Este domingo 19 de mayo los dominicanos finalmente van a las urnas para elegir a su nuevo presidente y la nueva configuración del Congreso Nacional. Con tres candidatos como favoritos y varios temas, como la migración o la seguridad, sobre la mesa los dominicanos decidirán la conformación del Gobierno que estará al frente del país durante los próximos cuatro años.

República Dominicana ya está preparada para recibir sus nuevos comicios. Este domingo 19 de mayo, más de 8,1 millones de personas están convocadas a las urnas –7,2 en territorio dominicano y más de 860.000 en el extranjero—, según la Junta Central Electoral (JCE).

El país ya se ha preparado para recibir a este flujo de votantes: se han habilitado más de 16.700 colegios electorales en suelo nacional y más de 1.500 centros en el exterior.

Este sábado se llevó la segunda jornada de reflexión, ya que la campaña concluyó oficialmente la noche del jueves.

Además, la JCE recordó que está prohibida la venta de alcohol 24 horas antes de la elección, así como 12 horas después de que se termine la votación.

Por otro lado, la JCE emitió este sábado un comunicado que aseguraba que solo "las firmas encuestadoras debidamente certificadas podrán realizar encuentras o sondeos de boca de urna".

Las encuestas o sondeos de boca de urna deberán realizarse de manera tal que no violen ni vulneren el derecho y el deber relativo al secreto del voto establecido en esta ley, aseguró la JCE.

A continuación, algunos datos y temas a tener en cuenta durante esta jornada electoral en el país caribeño.

Además de escoger presidente, este domingo los dominicanos también escogerán a los miembros del Congreso Nacional, conformado por la Cámara de Diputados y el Senado, con 190 diputados y 32 senadores respectivamente.

Para ejercer su derecho a voto, los ciudadanos podrán acercarse al colegio electoral designado —el más cercano al domicilio— a partir de las 7 de la mañana (hora local). Los dominicanos podrán votar a lo largo de todo el día, exactamente hasta las 5 de la tarde (hora local) cuando se procederá al cierre de urnas.

Además, para garantizar la legitimidad y el correcto funcionamiento de las elecciones, el país también contará con cerca de 2.000 observadores, de ellos 400 internacionales y más de 1.500 nacionales.

Los favoritos para ocupar la Presidencia, según los sondeos, son tres: el actual mandatario, Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, y Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana.

Abinader, que va en cabeza con casi el 60% de la intención de voto, según los últimos sondeos, quiere repetir como mandatario. Por eso, ha prometido “terminar” con los “cambios” iniciados durante su mandato, luchar contra la corrupción y finalizar la construcción del polémico muro con Haití para no dejar pasar a los migrantes de la nación vecina. El presidente es el funcionario más rico del país, con un patrimonio de más de 70 millones de dólares.

Por su parte, Leonel Fernández, tres veces presidente e intelectual dominicano, ha prometido luchar por la justicia social en el país y erradicar la desigualdad que aún está presente en la nación caribeña a pesar del crecimiento económico registrado. También ha dicho que invertirá más en educación y se posiciona —al igual que los otros dos favoritos— a favor de la deportación de migrantes —en una clara alusión a los haitianos— y en contra de las organizaciones de defensa de DD. HH.

Abel Martínez, el tercero en la lista de favoritos, era hasta hace menos de un mes alcalde de Santiago –la segunda más grande del país— también ha prometido luchar por el bienestar de los dominicanos y hacer que “los delincuentes tengan miedo de salir a las calles”. Según los sondeos, la seguridad es la principal preocupación de la ciudadanía.

Además de los tres más sonados, hay otros seis candidatos. El domingo, los dominicanos deberán decantarse por una de las opciones y designar a un nuevo presidente. Para ello, el Estado dominicano ha invertido unos 85 millones de dólares en estas elecciones.

La campaña electoral empezó oficialmente el 8 de marzo y no ha sido un remanso de agua: ha estado plagada de denuncias sobre irregularidades, como el uso de fondos para la actividad proselitista, es decir, para intentar convencer a potenciales votantes de una forma ilegítima.

Por eso, la comunidad internacional está al pendiente. Durante las elecciones locales y municipales del 18 de febrero en el país observadores electorales locales y extranjeros denunciaron el uso de recursos del Estado en la campaña, actos de proselitismo en centros de votación o sus alrededores en el día de los comicios y la compraventa de sufragios, entre otras irregularidades.

A pesar de eso, la votación transcurrió de forma pacífica en líneas generales, pero la participación fue baja, de un 46,7% del padrón total, según los datos de la JCE.

Durante todo este periodo de campaña, los candidatos presidenciales se han dejado ver en las calles. Con actividades multitudinarias tradicionales como caravanas o mítines políticos, los candidatos intentaron convencer a la población de su apuesta política.

No obstante, el evento con mayor seguimiento fue el debate presidencial a tres bandas entre Abinader, Fernández y Martínez en 24 de abril, cuando abordaron temas como la migración, corrupción o educación, entre otros.

Si se toman en cuenta los datos de las encuestas, parece que el resultado de estas elecciones ya está muy claro. El presidente Abinader parece encaminado a una victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo.

Encuestas como la de Gallup-RCC Media le dan nada más y nada menos que el 60% de la intención de voto, mientras que deja a Leonel Fernández, con el 24,6%, y Abel Martínez, con 11,1%.

¿Cuál es el secreto de la popularidad de Abinader? El empresario —acusado de tener cuentas offshore en paraísos fiscales, según se filtró en los ‘Pandora Papers’— ha estado al frente del país durante una fuerte expansión económica impulsada en parte por el comercio con Estados Unidos.

Algo que, según los expertos, le ha dado más que un empujón para obtener un índice de aprobación del 70%, que lo convierte en uno de los líderes más populares de la región, según una encuesta Gallup de septiembre.

Simplemente, Abinader ha cumplido sus promesas. La economía está fuerte, se está desalentando la corrupción, la industria del turismo se ha recuperado desde el Covid (…) Mientras, la oposición es débil y está dividida, apunta Eric Farnsworth, experto en América Latina del Council of the Americas and Americas Society, ante la agencia Reuters.