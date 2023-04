Séptimo día de enfrentamiento en Sudán, entre mediación, tregua y evacuación

Este 21 de abril es el séptimo día de combates entre el Ejército y los paramilitares de las Fuerzas de Atención Rápida (RSF) en Sudán. El presidente de Kenia, William Ruto, ofreció a su país para albergar un "proceso de mediación" entre los grupos en conflicto, mientras el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) aceptó hoy una tregua de tres días y aviones españoles están listos para evacuar algunos civiles. "Kenia está firmemente convencida de que una solución negociada pacíficamente al conflicto en Sudán está al alcance de la mano y, como siempre, estamos dispuestos a hacer nuestra contribución", afirmó Ruto en un comunicado.

"En consecuencia, para apoyar un mayor progreso en la resolución pacífica del conflicto en Sudán, Kenia se ofrece a albergar un proceso de mediación entre las partes", subrayó el jefe de Estado keniano.

El mandatario hizo "esta oferta con el espíritu de fraternidad, la paz y la solidaridad como un lugar neutral aceptable y también como una parte interesada comprometida y consciente de los desafíos" que afronta la región.

También urgió a la Unión Africana (UA), la ONU y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, bloque de ocho países de África oriental) a "movilizar una coalición internacional efectiva para apoyar una agenda integral de establecimiento de la paz para Sudán".

Corta tregua

El poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) aceptó hoy una tregua de tres días, que coincide con el Aíd al Fitr, que pone fin al mes sagrado de ramadán, pero el Ejército sudanés no respondió a una pausa que fue propuesta este jueves por la ONU.

"Acordamos una tregua humanitaria por 72 horas, a partir de las 06:00 hora local (04:00 GMT) de hoy, que coincide con el bendito Aíd al Fitr para abrir corredores humanitarios para evacuar a los ciudadanos y darles la oportunidad de saludar a sus familias", dijeron las FAR en un comunicado.

"Hemos pasado de la etapa de resiliencia y desafío a la etapa de limpieza paulatina de los focos de presencia de los grupos rebeldes en los alrededores de la capital", indicó, mostrando que la ofensiva continúa a lo largo de hoy.

A viones espa ñ oles , listos para evacuar a civiles

Entre tanto, en la capital de Sud á n, Jartum, aviones militares españoles est á n preparados para evacuar a unos 60 ciudadanos espa ñ oles y a unos 20 civiles de otros países en medio del conflicto armado que se desarrolla en ese paí s, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Jos é Manuel Albares.

Albares dijo que se proporcionaron suministros a la embajada espa ñ ola y a la residencia del embajador en Jartum y que se reforzó la seguridad en torno a los edificios diplom á ticos. Además, s

e ha puesto a salvo a un ciudadano español que se encontraba en un barco frente a las costas de Sud á n, a ñ adi ó .

¿Cuál es el origen de la situación actual en Sudán?

Todo ocurrió en medio de conversaciones sobre una reforma del Ejército y la integración de las FAR en el mismo, que se enmarcaba en un proceso político para devolver a Sudán a la senda democrática tras el golpe de Estado de 2021 perpetrado por el jefe del Ejército, Abdelfatah al Burhan, y el comandante paramilitar y líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo "Hemedti".

Al menos 413 personas han muerto y 3.551 han resultado heridas en Sudán desde el estallido de este conflicto, según el último recuento de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Afirmamos nuestro compromiso durante el período del armisticio declarado con un alto el fuego completo, y advertimos sobre las continuas transgresiones de la otra parte al no adherirse al armisticio declarado", señaló el grupo paramilitar.Sin embargo, el Ejército sudanés emitió un comunicado tras la adhesión de las FAR a la tregua en el que no mencionó esta posibilidad.Ayer, el ejército manifestó su "rechazo contundente a entrar en negociaciones" con las FAR, después de que ambos bandos acordaran en los últimos días adherirse a treguas humanitarias de 24 horas, aunque éstas no han sido respetadas.Con EFE y Reuters