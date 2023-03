Polonia será el primer país de la OTAN en enviar aviones de combate MiG-29 a Ucrania

El presidente polaco, Andrzej Duda, anunció que enviará a Ucrania entre 11 y 19 aviones de combate a Ucrania para ayudarlos en la guerra. Esta es la primera vez que un país de la OTAN toma la decisión de enviar este tipo de armamento a Ucrania. Una decisión que ha sido cuestionada debido a las dudas que suscita el suministrar este tipo de artefactos a Kiev, ya que el conflicto podría escalarse. Polonia miembro de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) accedió a enviarle alrededor de una docena de aviones de combate MiG-29 a Ucrania. Así lo dio a conocer el presidente del país, Andrzej Duda, este jueves 16 de marzo.Se trata de un anuncio inédito: es la primera vez que un país de la OTAN enviará esta clase armamento a territorio ucraniano. Duda aseguró que entregaría cuatro de aviones de combate de fabricación soviética "en los próximos días". Agregó que los demás estaban en mantenimiento y serían suministrados más tarde.La palabra polaca que utilizó para describir el número de aeronaves puede significar que rondará entre 11 y 19. "Están en los últimos años de su funcionamiento, pero están en buenas condiciones de trabajo", sentenció Duda sobre los aviones. Aún no está claro si otros países del Tratado seguirán su ejemplo, aunque Eslovaquia había anunciado que enviaría los MiG que ya no emplea a Ucrania.Varsovia se ha convertido en un fuerte aliado en términos armamentísticos de Kiev. También fue el primer país de la OTAN en enviar a Ucrania tanques Leopard 2 de fabricación alemana.El portavoz del Gobierno polaco, Piotr Mueller, había mencionado el miércoles que otros países habían prometido a Ucrania aviones MiG, pero no detalló cuáles.Polonia y Eslovaquia habían expresado su disposición para entregar aviones al Gobierno de Volodímir Zelenski, solo si la coalición internacional hacía lo mismo. Duda dijo que las fuerzas aéreas polacas sustituirían los aviones que entregan a Ucrania por cazas FA-50 de fabricación surcoreana y F-35 de fabricación estadounidense. Reacciones a la decisión polacaEl anuncio del presidente polaco tomó por sorpresa a las autoridades de su país vecino, Alemania, que también es miembro de la OTAN.El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en declaraciones a la prensa, afirmó: "Hasta ahora, todo el mundo está de acuerdo en que no es el momento de enviar aviones de combate. Todavía no tengo ninguna confirmación de Polonia de que esto haya sucedido". La Casa Blanca, por su parte, aseguró respetar la soberanía de Polonia y elogió al país por seguir "dando un golpe por encima de sus posibilidades" al ayudar a Kiev. De todas formas, la administración Biden reiteró que la decisión del país europeo no presionaría la de Estados Unidos, que hasta el momento no ha cedido a enviar aviones F-16 a Ucrania. "No hay ningún cambio en nuestra opinión con respecto a los aviones de combate en este momento", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.Y añadió: "Esa es nuestra decisión soberana. Ahí es donde estamos, otras naciones pueden hablar de sus propias decisiones" El suministro de aviones a Kiev ha generado controversia, ya que Ucrania no pertenece a la OTAN y la decisión del envío podría escalar aún más el conflicto. Las dudas han estado presentes incluso cuando el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hizo pedidos de acciones más contundentes a los aliados occidentales para que compartieran sus aviones de combate.Polonia ha sido un socio clave de Ucrania. Dicho país ha recibido a miles de refugiados que huyen de la guerra y acoge a miles de tropas estadounidenses en su territorio Ucrania tenía varias docenas de MiG-29 antes de la guerra, que heredó de la Unión Soviética. Pero ahora, no está claro cuántos siguen en servicio tras más de un año de conflicto. Con AP y Reuters