Sospechosos de crímenes de lesa humanidad a la fuga en un Sudán sumido en el caos

Una información que suma al contexto de desorden y de confusión que golpea a Sudán. Antiguos altos cargos de la dictadura de Omar al-Bashir anunciaron el martes que se habían fugado de la prisión de Kober en el norte de Jartum. Mientras, el caos reina en la capital sudanesa, epicentro de los enfrentamientos entre el jefe del Ejército regular, Abdel Fattah al-Burhan, y su ex número dos, Mohamed Hamdan Daglo, más conocido como "Hemetti" y jefe de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido. El propio evadido anunció su fuga. En un Sudán en guerra, Ahmed Haroun, antiguo funcionario del régimen autocrático del expresidente Omar al-Bashir (1989-2019), anunció que se había escapado de la cárcel, junto con otros antiguos colaboradores. Lo hizo oficial en un discurso grabado y difundido por la televisión sudanesa el martes por la noche. "Hemos estado detenidos en Kober durante nueve días (...) y ahora estamos a cargo de nuestra protección", comunicó. Haroun estaba recluido en la prisión de Kober, al norte de la capital, Jartum, junto a otros exrepresentantes del régimen de Omar al-Bashir, el mandatario autocrático que se mantuvo en el poder durante 30 años, antes de ser derrocado por una revuelta popular en 2019. Al Bashir está detenido y sobre él pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por "crímenes contra la humanidad" y "genocidio" cometidos en la región del Darfur.El conflicto de Darfur, región del oeste del país, fronteriza con Chad, estalló en 2003 y enfrentó al Gobierno central de Jartum con miembros de minorías étnicas no árabes. La guerra, que duró hasta 2020, dejó unos 300.000 muertos y 2,5 millones de desplazados, según la ONU. Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) del comandante Hemetti son precisamente una rama de los miles de antiguos milicianos árabes reclutados por al-Bashir para cometer abusos en Darfur y llevar a cabo una política de tierra quemada. Un alto el fuego extremadamente precarioLa noticia de la huida de estos antiguos altos cargos del régimen de al-Bashir ha hecho temer una nueva conflagración en un momento en que el alto el fuego, concluido bajo los auspicios de Estados Unidos sigue siendo extremadamente frágil. El cese el fuego de 72 horas entró en vigor el martes y hasta ahora, fue muy parcialmente respetado. De acuerdo con el jefe de la misión de la ONU en Sudán, Volker Perthes, los enfrentamientos en torno a lugares estratégicos en la capital sudanesa han "continuado en gran medida y a veces incluso se han intensificado".Desde que comenzaron los combates el 15 de abril, más de 459 personas han muerto y más de 4.000 han resultado heridas, según los últimos datos de la ONU. "Cerca de la frontera con Chad se han reanudado los combates y cada vez hay más noticias preocupantes de tribus que se arman y se unen a los combates", declaró Perthes, quien añadió que también habían estallado "enfrentamientos entre comunidades" en la región del Nilo Azul, en la frontera suroriental con Etiopía. Jartum, una ciudad sumida en la desolación Mientras tanto, Jartum, una ciudad de más de cinco millones de habitantes, se vacía poco a poco y las evacuaciones de extranjeros continúan como pueden. Este miércoles por la mañana, un barco con 1.687 civiles de más de 50 países llegó a Arabia Saudita, mientras que 245 franceses y extranjeros evacuados en avión por las autoridades francesas aterrizaron cerca de París.Pero, al tiempo que la mayoría de los extranjeros son repatriados, ¿qué ocurre con los sudaneses? Los que pueden permitirse huir de los tiroteos y bombardeos se dirigen a países vecinos como Egipto y Sudán del Sur, y los que no pueden abandonar Jartum y las demás cuidades asoladas por los bombardeos, permanecen ahora como rehenes. Su supervivencia se vuelve cada vez más dura en una ciudad donde los servicios de agua, electricidad y teléfono están cortados y los alimentos escasean. La ONU afirma que hasta 270.000 personas podrían seguir huyendo hacia los vecinos Chad y Sudán del Sur. "Lo más difícil es el ruido de los bombardeos y los aviones de combate que sobrevolaban nuestra casa. Ha aterrorizado a los niños", dijo Safa Abu Taher, que aterrizó con su familia en Jordania el martes por la noche. La situación sanitaria también es catastrófica. Según las Naciones Unidas, "24.000 (mujeres) están a punto de dar a luz en las próximas semanas" y se enfrentan a "dificultades extremas" para acceder a la atención sanitaria, mientras casi tres cuartos de los hospitales están fuera de servicio, según el sindicato de médicos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud está preocupada por el "enorme" riesgo biológico después de que "una de las partes beligerantes" se apoderara de un "laboratorio de salud pública" en Jartum, que contiene agentes patógenos del sarampión, el cólera y la poliomielitis.Los intensos combates se están llevando a cabo en un país situado en una región ya volátil entre el Mar Rojo, el Cuerno de África y el Sahel. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió por su parte de que el conflicto podría "extenderse a la región y más allá". Con AFP y medios locales