Techo de la deuda no subirá sin recorte de gastos en EEUU, según líder republicano del Congreso

El líder de la oposición republicana en la Cámara de Representantes (Baja), Kevin McCarthy, reafirmó el lunes que su partido no aprobará un aumento del límite de endeudamiento de Estados Unidos "sin condiciones", antes de negociaciones presupuestales con el gobierno. En un discurso en la sede de la bolsa de valores de Nueva York, McCarthy acusó al presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, de realizar gastos "imprudentes" y le pidió que acepte una "negociación razonable" del presupuesto.Con el incremento del límite de endeudamiento de Estados Unidos, está en juego la estabilidad de la mayor economía del mundo.Los republicanos, con mayoría en la Cámara, han amenazado reiteradamente con bloquear el aumento del límite de emisión de deuda del país si los demócratas no aceptan recortes presupuestarios drásticos.Hace poco más de un mes, Biden advirtió que la disputa por el techo de la deuda, que de no aumentarse podría sumir al país en un inédito 'default' o cese de pagos, representa "la mayor amenaza" para la economía.En enero, Estados Unidos alcanzó su límite de endeudamiento de 31,4 billones de dólares, lo que llevó al Tesoro a tomar medidas.Así, Estados Unidos corre el riesgo de incumplir sus obligaciones de deuda desde julio si el Legislativo no resuelve elevar el límite de endeudamiento federal, señaló a mediados de febrero la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).