Rusia acusa a Ucrania de atacar con drones al Kremlin

Moscú denunció este 3 de mayo que derribó dos drones ucranianos dirigidos contra las instalaciones del Kremlin. Aunque el presidente Vladimir Putin no se encontraba en el complejo, para Rusia este es un intento fallido de matar al mandatario y advirtió que se reserva el derecho a tomar medidas de represalia. Ucrania no se ha referido al hecho. Rusia acusa a Ucrania de un intento de asesinato contra el presidente Vladimir Putin. Tras haber interceptado dos drones en las inmediaciones del Kremlin, este 3 de mayo Moscú dijo que Kiev intentó atacar las instalaciones del Gobierno ruso con aeronaves no tripuladas; lo que interpretan como un intento de asesinato contra Putin. "Dos aviones no tripulados apuntaban al Kremlin. Como resultado de las acciones llevadas a cabo por los servicios militares y especiales con el uso de sistemas de guerra por radar, los aparatos fueron puestos fuera de combate", explicó el Kremlin en un comunicado.Las autoridades rusas resaltaron que se reservaban el derecho a tomar represalias, un comentario que podría sugerir una nueva escalada en la guerra en Ucrania, que cumple 14 meses."Consideramos estas acciones como un acto terrorista planificado y un atentado contra la vida del presidente, llevado a cabo en vísperas del Día de la Victoria, el desfile del 9 de mayo", fecha para la cual Rusia se prepara ante la esperada contraofensiva ucraniana. Por su parte, Kiev no ha comentado los hechos ni ha desestimado las acusaciones de Moscú. Noticia en desarrollo...