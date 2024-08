Tras días de inestabilidad política por la dimisión de la entonces primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, el nobel de paz de 2006, Muhammad Yunus, retornó al país este jueves 8 de agosto para liderar un gobierno interino. La expremier abandonó la nación y huyó a India y sopesa solicitar asilo en Reino Unido, después de semanas de protestas que se iniciaron contra un sistema de cuotas laborales, pero se extendieron a otras inconformidades hasta presionar por su renuncia. El nobel tomó posesión este mismo jueves como nuevo jefe del Gobierno interino, poniendo fin a un vacío de poder de cuatro días.

Bangladesh se encamina a una transición gubernamental tras semanas de caos.

En medio de una alta expectativa y cientos de personas en las calles, el premio nobel de paz de 2006,Muhammad Yunus, retornó a su país este 8 de agosto para encabezar una Administración interina.

El arribo de Yunus, de 84 años, y fuerte crítico de la ex primera ministra Sheikh Hasina, se produce ante el respaldo de los estudiantes que lideraron las manifestaciones que desencadenaron la dimisión de la expremier.

"El país tiene la posibilidad de convertirse en una nación muy hermosa (…) Ahora tenemos que levantarnos de nuevo. A los funcionarios del gobierno y a los jefes de defensa aquí: somos una familia, debemos avanzar juntos", subrayó Yunus en el aeropuerto, donde fue recibido por altos oficiales militares.

El gobierno que viene protegerá a la gente y se ganará su confianza

Algunos de los líderes estudiantiles que encabezaron el levantamiento contra Hasina también estuvieron presentes en la terminal aérea para darle la bienvenida.

"El gobierno que viene protegerá a la gente y se ganará su confianza", continuó Yunus, en su primera declaración pública en esta nueva faceta.

El premio nobel de paz, economista de profesión, es conocido como el "banquero de los pobres". Justamente recibió el galardón en 2006 por fundar un banco que fue pionero en la lucha contra la pobreza mediante pequeños préstamos a personas de bajos recursos económicos.

Ahora su liderazgo en el campo político y el regreso a su país, tras recibir tratamiento médico en París, se da a raíz de las fuertes protestas estudiantiles que presionaron hasta lograr la dimisión de Hasina.

Las movilizaciones se iniciaron a principios del pasado julio contra un sistema de cuotas laborales, el cual determinaba que el 30% de empleos gubernamentales estaban reservados para personas relacionadas con los veteranos de guerra.

Aunque días más tarde el Tribunal Supremo redujo esas cuotas y falló a favor de que hasta un 93% de esos puestos de trabajo fueran asignados por meritocracia, las protestas se extendieron ante otras inconformidades, como la inflación y el desempleo, hasta unirse en una voz por la renuncia de la entonces premier, que el pasado enero había asumido su cuarto mandato consecutivo tras unas elecciones que fueron boicotedas por la principal fuerza de la oposición.

El Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) tomó esa decisión luego del arresto de sus líderes.

A la turbulencia política se sumaron los grandes problemas financieros en la nación. La pandemia del Covid-19 dañó la economía tras años de fuerte crecimiento, lo que provocó una alta inflación, desempleo y reducción de las reservas.

Hasina, de 76 años, terminó abandonando el cargo y su país el pasado 5 de agosto, cuando huyó a India. Ahora, sopesa asilarse en Reino Unido, para lo cual ya se puso en contacto con las autoridades británicas, según reportó el medio local ‘The Daily Star’.

En medio de las movilizaciones se registró una violenta represión que dejó alrededor de 300 personas muertas y miles de heridos. Los hechos causaron el rechazo de la comunidad internacional, aunque el entonces gobierno negó haber hecho uso excesivo de la fuerza.

¿Cuáles son los pasos previstos para la transición de gobierno en Bangladesh?

En primer lugar, Muhammad Yunus juramentó este jueves como líder del gobierno interino en la residencia oficial del presidente Mohammed Shahabuddin.

Después de la ceremonia, programada para este jueves, está previsto que el laureado anuncie su gabinete.

Se conoce que la Administración que encabezará estará conformada por un equipo de asesores y se encargará de convocar a nuevas elecciones que definirán al nuevo gobernante del país.

La fecha aún no ha sido determinada. Cuestionado sobre cuándo se celebrarían las elecciones, Yunus levantó las manos como para indicar que era demasiado pronto para decirlo.

“Iré a hablar con ellos. Soy nuevo en todo este ámbito”, señaló.

La Liga Awami, el partido político de Hasina, no figura en el gobierno de transición. No obstante, el hijo de la ex primera ministra, el político Sajeeb Wazed Joy, aseguró que ese movimiento no se ha rendido y está dispuesto a sostener conversaciones, tanto con la oposición, como con la Administración interina.

"Había dicho que mi familia ya no se involucraría en la política, pero por la forma en que están atacando a nuestros líderes del partido y a nuestros trabajadores, no podemos rendirnos", aseveró Wazed Joy en sus redes sociales.

Por su parte, el jefe militar de Bangladesh, el general Waker-Uz-Zaman, aseguró en un discurso televisado, en la víspera de la llegada de Yunus, que esperaba que el premio nobel marcara el comienzo de un proceso “hermoso y democrático”.

A pesar del fuerte respaldo social, el nuevo líder del gobierno interino también ha encarado controversias en su país. Un tribunal de Daca lo absolvió el miércoles 7 de agosto en un caso de violación de la legislación laboral que involucraba a una empresa de telecomunicaciones que él fundó. Por ese caso fue condenado y sentenciado a seis meses de cárcel, pero había sido puesto en libertad bajo fianza.

Con Reuters, AP y EFE