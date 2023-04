Regreso de atletas rusos y bielorrusos: ¿a las puertas de una división en el deporte olímpico?

El Comité Olímpico Internacional fue la primera entidad que recomendó la exclusión de rusos y bielorrusos tras la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, un año después, con la guerra todavía en curso, el COI planea un retorno de estos deportistas bajo bandera neutral, y se estrella con la oposición de atletas, dirigentes y gobiernos. ¿Está el deporte olímpico a las puertas de un histórico colapso de su monolítica unidad? El cambio de señas del presidente Thomas Bach ha traído consigo reacciones que acercan al COI al desenlace que quiere evitar: la división. Ucrania y sus aliados han iniciado una furiosa campaña para impedir el regreso de los deportistas de ambos países, contrario a lo que el COI ha recomendado, basándose en un informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Racismo y Discriminación."El deportista se ha dado cuenta de que tiene la capacidad de influir mucho en sus seguidores, por eso ha habido tantos pronunciamientos desde que comenzó la invasión", indicó Jorge Hernán Peláez, columnista del diario 'La República', durante una entrevista en Directo América de France 24."El COI está pulsando esas posiciones un año antes (de los Juegos Olímpicos de París 2024), no solo para dar tiempo a la preparación, sino para prevenir una marea de (comentarios en) redes sociales de atletas que cuestionan su decisión. En ese caso, yo creo que el COI pararía el tema".Las consecuencias de esta nueva recomendación, formulada un año y un mes después del inicio de la invasión, se han visto de forma más acentuada en el deporte con el que Bach ganó su oro olímpico en Montreal '76: la esgrima.Finlandia y Suecia cancelaron torneos Satélites, mientras que Alemania, Francia y Polonia han hecho lo propio con Copas del Mundo, a raíz de que sus respectivos gobiernos han exigido condiciones para el otorgamiento de la visas a rusos y bielorrusos que los organizadores no pueden imponer, como declaraciones firmadas por los atletas en rechazo a la invasión o demostrar que no tienen vínculos militares.Según Peláez, cumplir con estas condiciones entraña un riesgo personal para los atletas: "Hay ejemplos de opositores a Putin que no han terminado bien o que están exiliados fuera de Rusia. Se parte de un supuesto: el Gobierno ruso no va a frenar a sus opositores de una manera amistosa".Y es que ni siquiera Rusia está de acuerdo con las condiciones del COI. El Kremlin, el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico han coincidido en que es inaceptable que sus atletas tengan que participar en los eventos sin su bandera.¿Por qué es tan difícil aceptar el regreso de los rusos?La primera campeona olímpica de la breve historia republicana de Ucrania, la patinadora Oksana Baiul-Farina, se unió la semana pasada al coro de atletas de su país que rechazan el retorno de atletas rusos y bielorrusos, una lista que incluye a campeones mundiales y olímpicos de boxeo como Vladimir Klitschko y Oleksandr Usyk, entre otros.Incluso en el tenis –que ha sido citado por Bach como ejemplo de inclusión armónica, por la participación "neutral" de figuras como Daniil Medvedev, Andrei Rublev y Aryna Sabalenka– han sido recientemente revelados los esfuerzos de los jugadores ucranianos por obstaculizar esa aceptación.Yaroslava Mahuchikh, campeona mundial de salto alto, incluso tildó de "asesinos" a los atletas rusos, cuando celebró que fueran excluidos del Mundial de Oregon: "No quiero ver en la pista a asesinos, porque esta guerra ha matado a muchos deportistas".¿A qué se debe el encono de buena parte del deporte europeo contra atletas que no participan de las decisiones políticas y militares de su país? Catalina Melendro, individuo de número de la Academia Olímpica Colombiana y docente de la Universidad Externado de Colombia, explica que desde los tiempos de la extinta Unión Soviética, el estamento militar ha tenido una participación muy estrecha en la construcción del sistema deportivo nacional, que se expresa a través de la creación de clubes militares polideportivos como el CSKA y el Dynamo."El softpower deportivo ha sido uno de los principales medios usados por los dirigentes políticos soviéticos durante la Guerra Fría y por el gobierno ruso en la era postsoviética, que ha seguido reforzando y aumentando el financiamiento del deporte con fines políticos y nacionalistas", apunta Melendro.Ese vínculo entre las fuerzas armadas y el deporte ha incluido el alistamiento militar de los atletas, como precisa la académica: "El mismo sistema hace que deportistas de estos clubes, que son deportistas militares, reciban un salario por sus medallas y sus podios deportivos, pero también por su trabajo en la promoción del alistamiento al servicio militar ruso. Evidentemente hay un vínculo estructural entre el sistema político, militar y deportivo en Rusia".De acuerdo con Melendro, reportes del CSKA demuestran que el Gobierno ruso pagó tres billones de rublos (unos 36.000 millones de dólares) en salarios de atletas militares en el año 2021. "También es importante entender que el 88% de los rusos que obtuvieron medallas en los Juegos de Invierno de Beijing hacían parte del CSKA y el Dynamo".De momento, el Comité Olímpico ucraniano ha vetado la participación de sus atletas en eventos que incluyan a rusos y bielorrusos, lo que a su juicio supondría encontrarse en el terreno competitivo con miembros del Ejército invasor, en el caso de que choquen con competidores que tengan grados militares.Boxeo: la primera grieta en la divisiónEl enfrentamiento entre poderes políticos y deportivos ha comenzado a afectar uno de los bienes más preciados del deporte olímpico: la unidad de conducción en las entidades rectoras.Recientemente, ocho países presentaron World Boxing, un organismo paralelo a la Asociación Mundial de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés), en respuesta a la decisión de este ente, regido por el ruso Umar Kremlev, de permitir que las peleadoras de los países sancionados compitieran con sus respectivas banderas en el Mundial Femenino de Nueva Delhi.Las federaciones disidentes aseguran que actúan en defensa de la permanencia olímpica del boxeo, amenazada por el hecho de que Kremlev y la IBA no son reconocidos por el COI. De hecho, el torneo olímpico de París 2024, al igual que el de Tokio 2020, será organizado por una fuerza de tarea designada por el COI, y no por la IBA.Para Los Ángeles 2028, el programa propuesto ni siquiera incluye al boxeo, cuestionado por la opacidad de su gestión económica y la falta de transparencia de sus decisiones arbitrales.El nuevo organismo, sin embargo, no aumenta la legitimidad de la conducción del boxeo. La IBA amenaza con excluir a los disidentes, entre los que destaca el mayor ganador de medallas olímpicas, Estados Unidos, e imponer sanciones a sus promotores.El COI no se ha pronunciado sobre el advenimiento de World Boxing, pero fue precisamente el ente olímpico el que impuso la unificación de entidades y estilos como condición para la admisión del karate-Do en Tokio 2020, una exigencia que no debería ser diferente para el boxeo.Tampoco ha dado indicios de cuál será su política de cara a la clasificación olímpica de rusos y bielorrusos. Su recomendación de readmitirlos no abarca de momento los eventos válidos para pelear los cupos a París. Ese, según el COI, es un tema que todavía no se ha abordado y que seguramente seguirá profundizando las heridas de la familia olímpica.