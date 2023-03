Rusia dispuesta a prorrogar el acuerdo de exportación de grano, pero solo por dos meses

La delegación rusa se reunió este lunes 13 de marzo con representantes de Naciones Unidas y ofreció ampliar el acuerdo que permite la exportación de grano y fertilizante ruso y ucraniano solo dos meses. El Kremlin espera poder negociar algunas de las condiciones del pacto, ya que considera que sus exportaciones siguen sufriendo bloqueos. Ucrania reaccionó y dijo que esperaba una prórroga de al menos 120 días. Rusia se dijo abierta a la prórroga del acuerdo que rigela exportación de granos y fertilizante ruso y ucraniano, pero solo por 60 días. El acuerdo inicial, que empezó en agosto de 2022, y que fue extendido después, expiraba el 18 de marzo."No objetamos extender la iniciativa, pero solo durante 60 días", señaló en un comunicado el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Vershinin.Según el funcionario ruso, este acuerdo no permite a Moscú exportar tantos cereales como quisiera. Aunque el texto garantiza a Rusia que las sanciones occidentales no se apliquen a sus propias exportaciones de productos agrícolas y fertilizantes, el transporte y seguro de las mercancías han sufrido bloqueos.Muchas compañías no quieren proveer servicios para estas operaciones o para asegurar las mercancías, lo que explica la limitación de las exportaciones rusas."La conversación exhaustiva y franca ha confirmado una vez más que mientras la exportación comercial de productos ucranianos se lleva a cabo a un ritmo constante, reportando considerables beneficios a Kiev, las restricciones a los exportadores agrícolas rusos siguen vigentes", declaró Vershinin este 13 de marzo.Como explicó el diplomático, se necesita “un progreso tangible en la normalización de nuestras exportaciones agrícolas, que no se quede en meras palabras, sino que también llegue a los hechos”.Entre otras cosas, las demandas de Rusia incluyen"pagos bancarios, logística de transporte, seguros, descongelar actividades financieras y el suministro de amoníaco a través del oleoducto Togliatti-Odesa".El anuncio no fue bien recibido por Ucrania, que considera que no respetan los términos del acuerdo inicial.“El pacto implica al menos 120 días de prórroga, por lo que la posición de Rusia de prorrogar el acuerdo sólo por 60 días contradice el documento firmado por Turquía y la ONU. Estamos esperando la posición oficial de la ONU y Turquía como garantes de la iniciativa”, dijoOleksandr Kubrakov, viceprimer ministro de Restauración de Ucrania y ministro de Desarrollo Comunitario y Territorial e Infraestructuras.La delegación rusa fue recibida este lunes en las oficinas de la ONU en Ginebra por Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y Martin Griffiths, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia.Un acuerdo vital para el planetaLa Iniciativa de Cereal del Mar Negro fue acordada inicialmente en julio de 2022 y extendida por primera vez en noviembre, después de que la invasión rusa a Ucrania llevó a un bloqueo de los puertos ucranianos del mar Negro.El acuerdo ayudó a estabilizar los precios mundiales de los alimentos y permitió que se exportaran 23 millones de toneladas de cereales, de los cuales un 55 % fueron para países en desarrollo.China fue el primer destinatario de estas exportaciones, seguida de España y Turquía.El acuerdo fue crucial ya que Ucrania y Rusia son productores claves a nivel mundial: son los principales proveedores de trigo, cebada, aceite de girasol y otros alimentos a países de África, Medio Oriente y zonas de Asia. Rusia también es uno de los principales exportadores de fertilizantes. Con EFE, AFP y AP