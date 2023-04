Sudán: continúan las evacuaciones mientras negocian la extensión de un frágil cese al fuego

A pesar de que Estados Unidos y algunas naciones africanas median ante el Ejército de Sudán y los paramilitares de las Fuerzas de Respuesta Rápida (FAR) para extender la irregular tregua que culminaría este jueves 27 de abril, los combates y bombardeos se mantienen. En medio de este escenario, distintos gobiernos continúan los esfuerzos para sacar a miles de ciudadanos extranjeros. La violencia ahonda la crisis de refugiados en el continente africano. Los letales combates entre el Ejército de Sudán y los paramilitares de las Fuerzas de Respuesta o Apoyo Rápido (FAR) entraron en su decimotercer día este jueves 27 de abril. El conflicto deja al menos 512 muertos y 4.193 heridos, según el Ministerio de Salud del país, pero es probable que la cifra sea mucho mayor.Jartum, la capital, y la región de Darfur se destacan entre las localidades sumidas en el caos de las bombas, a pesar del frágil alto el fuego de 72 horas que inició el pasado martes 25 de abril y que culminaría este jueves.En medio del sonido de los ataques aéreos, Estados Unidos y algunas naciones africanas impulsan las discusiones para extender la tregua entre las dos partes que se disputan el poder del país, mientras avanzan en la evacuación de los ciudadanos extranjeros.Francia informó en las últimas horas que evacuó a alrededor de 400 personas más desde Sudán hacia Arabia Saudita, lo que eleva a más de 900 el número de ciudadanos rescatados por París desde que estalló la violencia el pasado sábado 15 de abril.“Esta nueva operación permitió evacuar a 398 personas, entre ellas cinco franceses y ciudadanos de más de 50 nacionalidades (en particular estadounidenses, británicos, canadienses, etíopes, alemanes, neerlandeses, italianos y suecos)”, precisaron en un comunicado conjunto el Ministerio de Asuntos Exteriores y las Fuerzas Armadas francesas.Entretanto, Reino Unido señaló que ha evacuado a 536 personas, en seis vuelos. Sin embargo, el Gobierno británico indicó que es posible que no pueda continuar con esa misión cuando finalice el cese el fuego que se experimenta de forma intermitente debido a los incumplimientos de los bandos enfrentados.Londres enfrenta fuertes críticas por la respuesta para sacar a sus connacionales del país africano. El diario británico ‘The Guardian’ destaca que existe preocupación de que los esfuerzos de evacuación hayan provocado que las familias se separen o que algunos de sus miembros se queden atrás. Solo a los titulares de pasaportes británicos y sus familiares en primer grado que cuenten con autorización de entrada vigente al Reino Unido son elegibles para la evacuación.Ante esta situación, Alicia Kearns, presidenta del comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, ha pedido que también sean aceptadas en los vuelos de evacuación las personas mayores a cargo de niños que son ciudadanos británicos.En medio del fuego cruzado, muchos ciudadanos extranjeros siguen atrapados en la nación y miles de civiles sudaneses, que por días han estado luchando para encontrar alimentos, agua y combustible, se esfuerzan por huir y se dirigen a naciones vecinas.El conflicto aumenta la crisis de refugiadosMiles de personas han estado esperando para cruzar a Egipto, que comparte su frontera sur con el territorio sudanés.La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) destaca que las hostilidades están forzando a un número creciente de individuos a atravesar las fronteras de Sudán, por lo que estima que unas 27.000 personas podrían huir a Sudán del Sur y Chad.Entretanto, el Comité Internacional de Rescate (CIR) pidió a los distintos gobiernos cambiar su enfoque de evacuación para ayudar a quienes quedan atrapados en el país.“Si bien las rápidas evacuaciones de Sudán han ayudado a miles, ¿qué pasa con los casi 47 millones de sudaneses que permanecen en el país? Una oleada rápida de asistencia humanitaria es la clave para ayudar a millones en Sudán”, cuestionó el CIR mediante un comunicado.Y es que los ataques aéreos y de artillería dejan numerosos centros médicos fuera de servicio para atender a los heridos. 60 de los 86 hospitales en zonas de conflicto han dejado de funcionar, indicó el Sindicato de Médicos de Sudán.Además, está limitada la distribución de alimentos en la vasta nación, donde un tercio de sus 46 millones de habitantes ya dependían de ayuda humanitaria antes de que detonara la actual ola de enfrentamientos armados.La ONU estima que 50.000 niños con desnutrición aguda han visto interrumpido su tratamiento debido al conflicto, y los hospitales que aún funcionan enfrentan escasez de suministros médicos, energía y agua.La tensión en Sudán se había acumulado durante meses entre el Ejército y las RSF, que cooperaron para derrocar a un gobierno civil en el golpe de Estado de octubre de 2021, y que desde entonces codirigían la nación ante la falta de un gobierno.Pero la fricción llegó a un punto crítico ante los desacuerdos frente a un plan respaldado internacionalmente para lanzar una nueva transición hacia elecciones libres y la instalación de un gobierno liderado por partidos civiles. Con Reuters, AP y medios locales