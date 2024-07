Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que su gobierno se enfocará en los Juegos Olímpicos hasta mediados de agosto antes de nombrar un nuevo primer ministro, tras la propuesta de la coalición izquierdista Nuevo Frente Popular de Francia (NFP) de la especialista en delitos financieros Lucie Castets para el cargo. Macron subrayó la urgencia de formar un gobierno para tomar decisiones clave, como la preparación del presupuesto.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes 23 de julio que su gobierno se mantendrá enfocado en el desarrollo de los Juegos Olímpicos en un papel interino hasta mediados de agosto, después de lo cual buscará nombrar un nuevo primer ministro.

Los comentarios de Macron se produjeron después de que la coalición izquierdista Nuevo Frente Popular de Francia (NFP), que ganó el mayor número de escaños en el parlamento en las elecciones de este mes, propuso a la especialista en delitos financieros Lucie Castets como su candidata a primera ministra.

Cuando se le pidió un comentario sobre la candidatura de Castets, Macron enfatizó en una entrevista con France 2, que "el nombre del primer ministro importa menos que la mayoría que pueda obtener dentro de la Asamblea Nacional".

En su primera entrevista después de las elecciones de principios de julio, el Presidente reconoció que su partido centrista había perdido la votación, pero se negó a comentar sobre la propuesta del frente de izquierda para un nuevo primer ministro y descartó la posibilidad de dimitir antes de finalizar su mandato.

Macron subrayó la importancia de formar un gobierno lo antes posible para que el país pueda tomar decisiones clave, como la preparación del presupuesto. "Mi deseo es que, tan pronto como podamos, formemos un gobierno, porque el país necesita un gobierno que tome decisiones, que prepare el presupuesto, que tome decisiones por él. Y, evidentemente, hasta mediados de agosto, tenemos que centrarnos en los Juegos, y después, en función de cómo avancen nuestras conversaciones, es mi responsabilidad nombrar un primer ministro y encargarle la tarea de formar un gobierno y conseguir la unidad más amplia posible que les permita actuar y lograr la estabilidad", declaró Macron.

El presidente destacó que su decisión de mantener el gobierno actual en funciones hasta después de los Juegos Olímpicos responde a la necesidad de evitar el desorden político. "Hasta mediados de agosto no estaremos en condiciones de poder cambiar las cosas, porque crearíamos desorden", afirmó durante una entrevista con France 2. Sobre la identidad del nuevo primer ministro, Macron reiteró que "el tema no está ahí, no es un nombre, la cuestión es: ¿qué mayoría puede surgir en la Asamblea?", subrayando la responsabilidad de los grupos parlamentarios en encontrar compromisos.

Los Juegos Olímpicos de París, que se celebrarán desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto, suponen un importante reto logístico y de seguridad para Francia, con 35 sedes, una cifra estimada de 10.500 atletas y millones de visitantes.

Sin embargo, Macron fue criticado. Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, la fuerza mayoritaria de la izquierda, aseguró que "el presidente niega el resultado de la elección y nos quiere imponer, a la fuerza, un nuevo frente republicano y obligarnos a renunciar a nuestro programa al aliarnos con él. Y aseguró que no lo harán.

En esa línea, fue categórico al responder a Macron: “respeta el voto de los franceses. O nos aceptas o te vas".

Por su parte, el líder socialista, Olivier Faure, dijo que "cuando convocas unas elecciones que pueden terminar en el caos, respetas los resultados. La negación es la peor de las políticas, esa que lleva a la política del desastre".

La candidata de la Izquierda para Primera Ministra

La alianza de izquierda Nuevo Frente Popular de Francia informó este martes que acordó proponer a Lucie Castets, una funcionaria de alto rango que trabaja en la oficina de la Alcaldía de París, como su candidata a primera ministra, y así ser la sucesora del primer ministro saliente Gabriel Attal.

Castets, de 64 años, que también ha buscado combatir el fraude fiscal y la delincuencia organizada, "tendrá nuestro compromiso total con el Gobierno que forme", señalaron los cuatro partidos del NFP (socialista, comunista, ecologista y La Francia Insumisa), en un comunicado conjunto.

Castets se graduó en 2013 en la prestigiosa Escuela Nacional de Administración de Francia, una escuela para funcionarios públicos, pero no tiene experiencia en política partidista.

El anuncio tuvo lugar dos semanas después de las elecciones legislativas anticipadas que dieron un triunfo ajustado a las fuerzas progresistas, por delante del grupo centrista del presidente francés, Emmanuel Macron, y del ultraderechista Agrupación Nacional (RN).

El comunicado de las cuatro fuerzas de izquierdas destaca también de su candidata su "lucha activa contra la extensión de la jubilación a los 64 años" y su perfil de activista asociativa.

Hasta hoy, Castets era un nombre relativamente poco conocido entre el gran público francés. En el momento del anuncio, su cuenta de X, por ejemplo, se situaba en los 11.500 seguidores.

Francia, a la espera de un nuevo primer ministro

La Constitución francesa establece que el nombramiento de un primer ministro corresponde al presidente, por lo que la coalición de izquierdas no tiene forma de obligar a Macron a actuar.

Macron, instó a los partidos políticos a trabajar para formar una coalición más amplia.

Los cuatro partidos del izquierdista NPF (el izquierdista Francia Insumisa, los Socialistas, los Verdes y los Comunistas) llevan semanas discutiendo sobre a quién proponer como primer ministro.

Mientras tanto, el gobierno saliente actúa como interino, ocupándose de los asuntos cotidianos sin poder aprobar nuevas leyes.

Con Reuters, EFE y AFP