El tenista español libró una batalla de 3 horas y 5 minutos contra el alemán Alexander Zverev, siendo eliminado por (6-3, 7-6 , 6-3), en un duelo que tuvo aires de despedida. Sin embargo, el 14 veces ganador en París no ha descartado regresar el año próximo

Un público rindiéndose al catorce veces ganador del Roland Garros y un enorme Alexander Zverev. Rafa Nadal cayó en París como la leyenda que es y se despide este año del torneo que lo catapultó a lo más alto del ranking mundial durante décadas.

El resultado (6-3, 7-6 , 6-3) fue tan inapelable como el partido, que tuvo un único dominador, salvo un intento de rebelión del español en el segundo set y en el inicio del tercero.

Pero el alemán lo acalló, elevando el nivel para no dar esperanzas a su rival y a la grada que lo aclamaba.

Nadal se batió a un rival que todo el mundo coincide en que es el jugador en mejor forma del momento y que venía de alzar el torneo en Roma hace poco más de una semana.

Zverev pudo controlar las emociones, los gritos y las embestidas de Nadal, se apoyó en su demoledor servicio y apenas dejó opciones al español, que, si bien sí pareció físicamente recuperado, navegó muy lejos del tenis que le hizo leyenda.

"No he tenido malas sensaciones. Me he demostrado que estoy listo para más de lo que he hecho, que ha sido caer en primera ronda", aseguró Nadal, que lamentó que el sorteo le cruzara de entrada contra "uno de los mejores del mundo".

Pesa a ello, afirmó que tuvo sus opciones en el partido y que sintió que por momentos hacía buen tenis, aunque insuficiente para batir a un rival de la talla de Zverev.

Sobre su futuro, Nadal aseguró que se da de plazo hasta los Juegos de París para ver si está en condiciones de seguir: "Ahí haré un balance, veré cómo estoy a todos los niveles, de motivación, físico,… y tomaré una decisión".

¿Despedida?

El ambiente era de despedida, aunque Nadal fuese reacio a aceptar una derrota en primera ronda: las gradas llenas en una primera manga, algo que nunca antes había visto el Grand Slam de tierra batida, y una congregación de fieles del tenista español reunidos para asistir a un milagro o a un final de ciclo.

Incluso el serbio Novak Djókovic no quiso perderse un evento que podría haber significado el último baile del balear sobre las pistas de París.

Pero Nadal se resiste y ha dejado la puerta abierta a volver a París, para los Juegos Olímpicos, o incluso para una siguiente edición de Roland Garros.

"Si es la última vez, lo he disfrutado", confesó un emocionado Nadal ante el público francés.

Y tanto lo merecía la ocasión que la organización le dio el micrófono para dirigirse al público tras el partido, algo muy inusual para los derrotados, entre ovaciones y cánticos de "¡Rafa, Rafa!".

El tenista español contó a un público entregado que hay "un buen porcentaje" de posibilidades de que "no" volverá "a jugar aquí en Roland Garros, pero que no puede "decirlo al 100 por cien".

Hace 19 años, en 2005, con un Nadal que contaba con sólo 19 primaveras, dio comienzo a la mejor saga del tenis español sobre la tierra parisina.

Y en ese mismo escenario, solamente el tiempo confirmará si estamos ante uno de los últimos capítulos de esta historia o, por el contrario, el libro se ha cerrado definitivamente con letras de oro.

Con EFE y medios locales