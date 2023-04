Policías protestan en Costa Rica tras reducción de días libres por operativo contra crimen organizado

Diversas manifestaciones de policías fuera de servicio se produjeron este jueves en Costa Rica en protesta contra la reducción de horas de descanso impuesta por el gobierno para poner en práctica un operativo especial contra el crimen organizado. Pequeños grupos de agentes en sus horas libres se reunieron y cortaron calles en diferentes puntos del país. En San José bloquearon el tráfico en una céntrica plaza, y otro grupo se manifestó en los accesos al aeropuerto en la vecina localidad de Alajuela.También bloquearon momentáneamente las rutas principales desde la capital hacia las costas del Pacífico y el Caribe.En la noche una manifestación de varias decenas de agentes fuera de servicio se mantiene a las afueras de la casa particular del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, a quien acusan de haber acortado sus jornadas de descanso.El mandatario anunció el pasado miércoles un incremento de 700 nuevos agentes y un cambio en los horarios de los actuales uniformados, quienes disfrutaban de 6 días de descanso por 6 de trabajo y ahora deberán trabajar 6 y descansar 4."Policías unidos, jamás serán vencidos" o "no al seis por cuatro" fueron las proclamas más repetidas por los agentes movilizados frente a la vivienda del presidente.El gobierno anunció que serán 9.500 de los 12.000 policías en el país los que estén de servicio por seis meses."Estamos peleando nuestros derechos", señaló un agente que se manifestaba frente a la casa de Chaves, quien no se identificó, al canal costarricense Teletica. "Es un trabajo muy estresante", recalcó.Los agentes destacaron que las protestas continuarán a diario hasta que el Ejecutivo decida retractarse de la decisión de reducir los días libres de los uniformados.El Ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, se dirigió a los agentes que protestan a través de un video enviado a la prensa para decirles que "Costa Rica hoy los necesita"."Debemos poner nuestro grano de arena y unirnos para decirle 'no más' a los delincuentes. Pongamos en primer lugar el beneficio común que representa esta decisión temporal", afirmó el ministro.Torres puntualizó que la medida es "temporal" y "excepcional" y que a pesar de que "generó dudas" entre los policías, "se tomó con el fin de contar con una mayor cantidad de efectivos policiales en la calle".El ministro invitó a los líderes sindicales de la Policía para una reunión este viernes en la que conversen sobre la situación.A su vez, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), voz oficial de los policías movilizados, indicó en un escueto comunicado a la prensa: "entendemos el malestar del gremio policial por el anuncio que hizo el gobierno".Destacaron que están analizando "varios escenarios" y que "las peticiones planteadas son justas".

Reacciones

Aumentan los homicidios

La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla (2010-2014) señaló a través de su cuenta en la red social Twitter que lo que ha conseguido el gobierno de Chaves es "¡insólito!"."Una propuesta que pretendía sacar a los criminales de las calles, terminó con las calles bloqueadas por policías protestando. ¿Sobre qué bases se diseñaron y propusieron las acciones? ¡Basta de ocurrencias! La seguridad de los ciudadanos es cosa seria", afirmó la exmandataria.La diputada Kattia Cambronero, del opositor Partido Liberal Progresista, histórico partido en el gobierno de Costa Rica, reclamó que "una manifestación de policías es grave. Es el peor estallido social. Urge acciones del Ejecutivo e inmediata preocupación ciudadana".El gobierno anunció que en las primeras 24 horas del operativo contra el crimen organizado al menos 100 personas fueron detenidas en el país.Del centenar de detenidos en el primer día de operativo siete eran prófugos de la justicia con orden de captura pendiente. Además 87 son sospechosos de cometer delitos contra la vida, contra la propiedad o por presuntas infracciones a la ley de armas o de drogas, indicaron desde el Ministerio de Seguridad Pública."Esta operación se va a mantener de manera indefinida las 24 horas del día", señaló a la prensa el subdirector general de la Fuerza Pública, el comisionado Raúl Rivera.Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Costa Rica registró en 2022 el récord de homicidios desde que se tienen registros, con un total de 656, lo que aumentó la tasa a 12,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, cuando en 2021 fue de 11,4.De esas muertes, el 63% fueron ajustes de cuentas entre criminales. En lo que va de 2023 se registraron 261 homicidios, de acuerdo al OIJ.