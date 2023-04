Sudán: continúan los combates y las evacuaciones en medio de un débil cese al fuego

Aunque el Ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) extendieron la tregua, los enfrentamientos armados y el riesgo para la vida de millones de civiles continúan. Este 28 de abril, un avión de rescate de Turquía fue impactado por disparos, mientras las dos partes se acusan de afectar las evacuaciones. Algunos países siguen sacando del país a ciudadanos extranjeros, mientras otros quedan atrapados. Una tregua más en Sudán que no logra frenar los combates. Los ataques aéreos y de artillería sacudieron este viernes 28 de abrilJartum, la capital, y a la cercana ciudad de Bahri.Una nueva jornada de enfrentamientos se sucedió entre el Ejército del país y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que se disputan el control de Sudán ante la falta de un gobierno, a pesar de que un día antes pautaron otro cese al fuego de 72 horas. Pero hasta ahora ninguna de las treguas anunciadas han sido cumplidas a cabalidad.En medio de pausas intermitentes de la tregua, los sudaneses siguen huyendo a naciones vecinas por sus propios medios, mientras las delegaciones militares y diplomáticas de países de Europa, América, Asia y otras naciones africanas evacúan a sus ciudadanos de manera discontinua.Las dificultades para conseguir alimentos, agua y medicamentos son constantes. Además de la falta de servicios de energía y comunicaciones en medio de la ola de violencia.Estados Unidos calificó las persistentes violaciones de la tregua de “preocupantes”.“La situación es muy aterradora. Escuchamos el sonido de aviones y explosiones. No sabemos cuándo terminará este infierno (…) Estamos en un estado constante de temor por nosotros y por nuestros hijos”, expresó el residente Mahasin al-Awad, de 65 años.Disparan a un avión de Turquía y el Ejército y las FAR se acusan de afectar las evacuacionesUno de los hechos que causó mayor preocupación por el riesgo al que se exponen las personas que intentan huir de la nación se registró este viernes cuando un avión de Turquía destinado para las evacuaciones fue impactado por disparos.El Ejército, dirigido porel general Abdel-Fattah al-Burhan,acusó al grupo paramilitar, con el que hasta hace pocas semanas codirigía la nación, de estar detrás del tiroteo que se registró cuando la aeronave aterrizaba en el aeropuerto de Wadi Seyidna, a las afueras de Jartum, con el fin de recoger a ciudadanos extranjeros.El Gobierno turco informó que no se registraron víctimas mortales, pero un miembro de la tripulación resultó herido.Casi de inmediato, la institución castrense aseguró que se trató de “una clara violación del alto el fuego y una obstrucción de las evacuaciones de diplomáticos y extranjeros de Sudán" por parte de “la milicia rebelde”.Por su parte, el movimiento armado encabezadopor el generalMohamed Hamdan, también conocido como 'Hemedti', aseguró quelos ataques aéreos del Ejército son los responsables de impedir los esfuerzos de evacuación de las misiones diplomáticas extranjeras.Los combates también se han extendido a la región de Darfur y amenazan con sembrar la inestabilidad en una franja volátil de África entre el Sahel y el Mar Rojo.Hasta el jueves 27 de abril, el Ministerio de Salud sudanés confirmó que los enfrentamientos dejan al menos 512 personas muertas y alrededor de 4.200 heridas, mientras se profundiza la crisis de un país donde gran parte de sus habitantes ya dependían de la ayuda humanitaria antes de que estallaran los combates el pasado sábado 15 de abril.Con Reuters y AP