30/12/2024 · 11:15 AM

179 personas murieron este domingo 29 de diciembre en uno de los accidentes aéreos más letales de la historia en Corea del Sur, cuando un avión de pasajeros se salió de la pista de aterrizaje y estalló envuelto en una bola de fuego al estrellarse contra un muro en el Aeropuerto Internacional de Muan. La aparente ausencia del tren de aterrizaje y los informes de un posible impacto con aves se encuentran entre las líneas de investigación de las autoridades.

El vuelo 7C2216 de Jeju Air, procedente de Bangkok, capital de Tailandia, con 175 pasajeros y seis tripulantes a bordo, intentaba aterrizar poco después de las 9:00 a.m., hora local de este 29 de diciembre, en el Aeropuerto Internacional de Muan, en el sur del país, confirmó el Ministerio de Transporte.

Pero el Boeing 737-800 bimotor se deslizó por la pista sin tren de aterrizaje visible, antes de estrellarse contra la pared en una explosión de llamas y escombros, según mostraron las imágenes difundidas por la televisión local.

"Solo la parte de la cola conserva un poco de forma y ​​el resto parece casi imposible de reconocer", subrayó el jefe de bomberos de Muan, Lee Jung-hyun, en una conferencia de prensa.

179 personas de los 181 ocupantes-entre pasajeros y tripulación-murieron y dos fueron rescatados con vida, confirmaron las autoridades.

Se trata del peor accidente para cualquier aerolínea de Corea del Sur desde un siniestro de Korean Air, en Guam, en 1997, que mató a más de 200 personas, según datos del Ministerio de Transporte.

El siniestro aéreo más grave y reciente registrado en suelo surcoreano ocurrió en 2002, cuando 129 personas murieron en un vuelo de Air China.

Aunque las investigaciones continúan, las autoridades locales han difundido algunas de las circunstancias que rodearon el siniestro:

El impacto de aves, entre las líneas de investigación de las autoridades

Los funcionarios del Ministerio de Transporte surcoreano señalaron que su evaluación inicial de los registros de comunicación muestra que la torre de control del aeropuerto emitió una advertencia de impacto de aves al avión poco antes de que intentara aterrizar y dio permiso a su piloto para aterrizar en una zona diferente.

Fue a las 9.00, hora local surcoreana, cuando la torre de control autorizó el aterrizaje en la pista 19. Es decir, en sentido contrario a la dirección desde la que el aparato debía inicialmente tratar de tocar tierra.

Asimismo, las autoridades difundieron que el piloto envió una señal de socorro poco antes de que la aeronave se saliera del final de la pista y se deslizara por una zona de amortiguación antes de chocar contra el muro.

En esos momentos, un pasajero envió un mensaje de texto a un familiar para decirle que un pájaro estaba atrapado en el ala del avión. El mensaje final de esa persona fue: "¿Debería decir mis últimas palabras?", según reportó la agencia News1.

No obstante, algunos expertos indican que el informe sobre el impacto de aves y la forma en que el avión intentó aterrizar plantean más preguntas que respuestas.

"Un impacto de aves no es inusual, los problemas con el tren de aterrizaje no son inusuales (…) Los choques con aves ocurren con mucha más frecuencia, pero por lo general no son la causa de la pérdida de un avión", destacó a Reuters el editor de ‘Airline News’, Geoffrey Thomas.

La aparente ausencia del tren de aterrizaje

Las imágenes de la televisión local, el avión muestran al avión deslizándose por la pista sin el tren de aterrizaje desplegado antes de chocar contra un muro en la pista. Y entre los detalles que los investigadores analizan se encuentra la velocidad que la aeronave sostenía en ese momento.

"Hay muchas más preguntas que respuestas. ¿Por qué el avión iba tan rápido? ¿Por qué los flaps no estaban abiertos? ¿Por qué el tren de aterrizaje no estaba abajo?", cuestionó Gregory Alegi, experto en aviación y exprofesor de la academia de la Fuerza Aérea de Italia.

Por su parte, Enrique Perrella, experto en aviación y piloto comercial, resaltó en entrevista con France 24 que los pilotos habrían tenido que hacer un “procedimiento de emergencia de forma expedita".

“Las aves siempre representan un peligro importante, tanto en la aproximación, como en el despegue de los aviones en todos los aeropuertos del mundo (…) En este caso, cuando uno está aterrizando y la torre de control te informa que hay presencia de aves en la aproximación corta de la pista, los pilotos deben tomar medidas evasivas, inclusive, tratar de abordar un aterrizaje cuando la cantidad de aves es considerable, pero en este caso no tenemos la información precisa de cuántas aves había y si los pilotos en efecto trataron de evadirlas”, destacó Perrella.

El piloto añadió que lo que sí está confirmado hasta ahora, según las imágenes difundidas por la televisión local, es que el avión se observa aterrizando en pista sin el tren de aterrizaje ni los flaps desplegados en una pista de aterrizaje corta.

“Una maniobra de este tipo sin tren de aterrizaje y sin flaps debe realizarse en pistas más largas (…) Podemos predecir que los pilotos tuvieron que llevar a cabo este procedimiento de emergencia de manera expedita”, remarcó Perella.

Por su parte, Christian Beckert, experto en seguridad de vuelo y piloto de la aerolínea Lufthansa, indicó que las imágenes de video sugieren que, además de las reversas, la mayoría de los sistemas de frenos del avión no estaban activados, lo que creó un "gran problema" y un aterrizaje rápido.

Según las normas de aviación internacional, Corea del Sur deberá dirigir una investigación civil que involucre a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, país donde se fabricó el avión.

Los expertos subrayan que los accidentes aéreos suelen estar causados ​​por una combinación de factores, por lo que puede llevar meses reconstruir la secuencia de eventos que influyen en un siniestro.

Con Reuters y AP