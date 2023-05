Registran nuevos ataques con drones en Kiev y Odessa: los combates se intensifican en Bakhmut

Kiev fue blanco de ataques con drones en la noche del domingo al lunes 8 de mayo que dejaron al menos cinco heridos y causaron daños en varias zonas de la capital. En Odessa y Sebastopol también se registraron hostilidades. Por su parte, el grupo paramilitar Wagner anunció que seguirá combatiendo en la ciudad de Bakhmut luego de que Moscú prometiera más armas y municiones. Mientras este lunes 8 de mayo se conmemora la victoria aliada sobre la Alemania nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa en 1945, Kiev fue el objetivo de nuevo ataques. Cerca de 35 drones rusos fueron derribados en la noche del domingo al lunes, según la administración de la capital ucraniana. La ola de ataques dejó al menos cinco heridos y causaron daños a la infraestructura de la ciudad."Estábamos muy asustados porque oímos los drones por primera vez. Volaban muy bajo. Nos dio mucho miedo. Es triste que haya quedado gente herida", confió a AFP Vladyslav, residente de la capital.La región de Odessa también fue blanco de ataques durante la noche, según la administración militar regional."Un misil X-22 alcanzó una infraestructura logística -un almacén de víveres- (...) provocando un grave incendio", declaró el Mando Aéreo Ucraniano.Por otra parte, la administración rusa en Crimea afirmó el domingo haber repelido un ataque nocturno con una decena de drones, que atribuyó a Ucrania. La embestida habría tenido como objetivo la ciudad portuaria de Sebastopol, puerto base de la flota rusa del mar Negro y regularmente objeto de ataques con drones.Según Moscú, las aeronaves no tripuladas fueron neutralizadas por la defensa antiaérea."Ninguna infraestructura de la ciudad resultó dañada", declaró Mijaíl Razvojaev, gobernador de la ciudad.Según analistas, la contraofensiva ucraniana, destinada a reconquistar los territorios ocupados por Rusia en el este y el sur del país, ya habría empezado a "nivel estratégico".Los bombardeos y actos de sabotaje de los últimos días atribuidos a Kiev, que tienen como objetivo infraestructuras rusas en los territorios ocupados, constituirían el inicio de esta contraofensiva.Por otra parte, la situación en la central nuclear de Zaporizhia, que se encuentra en el centro de una zona extremadamente estratégica para la contraofensiva ucraniana hacia Crimea, es inquietante.Aunque sus seis reactores están parados, el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, expresó el sábado su preocupación por una situación "cada vez más imprevisible y potencialmente peligrosa" en torno a la central.Wagner seguirá luchando en BakhmutEl jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, amenazó el pasado viernes, en un incendiario video dirigido a la alta jerarquía militar rusa, con retirar a sus tropas de Bakhmut si no recibían más municiones. El domingo, el líder del grupo privado cambió de tono."Anoche recibimos la orden de combatir (...) Nos han prometido darnos toda la munición y las armas que necesitamos para continuar las operaciones", anunció Prigozhin en un mensaje de audio.Bakhmut es el epicentro de los combates en el este de Ucrania desde el pasado verano y ahora ha adquirido una gran carga simbólica. Rusia dice estar a punto de controlar por completo esta ciudad desde hace varias semanas y Kiev cree que Moscú se apura para capturarla para el 9 de mayo, Día de la Victoria en Rusia.Según Prigozhin, Bakmhut es controlada en un 95% por sus tropas. La ciudad ha sido objeto de olas de ataques extremadamente mortíferas y ahora se ha convertido en un campo de ruinas."Hemos tenido muchas bajas. Éramos 124 combatientes al principio de la guerra, ahora somos menos de 80", declaró a AFP Denis, miembro de una unidad de paracaidistas ucraniana.Los combates, que se han intensificado en las últimas semanas, continúan."El enemigo no va a cambiar sus objetivos y está haciendo todo lo posible para controlar Bakhmut", comentó el general Oleksandr Syrsky, comandante de las fuerzas terrestres ucranianas."Hace un mes que es difícil (...) hubo días en los que hubo 100 heridos y otros en los que hubo entre 50 y 60 (...) Todo depende de lo que ocurra en Bakhmut", declaró el viernes a AFP Volodymyr Pihoulevskii, miembro del equipo médico ucraniano.Entretanto, las tropas ucranianas siguen resistiendo para impedir que Rusia se apodere completamente de la ciudad, un objetivo inminente para el Kremlin. Con AFP