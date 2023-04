'Solo sí es sí', las claves de la reforma a la ley de delitos sexuales que causa división en España

Desde su aprobación y entrada en vigor, la Ley de garantía de la libertad sexual, conocida como ‘solo sí es sí’, ha estado en el centro de la polémica jurídica y política en el territorio español. Las reducciones de penas e incluso numerosas excarcelaciones para criminales sexuales en los últimos meses, como consecuencia de su aplicación, han aumentado el polvorín y conducido a una reforma de la misma, aprobada esta semana. ¿Qué cambia con la enmienda? y ¿por qué causa profunda división en la coalición de Gobierno? France 24 consultó penalistas expertos en España que lo explican. Abuso, agresión, violación grupal, acceso carnal con o sin violencia. Son algunos de los delitos sexuales de los que miles de mujeres y niñas siguen siendo víctimas en España y el resto del mundo.Actos de horror en toda regla. Pero sobre la distinción entre esos crímenes y la consideración de evaluar la existencia o no de violencia o intimidación se ha elevado el debate en este país, especialmente en los últimos años.España es una de las naciones de la Unión Europea donde se imponen las penas más fuertes, según lo aprobado hasta ahora, para los delitos sexuales - un máximo de 15 años- a diferencia de países de la región como Suecia, donde la condena por ese crimen no supera los seis años de cárcel.Casos como el de ‘La Manada’, cuando cinco hombres violaron a una joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona, en 2016, volvieron a poner en el centro del debate la gradación y gravedad de los hechos. Y, por ende, la pena que debía ser impuesta independientemente de si la víctima puso o no resistencia.“No es abuso, es violación”, fue uno de los gritos más escuchados en las numerosas protestas que el flagelo contra esa joven suscitó a lo largo del territorio español y que fue recordado años después.Y es que no tener que necesariamente demostrar la existencia de violencia o intimidación, declaran los defensores de la norma, fue el principal eje de la introducción de la Ley de garantía de la libertad sexual, conocida como ‘solo sí es sí’, que entró en vigor en octubre de 2022.Pero ahora, solo seis meses después, eso vuelve a cambiar con la reforma a la medida que fue aprobada en el Parlamento, el jueves 20 de abril. La reducción de condenas en casi 1.000 casos y más de 100 excarcelaciones de delincuentes sexuales, como producto de la aplicación de la nueva horquilla de penas mediante la ley de ‘solo sí es sí’ forzó su modificación, argumentan, por su parte, los defensores de la reforma.La polarización dentro y fuera de la coalición de Gobierno vuelve a abrirse paso en un asunto sensible para la sociedad y en medio de un año electoral.¿Por qué la introducción de la ley del ‘solo sí es sí’ contrajo reducción de penas y excarcelaciones?En entrevista con France 24, la catedrática en Derecho Penal y quien participó en la redacción del anteproyecto de la ley del ‘solo sí es sí’, Patricia Faraldo, explica que la razón está en la unificación de todos los delitos sexuales.Es decir, antes de la norma que entró en vigor en 2022, el Código Penal español diferenciaba entre abuso, considerado un delito menos grave al no usar violencia, y agresión sexual, crimen más grave, que se produce cuando el hecho se comete con violencia o intimidación.Pero con la norma, la distinción se eliminó y todas las interacciones sexuales sin consentimiento se tipificaron bajo un mismo paraguas, con el nombre de agresión sexual. De acuerdo con los defensores de la medida, en aras de no poner el foco en la existencia de violencia ni en la acción de la víctima, sino en el agresor.Sin embargo, al quedar todos esos actos delictivos bajo una misma figura, se amplía la gama de condenas y se aplica la pena menor que, con el cambio, existía para ese hecho. Y es que, además, en España rige el principio de aplicar la sentencia más favorable para el detenido dentro de las existentes en la legislación.“Si metes en un único delito conductas que antes recibían distinta pena, lo lógico es ampliar el rango de penas y al ampliar ese rango de penas bajó el límite mínimo, eso hizo que se pidiera la revisión de condenas, con la aplicación retroactiva de la ley”, indica Faraldo.Una situación que ha sido aprovechada por los abogados de algunos condenados que han alegado su derecho a que su sentencia se adapte al nuevo rango de dictámenes, si les resulta favorable.El abogado penalista y experto en delitos sexuales, Álvaro Escudero, explica que, contrario a lo señalado por miembros de uno de los dos partidos políticos de la coalición de Gobierno, Unidas Podemos, no se produjo una mala interpretación de la ley por parte de los jueces para la disminución de penas. Sino que se trató de una aplicación de la norma y la Constitución española. Un margen de beneficio para los reos, que fue advertido por expertos desde su primer proceso en el Legislativo.“Si una persona es condenada por agresión sexual y se le impone la condena mínima, que por ejemplo pueden ser siete años, como se reforma la ley y solo pasa a existir el delito de agresión sexual, el rango de condena pasa a ser mayor. Ya la condena mínima por agresión sexual no son siete, la mínima son cinco, el juez (encargado de la nueva revisión del caso) está obligado a reducir esa condena a cinco porque el juez inicial (el que emitió la sentencia original) había impuesto la condena mínima. Por eso se han producido tantas reducciones de condena y excarcelaciones de gente condenada por violación”, explica el experto.¿Qué cambia con la reciente reforma a la ley del ‘solo sí es sí'?Los juristas consultados coinciden en que se regresa al modelo anterior de diferenciación de delitos sexuales, que existía previo a la ley del ‘solo sí es sí’.No obstante, el Partido Socialista Obrero Español, del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, movimiento autor de la reforma aprobada esta semana, insiste en que la modificación no retira el precepto de consentimiento, para juzgar el delito.En este sentido, la ministra de Justicia María Pilar Llop, defiende que se mantienen los artículos del Código Penal que definen ese concepto: el 178.1, que destaca que el consentimiento debe ser explícito, y el 178.2, el cual especifica que se consideran agresión “los actos de contenido sexual” ejecutados con violencia, intimidación, abuso de una situación de superioridad o sobre personas privadas de sentido.Bajo este marco, y según la cartera de Justicia, frente a esas circunstancias la víctima no tiene que probar que no consintió el acto sexual.Pero para Faraldo, también especialista en criminología, con la reforma se retrocede a una diferenciación entre víctimas, ya que se brindaría mayor protección a quienes prueben que fueron sometidas con actos violentos.“El consentimiento siempre ha sido el eje sobre el que han girado los delitos sexuales en España, siempre, lo que pasa es que hasta la ley de 2022 se protegía más a las mujeres contra las que se empleaba violencia, que a las restantes. Lo que cambió con esa ley, pero no se ha mantenido, es que se igualaba esa protección para todas las mujeres y se introducía el consentimiento afirmativo. El consentimiento positivo se mantiene tras la reforma de este año, pero la igualación de la protección no”, destaca la experta.Bajo su consideración, la modificación resultaría más perjudicial debido a que, de nuevo, el proceso penal se centraría “en si seempleó violencia o intimidación, cuando en lo que tenemos que centrarnos es en si el sujeto se esforzó o no en conseguir una expresión de consentimiento por parte de su víctima”, remarca la penalista, quien agrega que el cambio no trataría la “excusa de la reforma que son las excarcelaciones y la rebaja de pena”.“No había nada que hacer, había que explicar a la gente que más penas no significa mejor protección y que la ley tiene otros medios para atajar la peligrosidad de los criminales excarcelados, como son, por ejemplo, una medida de seguridad post penitenciaria de libertad vigilada, y esto se puede imponer a los excarcelados que sean peligrosos”, subraya.Por su parte, Escudero evalúa que la reciente reforma resulta óptima en el sistema penal, dado que no se puede juzgar bajo un mismo precepto todos los delitos sexuales sin diferenciación de la gravedad y las circunstancias implicadas.“No tiene sentido, y es lo que se va a cambiar ahora, englobar en el mismo delito una actuación delictiva menos grave que otra mucho más delictiva, el código penal necesariamente tiene que castigar más cuando existe violencia o intimidación. Para eso está la jurisprudencia, de hecho ya el Tribunal Supremo español en muchos casos en los que no se produce violencia activa o intimidación activa, considera que aun así existe violencia o intimidación, por ejemplo en casos como violaciones grupales”, resalta el abogado penalista.El aumento en la horquilla de laspenas tras la reformaCon el cambio se introduce un nuevo subtipo de agresión, que aumenta la horquillade penas en los distintos supuestos que contempla la ley,si existe violencia al momento de cometer el delito.Frente a agresión sexual sin agravante, la ley del ‘solo sí es sí’ planteaba penas de uno a cuatro años de prisión. Con la reforma, se aumentan a entre uno y cinco años.En cuanto a agresiones sexuales con agravante, la norma establecía una sentencia de entre dos y ocho años de cárcel. Ahora, deberá ser de entre cinco y diez años tras las rejas.Para violaciones con penetración, la legislación señalaba una condena entre los cuatro y doce años de privación de la libertad. Con la modificación, serán de seis a doce años.Si, además, la agresión se produce con penetración y agravante, la ley del ‘solo sí es sí’ determinaba un fallo contra el agresor de entre siete y quince años. Con los cambios, será el rango irá de doce a quince años.¿Qué pasa con las agresiones a menores de edad? La ley que entró en vigor en 2022 indicaba de seis a doce años de sentencia y la enmienda estipula aumentarlo a entre ocho y doce años.En síntesis, los delitos sexuales conllevaban una sentencia mínima más baja como resultado de la fusión de los delitos anteriormente distintos de abuso sexual y agresión, pero los cambios aprobados reintroducen la distinción, dependiendo de si hay evidencia de violencia física, cuando se trata de establecer penas mínimas de cárcel.Las fricciones al interior de la coalición de GobiernoLey de garantía de la libertad sexualhabía sido aprobada el verano pasado con el respaldo de los dos partidos de la coalición: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP).Pero ante la avalancha de críticas por las reducciones de condenas, llegó la división de los socios frente a este asunto. Pronto, Pedro Sánchez encargó a las ministras del Ministerio de Justicia, María Pilar Llop, del PSOE y a la titular de la cartera de Igualdad, Irene Montero, una solución conjunta.Sin embargo, tras semanas de negociaciones fallidas, el PSOE presentó de manera unilateral su propuesta para la enmienda.Los socialistas acordaron entonces las modificaciones con el principal opositor, el Partido Popular (PP), lo que enfureció a las bancadas de izquierda que suelen votar en línea con el Gobierno.La diputada socialista Andrea Fernández reconoció que el acuerdo con el PP dejó una "sensación agridulce", pero defendió la necesidad de la "reforma técnica" que fue aprobada por 233-59 votos, con cuatro abstenciones, y que ahora se encamina a la Cámara Alta para su ratificación.Al calor de un año electoral en España, como lo es este 2023, la tensión ha ido en aumento, algo que algunos expertos consideran fue un motor vital para que la bancada de Sánchez acelerara los cambios de una medida que resultó impopular para muchos.“El presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros actual no se pueden permitir llegar a las elecciones, mientras se esté hablando de la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’, de reducciones de condena por culpa de su ley y de excarcelaciones por culpa de su ley (…) Lo que ha hecho el Gobierno es reformarla porque no se puede llegar a las elecciones con este debate”, enfatiza Escudero.Una apreciación con la que coincide la penalista Patricia Faraldo. “Necesita diferenciarse de Podemos y separarse de una ley que no ha dado los réditos electorales que esperaban”, sintetiza la catedrática de Derecho Penal.Mientras el PSOE defiende su reforma, UP argumenta que los cambios devuelven la responsabilidad a las víctimas. De hecho, la ministra de Igualdad declaró el día de la aprobación de la reforma como el “más duro que ha vivido como ministra” y aseguró que representa un “grave revés para los derechos de las mujeres”. Apreciaciones que también dividen la opinión entre el voto feminista y el electorado en general.