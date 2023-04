Sudán: el episodio más violento entre ejército y la fuerza paramilitar FSR desde el golpe de Estado

Los combates estallaron el sábado 15 de abril en Jartum, cuando las tensiones entre las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) del general Mohamed Hamdane Daglo, archirrival del jefe del ejército Abdel Fattah al-Burhane, quien de facto encabeza Sudán, están en su punto más alto. El grupo paramilitar asegura tener el palacio presidencial y el aeropuerto de la capital. Al menos tres civiles murieron este sábado y decenas resultaron heridos como resultado de los choques armados entre el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y el Ejército sudanés, informó el Sindicato de Médicos de Sudán.El enviado especial de la misión de Naciones Unidas en Sudán, Volker Perthes, condenó "enérgicamente el estallido de los combates en Sudán" y pidió "el cese inmediato" de las hostilidades entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que se están enfrentando en varios puntos del país.El enfrentamiento se da justo un día después de que el vicepresidente del Consejo Soberano sudanés y líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, alias "Hemedti", mostrara su disposición de buscar una solución a la escalada de tensión con las Fuerzas Armadas para evitar un "derramamiento de sangre".Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FSR) del general Hamdane Daglo llaman ahora a toda la población, como a los propios soldados, a la sedición contra el ejército.Enfrente, el ejército, dirigido por el general Abdel Fattah al-Burhane, gobernante de facto de Sudán desde el golpe de Estado del 25 de octubre de 2021, denuncia "mentiras" y la "traición" de una fuerza que recientemente desplegó blindados y hombres por todo el país sin consultándola.Durante el golpe, Hemedti y Burhane formaron un frente común para expulsar a los civiles del poder.Sin embargo, con el tiempo, Hemedti nunca ha dejado de denunciar el golpe de Estado, de ponerse del lado de los civiles -por lo tanto contra el ejército en las negociaciones políticas- y ahora es su disputa con el general Burhane la que impide cualquier salida a la crisis en Sudán.El FSR dice que controla el palacio presidencialDurante días, la calle había estado llena de rumores de una inminente guerra de guerrillas entre los dos bandos. El sábado por la mañana, Jartum se despertó con el sonido de disparos fuertes y ligeros y explosiones casi continuas.En pocas horas, los FSR anunciaron que habían tomado el aeropuerto internacional de Jartum, en el corazón de la capital, luego el palacio presidencial, donde suele sentarse el general Burhane; así como el palacio reservado a los invitados de Estado, un aeropuerto en el norte del país y "otras bases en diferentes provincias".Y en un comunicado de prensa, llaman a la población a "unirse a ellos" y afirman a los militares que no están "apuntando a ellos, sino a su estado mayor que los utiliza para mantenerse en su trono, aunque eso signifique poner en peligro la estabilidad de la país en peligro".Los residentes están confinados en sus casas. “Como todos los sudaneses, sigo protegido”, tuiteó el embajador estadounidense John Godfrey.

"La escalada de las tensiones entre los soldados a la confrontación directa es extremadamente peligrosa. Hago un llamado a los altos mandos militares para que dejen de luchar de inmediato", escribió.

El Ejército, en la página siguiente, denuncia "mentiras" y acusa al FSR de haber iniciado las hostilidades: "los combates" comenzaron cuando el FSR atacó bases militares "en Jartum y en otros lugares de Sudán", dijo a la AFP el portavoz del Ejército, el general Nabil Abdallah. El ejército, pues, "cumple con su deber de proteger a la patria", agregó.

Del lado del FSR, se dice lo contrario: dicen que fueron "sorprendidos en la mañana por la llegada de un gran contingente del ejército que sitió su campamento en Soba", en el sur de Jartum, y "los atacó con todo tipo de armas pesadas y ligeras".

Un punto de inflexión peligroso

El jueves, 13 de abril, el ejército denunció un "peligroso" despliegue de paramilitares en Jartum y otras ciudades de Sudán "sin la aprobación ni la más mínima coordinación con el mando de las fuerzas armadas".

Luego hizo sonar "la campana de alarma" frente a "un punto de inflexión peligroso e histórico" porque durante días, mientras la población civil y la comunidad internacional se veían obligadas a aceptar una nueva postergación de la firma de un acuerdo político que supuestamente sacaría al país del impasse -por las diferencias entre ambos generales-, los videos no paraban de mostrar de diferentes lugares la llegada de un gran número de vehículos blindados y hombres, particularmente en Jartum.

El futuro de los paramilitares es ahora la cuestión principal en Sudán: cualquier regreso a la transición democrática depende de su integración en las tropas regulares.

Si el ejército no lo rechaza, todavía quiere imponer sus condiciones de admisión y limitar en el tiempo su incorporación. El general Daglo, reclama una amplia inclusión y, sobre todo, su lugar dentro del Estado Mayor.

Es esta disputa la que aún bloquea el retorno a la transición exigida por la comunidad internacional para reanudar la ayuda a Sudán, uno de los países más pobres del mundo.

Claves sobre el conflicto entre el Ejército y las paramilitares de Sudán

¿Qué son las Fuerzas de Apoyo Rápido?

Son una fuerza paramilitar creada por el expresidente islamista Omar al Bashir y que depende de la Inteligencia sudanesa. Desde su reconversión en 2013 está liderada por Hemedti, que tras el golpe de Estado de 2021 es el vicepresidente del Consejo Soberano y número dos del Ejército.

Las FAR nacieron de las milicias Yanyauid (Janjaweed), acusadas de cometer matanzas y violaciones masivas en el conflicto de Darfur (2003-2008) y tras el derrocamiento de Al Bashir, en abril de 2019, se reconvirtió en una fuerza militar regular.

Esta agrupación también fue acusada de asesinar y secuestrar a manifestantes prodemocráticos durante la llamada revolución sudanesa, que derrocó al régimen del exdictador tras tres décadas en el poder.

¿Cómo ha sido la transición democrática?

Sudán se encuentra inmerso en un proceso de transición democrática con el objetivo de poner fin a la crisis política desatada tras el golpe de Estado en octubre de 2021.

El pasado 8 de enero comenzó la fase final del proceso político entre los firmantes del "acuerdo marco", alcanzado el pasado 5 de diciembre entre militares y civiles y que definía los pasos para establecer un gobierno civil que sustituya al actual militar.

Sin embargo, la firma del acuerdo político definitivo entre las diferentes partes involucradas en el proceso de transición de Sudán, que estaba prevista que fuera rubricada el 1 de abril, quedó pospuesta hasta en dos ocasiones por falta de consenso sobre la creación de un Ejército unificado con las FAR.

Las desavenencias entre el Ejército sudanés y las FAR se remontan al año 2019, cuando estas últimas fueron acusadas de ser el brazo visible de la represión que acabó con la vida de cientos de manifestantes que acamparon frente a la sede del Ejército en protestas que propiciaron la caída de Al Bashir.

La plataforma opositora Fuerzas de la Libertad y el Cambio pidió entonces su disolución y recordó que este grupo cometió crímenes contra la humanidad en Darfur.

Fue entonces cuando Hemedti afirmó que el desalojo de esa sentada "fue una trampa y el objetivo eran las FAR", que según el líder de este grupo armado fueron víctimas de unos oficiales de diferentes rangos, si bien no acusó formalmente al Ejército.

La suma de estas situaciones dificulta la integración efectiva de las FAR en el Ejército nacional de Sudán, pese a los intentos y compromisos anunciados tanto por Al Burhan como por Hemedti.