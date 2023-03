Rusia abre investigación penal contra jueces de la CPI tras orden de captura para Putin

Las autoridades rusas informaron este lunes 20 de marzo que abrieron una investigación penal contra el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y los jueces del alto tribunal, después de que el pasado viernes la corte emitiera una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania. Entretanto, la Unión Europea acordó 2.000 millones de euros para suministrar un millón de obuses al Ejército de Kiev. Moscú intenta dar un contragolpe a la Corte Penal Internacional. Las autoridades rusas informaron este lunes 20 de marzo que abrieron una investigación penal contra el fiscal de la CPI, Karim Khan, y los jueces del alto tribunal.La medida se da en respuesta a la orden de captura contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes de guerra en Ucrania, expedida por el alto tribunal el pasado viernes 17 de marzo.El Comité de Investigación de Moscú señaló que cree que "no hay motivos para la responsabilidad penal" del mandatario ruso y que es una persona "inocente".Asimismo, el ente del Kremlin acusa a la corte de "preparar un ataque contra un representante de un Estado extranjero que goza de protección internacional, con el objetivo de complicar las relaciones internacionales".Sin embargo, algunos diplomáticos y expertos indican que el tribunal con sede en la Haya no reconoce la inmunidad de un presidente en casos relacionados con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio.La orden de captura contra Putin fue expedida por ser considerado el principal responsable del secuestro masivo de niños ucranianos que durante la guerra en curso han sido trasladados a Rusia para reeducarlos y convertirlos en ciudadanos rusos.Por esta causa también pesa una orden de arresto contra la comisionada rusa de derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, la cara visible de ese programa del Kremlin y que promueve en la televisión local las adopciones de esos menores.De acuerdo con un informe de la Universidad de Yale y el programa del Observatorio de Conflictos del Departamento de Estado de EE. UU. publicado el pasado febrero, al menos 6.000 menores han sido sacados de Ucrania y detenidos en un total de 43 campamentos en Rusia.Sin embargo,datos de la Oficina Nacional de Información del Gobierno ucraniano divulgados a principios de este mes señalan que el número de niños enviados de manera forzosa al territorio ruso podría superar los 16.000 hasta el momento.Fuentes de la CPI, citadas por el diario 'The New York Times', señalaron que la corte también prepara nuevas órdenes de arresto relacionadas con los ataques de las tropas rusas a la infraestructura civil ucraniana que por meses han dejado a millones de personas sin acceso a agua, energía y calefacción, acciones consideradas por el tribunal como otro crimen de guerra.La UE acuerda suministrar munición a Ucrania por valor de 2.000 millonesde eurosPor otra parte, Occidente aumenta su apuesta por fortalecer las defensas de la nación invadida por Rusia.En las últimas horas, 17 países miembros de la Unión Europea y Noruega acordaron invertir 2.000 millones de euros adicionales para la entrega de 1 millón derondas de munición de artillería.El suministro se hará a lo largo de 12 meses, según detalló el alto representante comunitario para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.En este sentido, los miembros del bloque de 27 países pondrán en marcha una comisión técnica encargada de establecer cómo puede la industria militar europea aumentar la producción y reponer sus propias reservas, explicó la Agencia Europea de Defensa de la UE."El proyecto abre el camino para que los Estados miembros de la UE y Noruega avancen por dos caminos: un procedimiento acelerado de dos años para rondas de artillería de 155 mm y un proyecto de siete años para adquirir múltiples tipos de municiones", indicó el organismo en un comunicado.Los países firmantes para la disposición de la nueva ayuda son Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Suecia y Noruega.El anuncio ocurre en momentos en que se recrudece el conflicto, especialmente en la gran región del Donbass, en el este de la nación invadida, donde las tropas de Moscú respaldadas por el grupo ruso de mercenarios Wagner aumentan su impulso por apoderarse de más territorios ucranianos. Los combates desencadenan sangrientas batallas que dejan numerosas pérdidas humanas en las filas de las dos partes del conflicto.Con Reuters y EFE