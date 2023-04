Petro aboga por la 'reconstrucción democrática' al inicio de la conferencia sobre Venezuela

Representantes de 20 países se encuentran en Bogotá para asistir a la cumbre sobre Venezuela este 25 de abril presidida por Gustavo Petro. Previo al encuentro, que busca un acercamiento entre el oficialismo y la oposición con la mirada puesta en elecciones presidenciales en 2024, el líder opositor, Juan Guaidó, fue forzado a salir del territorio colombiano a donde había llegado un día antes de forma “irregular” con la intención de participar en el evento, confirmó la Cancillería de Colombia. Arranca la esperada conferencia internacional sobre Venezuela, en Bogotá.El presidente colombiano Gustavo Petro encabeza el encuentro con la presencia de cancilleres de 20 países, incluido el Alto Representante para la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell. La cumbre busca desbloquear el diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana.Las conversaciones oficiales entre las dos partes, que han tenido lugar en México, se encuentran congeladas desde el pasado noviembre.“20 países con sus cancillerías ya están en Bogotá para participar en la conferencia internacional sobre Venezuela que hará recomendaciones al gobierno y la oposición venezolana con el fin de llegar a una decisión libre y soberana del pueblo”, aseguró Petro a través de su cuenta de Twitter.Tras años de una profunda crisis política, económica y social que ha obligado al éxodo de millones de sus ciudadanos, la comunidad internacional le exige a Maduro fijar una fecha en 2024 para la celebración de elecciones generales “libres y democráticas”, con la presencia de observadores internacionales y garantías para la oposición.Requisitos fundamentales para recobrar la credibilidad en un Gobierno que ha sido objeto de múltiples denuncias de fraude en consecutivos comicios con los que el chavismo se ha mantenido en el poder por casi dos décadas, incluidas las presidenciales de 2018 en las que Maduro resultó reelecto.Fue justamente tras esas elecciones que Estados Unidos declaró al mandatario venezolano como “ilegítimo” y más de 50 países reconocieron al líder opositor, Juan Guaidó, como presidente interino.Sin embargo, desde el pasado diciembre los partidos políticos de oposición pusieron fin a esa Administración y, por ende, al cargo de Guaidó. Todo para dar paso a la reforma del denominado Estatuto de Transición a la Democracia, que de manera tácita se compromete a un proceso electoral, tras profundas divisiones entre las bancadas que en el pasado sumaron fuerzas para oponerse al oficialismo.La comunidad internacional también le pide al Gobierno de Maduro que levante la inhabilitación a líderes que ostentaron cargos públicos y libere a los presos políticos.Caracas exige el levantamiento de las sanciones de WashingtonHasta el momento, el Gobierno de Maduro no ha rechazado unas eventuales elecciones presidenciales, pero a cambio exige el levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y que se liberen los fondos de su Gobierno congelados en el exterior.De hecho, en la víspera de esta conferencia el presidente venezolano afirmó que el desbloqueo por parte de Washington de 3.200 millones de dólares es indispensable para cualquier reactivación de mesa de negociación con los opositores."Si alguien de ustedes aspira que las negociaciones políticas (...) vuelvan a México, solamente tienen que hacer algo, que en el comunicado oficial que ustedes aprueben pongan la exigencia de que el Gobierno de EE. UU. deposite los 3.200 millones de dólares secuestrados en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social firmado en México", subrayó Maduro."No aceptamos menos de esa conferencia de Bogotá, el levantamiento de todas las sanciones para que Venezuela tenga la libertad comercial, la libertad financiera, la libertad económica de su actividad normal", remarcó.El presidente Joe Biden, ante quien recientemente Petro medió por el Gobierno de Maduro en la Casa Blanca, mantiene que no levantará las medidas contra Caracas hasta que vea "pasos concretos"hacia una verdadera democracia.“La persecución de la dictadura se extendió a Colombia”:Guaidó llega a Miami tras denunciar su “expulsión”Guaidó, que llegó a Colombia el lunes 24 de abril con la intención de reunirse con delegaciones que participan en la conferencia sobre Venezuela, aseguró este martes que fue expulsado del país en un vuelo hacia Estados Unidos.En un video, el político de 39 años sostuvo que fue forzado a salir del territorio, debido a que la "persecución" y las "amenazas" de la Administración de Maduro "se extendieron" a Colombia."Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió, lamentablemente, hoy a Colombia", afirmó el exdiputado, quien huyó de su país tras informaciones de que las autoridades venezolanas preparaban su detención.Poco después confirmó su llegada a Miami y denunció amenazas contra su familia.Por su parte, la Cancillería colombiana declaró que Guaidó se encontraba en su nación de manera “irregular”, por lo que pidió su salida."En horas de la tarde Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos, durante la noche", señaló el Ministerio de Exteriores a través de su cuenta de Twitter.Sin embargo, el canciller Álvaro Leyva sostuvo que Colombia “no es un país que expulse, es un país que busca que se cumpla la Constitución y la ley”.Un día antes, la Administración de Petro había aclarado que Juan Guaidó no se encontraba invitado a la conferencia.En el pasado, el líder venezolano recibió un amplio respaldo por parte del Gobierno del expresidente Iván Duque, pero hoy la situación ha cambiado con su rol de liderazgo mermado y un primer presidente de izquierda en Colombia que impulsa la reanudación de las relaciones de Maduro no solo con Bogotá sino con el resto del mundo. Con medios locales