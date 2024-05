El Ministerio de Defensa ruso informó el martes 21 de mayo que empezaron los ejercicios con armas nucleares tácticas, una operación que había sido anunciada a principios del mes por el presidente Vladimir Putin. En paralelo, la Unión Europea ha aprobado el uso de los beneficios de activos rusos congelados en el marco de las sanciones aplicadas contra Moscú para financiar la defensa de Ucrania. Por su lado, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski se encontró con la ministra de Exteriores alemana Annalena Bearbock en Kiev en una reunión que giró alrededor de la cuestión de las defensas aéreas.

Una operación de disuasión frente a Occidente. Las fuerzas rusas han iniciado la primera fase de ejercicios con armas nucleares tácticas el martes 21 de mayo, informó el Ministerio de Defensa ruso.

"En correspondencia a la orden del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia, en el Distrito Militar Sur bajo la dirección del Estado mayor comenzó la primera etapa de los ejercicios prácticos para la preparación y uso de armas nucleares no estratégicas", señaló el Ministerio de Defensa en Telegram.

Las armas nucleares tácticas, o no estratégicas, son menos potentes que las estratégicas, diseñadas para destruir ciudades enemigas enteras, pero siguen teniendo un alto potencial destructivo.

Estas maniobras habían sido anunciadas a principios del mes de mayo por el presidente ruso Vladimir Putin. Están presentadas por el poder ruso como una respuesta a las “amenazas de Occidente”, que según ello representan un peligro para la soberanía del país involucrado en una guerra contra Ucrania desde febrero de 2022.

"Esta maniobra tiene como objetivo mantener el nivel de preparación de los efectivos y del equipamiento de las unidades de misiles tácticos con el fin de garantizar de modo absoluto la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso en respuesta a las declaraciones provocadoras y amenazas de algunos políticos occidentales", declaró el Ministerio de Defensa.

Las amenazas a las que se refiere Moscú son, en particular, la idea emitida por el presidente francés Emmanuel Macron de mandar tropas a Ucrania, además de las declaraciones del ministro de Exteriores británico David Cameron, quien dijo que Ucrania tenía derecho a usar armas suministradas por Londres para atacar objetivos dentro de Rusia.

Estos ejercicios pueden ser interpretados como una operación de disuasión de las fuerzas rusas para avisar a Occidente que no profundice su implicación en la guerra entre Rusia y Ucrania, según expertos.

Por su lado, la Unión Europea sigue encontrando nuevas maneras de apoyar a su aliado ucraniano. Los países del bloque adoptaron el martes un texto que autoriza el uso de los beneficios de los activos rusos congelados para financiar la defensa de Kiev contra su agresor.

Según el texto, el 90% de los ingresos se destinará a un fondo gestionado por la UE para ayuda militar a Ucrania contra la invasión rusa y 10% se destinará a apoyar a Kiev de otras formas.

La UE espera que los activos produzcan unos beneficios de entre 16.300 y 21.700 millones de dólares al horizonte 2027. Se espera que Ucrania reciba el primer pago en julio, según diplomáticos de la UE. En total los países del G7 han congelado unos 300.000 millones de dólares de activos financieros rusos a principios de la guerra.

El ministro Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba saludó la decisión de la UE, pero reiteró que el objetivo último de Ucrania es apropiarse totalmente de los activos financieros rusos y no sólo de los beneficios que generan.

A esta fuente de financiación se podría sumar una posible ayuda de 50.000 millones de dólares en forma de préstamos de los países del G7, basado en los activos rusos incautados por el grupo, indicó la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen.

"Creo que es importante que el G7 trabaje conjuntamente para mostrar un frente unido y demostrar que podemos generar recursos significativos para apoyar a Ucrania durante los próximos años", declaró Yellen a la cadena 'Sky News'.

Estas nuevas ayudas son bien recibidas en Kiev, pero son insuficientes, según el presidente Volodímir Zelenski. El mandatario ucraniano, que acaba de cumplir cinco años en el poder pidió más ayuda por parte de la OTAN en una entrevista dada al 'New York Times'.

Uno de los pedidos de Volodímir Zelenski es que la OTAN derribe misiles rusos cuando están volando por el cielo de Ucrania.

“¿Porque no les podemos derribar? ¿Eso es defensa? Sí. ¿Eso es un ataque contra Rusia? No. ¿Derribamos aviones rusos matando a sus pilotos? No. ¿Entonces, cuál es el problema con involucrar los países de la OTAN en la guerra? Tal problema no existe.”