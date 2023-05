Sin representantes del Gobierno talibán, la ONU dialoga sobre la situación en Afganistán

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, preside una ronda de conversaciones a puerta cerrada con enviados especiales de diversos estados miembros de la organización para dialogar durante dos días sobre la situación en Afganistán. El Gobierno talibán no fue invitado a las reuniones. "Cualquier reunión sobre Afganistán sin la participación del Gobierno afgano es ineficaz y contraproducente", declaró el portavoz del ministerio de Exteriores del Gobierno talibán, Abdul Qahar Balkhi, para la cadena 'Al Jazeera'.Un pronunciamiento que se da después de que la ONU se negara a invitar a representantes talibanes. El organismo no reconoce al Gobierno de facto en Afganistán. Sin embargo, los que si están presentes en Qatar son enviados especiales de 25 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, China y Rusia.La ronda de conversaciones tiene el objetivo de "lograr un entendimiento común en la comunidad internacional sobre la forma de relacionarse con los talibanes", mencionó la portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.Según comentó Dujarric, entre los temas en la mesa, estará el respeto a los derechos humanos, la situación de las mujeres afganas, la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas en el país.A pesar de no haber invitado al Gobierno talibán a estas conversaciones, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expresó que levantarían las restricciones de viaje impuestas al ministro de Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, para que asista a una reunión con sus homólogos de China y Pakistán, con este último país como sede.Estas conversaciones tendrían lugar la segunda semana del mes de mayo. Unas que buscarían discutir asuntos de paz, seguridad y estabilidad en el país.Críticas a las reunionesEl domingo pasado y a través de una carta al público, una coalición de grupos que defienden los derechos humanos de las mujeres en Afganistán se mostraron "indignadas" con la idea de que la comunidad internacional considerara reconocer formalmente al Gobierno de los talibanes.Las declaraciones vinieron en respuesta a lo comentado por la secretaria general adjunta de Naciones Unidas, Amina Mohammed, quien mencionó el 17 de abril que las reuniones en Qatar podrían ser "unos pequeños pasos para volver a la senda del reconocimiento".La ONU esclareció las declaraciones de Mohammed. El 20 de abril, el portavoz adjunto de la organización, Farhan Haq, mencionó que "la conferencia de Doha de los días 1 y 2 de mayo no se centra en el reconocimiento". Y agregó: "No queremos que haya confusión al respecto".Los talibanes tomaron el poder en Afganistán en agosto del 2021 y su gestión ha sido criticada mundialmente por la implementación de políticas que violan los derechos humanos de las mujeres en el territorio.Con Reuters y medios locales