24/07/2024 · 09:07 AM

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se dirige este miércoles 24 de julio al Congreso de Estados Unidos, por cuarta vez, un récord para un líder político extranjero. En la noche del martes, al menos 200 personas fueron arrestadas por protestar contra su visita dentro de la sede del Legislativo. El arribo de Netanyahu, abre brechas y divisiones, tanto entre los congresistas estadounidenses, como entre el público en general, en medio de la guerra en curso en Gaza. Los ataques del Ejército de Israel en el enclave palestino ya dejan al menos 39.145 muertos, según la actualización difundida en las últimas horas por el Ministerio de Salud local.

Protestas, reclamos y arrestos. La visita del premier israelí, Benjamin Netanyahu, genera divisiones en Estados Unidos.

Al menos 200 personas fueron arrestadas en la víspera del discurso del líder de extrema derecha, por protestar contra su presencia desde el interior del Congreso. Se suman las manifestaciones de los familiares de los rehenes en manos de Hamás que llegaron hasta Washington para exigir a Netanyahu y a su Gobierno aliado acelerar una vía que permita sus liberaciones.

Aunque cuenta con el respaldo del presidente, Joe Biden, de legisladores republicanos y otros miembros del Gobierno, el líder de extrema derecha da un discurso ante el Congreso este miércoles 24 de julio, en medio del rechazo de muchos a la guerra en Gaza.

La prensa local destaca que docenas de demócratas planean faltar a la intervención de Netanyahu en el Legislativo, debido a la consternación por las hostilidades del Ejército de Israel en el enclave palestino.

Algunos legisladores subrayaron que no pretenden ayudar al líder del Likud a compensar la caída de su popularidad en su propio país.

Él no es el gran guardián de la relación entre Estados Unidos e Israel

Las preocupaciones crecen, en momentos en que la cifra total de víctimas mortales en el territorio gazatí por los incesantes ataques israelíes aumentan a al menos 39.145, de acuerdo con la más reciente actualización del Ministerio de Salud local, publicada este martes.

"Para él, se trata de reforzar su apoyo en casa, que es una de las razones por las que no quiero asistir (…) No quiero ser parte de un apoyo político en este acto de engaño. Él no es el gran guardián de la relación entre Estados Unidos e Israel", señaló el senador demócrata Chris Van Hollen.

Las claves del discurso de Netanyahu

Se espera que la intervención de Netanyahu se enfoque en la respuesta israelí y estadounidense a la volátil situación en Medio Oriente, donde se elevan los temores de la propagación de un conflicto regional más amplio. Hezbolá, en el Líbano, y los rebeldes hutíes, en Yemen, se han enraizado en enfrentamientos con objetivos israelíes, en lo que aseguran es la muestra de su respaldo a los palestinos y a Hamás, que controla Gaza.

Grupos, a su vez, respaldados por Irán, país al que el Estado de mayoría judía atribuye la desestabilización en la región, y que el pasado abril, por primera vez, lanzó más de 300 misiles y drones al territorio israelí, aunque fueron interceptados por EE. UU. y otros aliados occidentales antes de que tocaran el país dirigido por Netanyahu. Fue una acción de respuesta a la embestida israelí a su consulado en Damasco, que profundizó las tensiones.

En este sentido, también se espera que el líder israelí utilice su discurso para pedir acciones más enérgicas contra la República Islámica, cuyos recientes avances nucleares han generado una mayor condena de Estados Unidos.

Asimismo, Netanyahu buscará reforzar sus vínculos tradicionales con los republicanos, pero también necesitará aliviar las tensiones con Biden, de quien dependerá durante los seis meses restantes de su mandato.

Kamala Harris y J.D. Vance, entre los que se ausentarán del discurso de Netanyahu

Entre los progresistas que prevén mantenerse alejados del discurso de Netanyahu también se encuentran los senadores Dick Durbin, el demócrata número dos de la Cámara Alta, Tim Kaine, Jeff Merkley y Brian Schatz, todos miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, así como Patty Murray, quien preside el Departamento de Asignaciones del Senado.

En cuanto a la Cámara de Representantes, entre quienes se abstendrán de asistir se encuentran progresistas como las representantes Rashida Tlaib y Alexandra Ocasio-Cortez, así como Ami Bera, miembro de alto rango del Comité de Asuntos Exteriores, y Adam Smith, el principal demócrata en Servicios Armados.

Pero entre las ausencias que más llaman la atención se encuentra la de la vicepresidenta y probable candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales del próximo noviembre, Kamala Harris. La líder recibe críticas de los republicanos por viajar fuera de Washington en lugar de asistir al discurso.

Sin embargo, está previsto que Harris-quien en ocasiones ha sido más directa que Biden al criticar a Israel por las numerosas muertes de civiles en Gaza- se reúna con Netanyahu por separado.

Pero no es la única en campaña que se ausentará, también lo hará la fórmula vicepresidencial de Donald Trump, J.D. Vance, por “deberes que cumplir como candidato republicano a vicepresidente", señaló en un comunicado el asesor principal de la campaña de Trump, Jason Miller.

Para finales de esta semana, Netanyahu viajaría a Florida para reunirse con Trump. Sería su primer encuentro desde el fin de la Presidencia del polémico magnate convertido en político, durante la cual ambos forjaron estrechos vínculos.

“¡Dejen vivir a Gaza!” “No en nuestro nombre”

Si bien las protestas contra Netanyahu se registraron desde su llegada a EE. UU., el lunes 22 de julio, se intensificaron en la noche del martes cuando decenas de personas fueron arrestadas y se prevé que se extiendan aún más.

Los activistas prometieron protestas masivas y el edificio del Capitolio fue rodeado por vallas altas y policía adicional. Asimismo, está programado el cierre de decenas de calles en Washington este miércoles.

Organizados por la organización Voz Judía por la Paz, manifestantes vestidos con camisetas rojas con mensajes que señalaban: “No en nuestro nombre”, los activistas tomaron la rotonda del edificio Cannon, que alberga las oficinas de los miembros de la Cámara de Representantes, se sentaron en el suelo, desplegaron carteles y corearon “¡Dejen vivir a Gaza!”.

“Soy hija de sobrevivientes del Holocausto y sé cómo es un Holocausto (…) Cuando decimos 'Nunca más', queremos decir nunca para nadie", resaltó Jane Hirschmann, originaria de Saugerties, Nueva York, quien condujo hasta la protesta junto con sus dos hijas. Ambas fueron posteriormente arrestadas.

Después de aproximadamente media hora de aplausos y cánticos, los agentes de la Policía del Capitolio de Estados Unidos emitieron varias advertencias y luego comenzaron a detener a los manifestantes, atándoles las manos con bridas y llevándolos uno por uno.

“No nos estamos centrando en Netanyahu. Es solo un síntoma (…) ¿Pero cómo puede (Biden) pedir un alto el fuego cuando les envía bombas y aviones?”, agregó Hirschmann.

Sellen el trato ahora

A estas protestas se suman las manifestaciones y vigilias de decenas de familiares de los rehenes secuestrados por Hamás, en el ataque del 7 de octubre que detonó la ofensiva en curso. Llegaron hasta Washington para insistir ante Netanyahu y el Gobierno estadounidense que concreten una tregua que permita la liberación de los secuestrados que quedan en Gaza.

“Sellen el trato ahora” y “tráiganlos a casa ahora”, remarcaron con gritos y pancartas las familias de los rehenes.

Alrededor de 150 personas vestían camisetas amarillas con mensajes que piden una tregua, mientras se escucharon testimonios de familiares y ex rehenes.

“Le estoy rogando a Bibi (Netanyahu). Hay un acuerdo sobre la mesa y hay que aceptarlo (…) Quiero que Bibi me mire a los ojos y me diga una cosa: que Keith volverá a casa”, afirmó Aviva Siegel, de 63 años, que pasó 51 días en cautiverio y cuyo marido, Keith, sigue como rehén.

Se esperan nuevas y múltiples protestas este miércoles, mientras Netanyahu se dirige al Congreso estadounidense.

