televisión VBTC, un avión militar francés realizó el primer vuelo.

Nueva Zelanda anunció la llegada de 50 de sus nacionales a Auckland el viernes por la mañana.

AFP; adaptado de su original en francés