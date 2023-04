Presidente de Guatemala llega a Taiwán en visita criticada por China

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llegó el lunes a Taiwán para afianzar las relaciones con la isla de gobierno autónomo, en una visita que provocó la ira de China. Imágenes divulgadas por el gobierno taiwanés mostraron a Giammattei escoltado por el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Joseph Wu, al llegar al Aeropuerto Internacional Taoyuan.Guatemala es uno de los pocos países que todavía reconocen la soberanía de Taiwán, una lista que ha decrecido los últimos años ante la presión de Pekín por aislar a Taipéi en el escenario internacional.China considera a Taiwán como parte de su territorio y ha prometido retomarla un día, y no acepta que otros países reconozcan a Taipéi.Antes de emprender viaje, Giammattei dijo que con la visita quería "lanzar también al mundo el mensaje muy claro de que los países tienen derecho de autogobernarse".Durante la visita de lunes a jueves, Giammattei tiene previsto dirigirse al Congreso taiwanés y visitar una empresa tecnológica en Taichung, al sur de la capital. También debe participar en un evento de promoción de café guatemalteco, según el despacho presidencial de Taiwán.Pekín advirtió el lunes que reconocer a China, un socio económico clave para la nación centroamericana, estaba "en línea con los intereses fundamentales de Guatemala y las aspiraciones de su pueblo"."El movimiento independentista y secesionista de Taiwán va a contracorriente de la historia y no es más que un autoengaño de las autoridades del Partido Democrático Progresista [de Taipéi]", declaró a la prensa Mao Ning, portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores. "No puede detener la tendencia histórica de la inevitable reunificación de China", añadió.

Taiwán pierde aliados

El periplo de Giammatei es una "acción significativa" para Taiwán, porque "la región centroamericana de cierta manera se está inclinando hacia la China continental", dijo a la AFP la analista Virginia Pinto, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales."Podríamos ver un aumento en donaciones, en ayudas no remuneradas o técnicas que pudiera estar ofreciendo Taiwán a Guatemala, precisamente para conservar a uno de los últimos apoyos que está teniendo a nivel internacional", agregó.La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, visitó este mes Guatemala y Belice, los únicos aliados que le quedan en América Central, luego de que Honduras se alió con China en marzo.En su camino de vuelta a Taipéi, Tsai hizo escala en Estados Unidos para reunirse con Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes.En respuesta, China realizó tres días de ejercicios bélicos en los que simuló atacar y bloquear a la isla.América Latina ha sido un terreno disputado desde que Taiwán y China se separaron en 1949, al final de la guerra civil china.Pekín ha pasado décadas convenciendo a los aliados diplomáticos de Taipéi de cambiar de bando, arrebatándole nueve desde que Tsai llegó al poder en 2016.Las relaciones de Taiwán con Paraguay están en riesgo. El candidato opositor Efraín Alegre ha dicho que de ganar las elecciones del 30 de abril reevaluará las relaciones con Taiwán.