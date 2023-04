Stoltenberg afirma que el lugar correcto de Ucrania está en la OTAN

Desde la base militar Ramstein, en Alemania, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, informó que le extendió una invitación al presidente Volodímir Zelenski a la próxima reunión de la alianza a celebrarse en Lituania. Por otro lado, los aliados de Ucrania avanzan en el refuerzo de las fuerzas militares antes de llevar a cabo una contraofensiva en la guerra con Rusia. Un día después de visitar la capital ucraniana, Kiev, Jens Stoltenberg informó que conversó con el presidente ucraniano sobre los preparativos para la cumbre de la OTAN que se llevará a cabo en Lituania."Le invité a la reunión y me alegro de que haya aceptado y vaya a asistir a la cumbre de la OTAN en Vilna", dijo Stoltenberg.El máximo representante de la alianza militar también informó que con el mandatario ucraniano conversó sobre al menos dos aspectos importantes para Ucrania y que guardan relación con la OTAN."Una es que espero que los aliados de la OTAN reiteren en la cumbre su compromiso a apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario con apoyo militar sustancial para garantizar que prevalece como nación soberana e independiente en Europa", indicó.Por otro lado, Stoltenberg informó que espera de los aliados un acuerdo para un programa plurianual que le permita ayudar a Ucrania en la transición de los equipos, normas y doctrinas de la era soviética a las normas y doctrinas de la OTAN.Hungría reacciona al respaldo de Stoltenberg a Ucrania en la OTANDurante su visita a Kiev, el jefe de la alianza atlántica reiteró lo que podría ser una futura adhesión de Ucrania a la OTAN, al expresarle al presidente Zelenski que "el futuro de Ucrania está en la familia euroatlántica".No obstante, dejó claro que el principal objetivo del grupo, y otros países occidentales, es garantizar que Ucrania prevalezca y evitar “que el presidente ruso, Vladímir Putin, no gane la guerra” ya que "sin una Ucrania soberana e independiente no tiene sentido discutir una adhesión"."Sabemos que con nuestro apoyo, Ucrania avanza hacia la integración euroatlántica y que nuestra ayuda, y nuestro apoyo, le permite hacerlo posible", expresó Stoltenberg.Sin embargo, las palabras de Stoltenberg en Kiev no cayeron muy bien en el presidente húngaro Viktor Orban.A través de la red social Twitter, Orban respondió con una palabra al enlace del artículo publicado por el medio ‘politico.eu’ en el que hacía referencia a las palabras del jefe de la alianza militar y el respaldo a Ucrania.Orban escribió en el enlace del artículo “¿Qué?”, sin agregar otra frase o palabra. Vale recordar que Hungría, a pesar de ser miembro de la OTAN y la Unión Europea, no ha roto lazos con Rusia y además ha acusado al bloque de los 27 de querer prolongar el conflicto.Aliados se alistan para un mayor respaldo a las fuerzas ucranianasEl 21 de abril, durante la reunión del grupo de contacto sobre la defensa de Ucrania en la base militar de Ramstein, en Alemania, los integrantes no hicieron anuncios importantes más allá de aclarar que el enfoque del encuentro era discutir sobre la defensa aérea y las municiones.Por otro lado, durante el encuentro la representación de Estados Unidos informó que pronto comenzará un proceso de entrenamiento de las tropas ucranianas para el uso de los tanques de guerra Abrams."El tanque M1, cuando sea entregado, marcará la diferencia", dijo el general del Ejército estadounidense, Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto.De acuerdo con lo dicho por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, los primeros tanques Abrams llegarán a Alemania en las próximas semanas y serán utilizados para que las tropas ucranianas comiencen a entrenar. Dicha capacitación podría tener una duración de diez semanas y en la misma participarán cientos de soldados ucranianos, informó a Reuters un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.En la misma reunión del grupo, Alemania anunció el acuerdo para el establecimiento de un centro para la reparación de tanques Leopard en Polonia.Reuters afirma que todas las partes estuvieron de acuerdo con la manera en la que se financiará la construcción de dicho centro, cuyo costo oscilaría entre 150 y 200 millones de euros.Adicionalmente, Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, indicó que la promesa de entregar unos 80 tanques Leopard a mediados de 2023, estaba avanzando rápidamente.Con Reuters, EFE y AP