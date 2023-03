París se llena de basura por huelgas contra el aumento de la edad de jubilación

Los recolectores de basura de París y otras ciudades del país son uno de los colectivos que llevan varios días en huelga contra la reforma pensional de Emmanuel Macron. En la capital francesa son ya miles las toneladas de residuos que se acumulan en las calles y que han enfrentado a la alcaldía de la ciudad y a un Gobierno que no da marcha atrás con la ley. Siguen también las huelgas en las refinerías. Junto a la imagen de la icónica Torre Eiffel, en París se ven estos días también torres de basura por las calles, que suman ya más de 5.000 toneladas por la huelga que los recolectores de residuos llevan a cabo desde hace ocho días. Lo hacen en el marco de las protestas y jornadas de huelgas generales contra la reforma pensional del Gobierno, que pretende subir la edad de jubilación de los 62 a los 64 años.En la capital francesa, la mitad de los 20 barrios se han visto afectados por esta huelga que, por el momento no afecta a los 10 que tienen el servicio privatizado. En las calles, la opinión pública se divide entre quienes comprenden las razones de los basureros para ir a la huelga y quienes empiezan a ver inaceptable la situación.También las plantas incineradoras de basura están en paro y la situación se repite en otras grandes ciudades del país. La situación ha encendido la discusión entre el Ejecutivo local, liderado por la socialdemócrata Anne Hidalgo, y el Gobierno de Macron.Varios ministros han acusado a Hidalgo de promover la huelga para dañar al Ejecutivo y no atender lo que juzgan como "un problema de salubridad y seguridad pública". En una entrevista con la radio France Inter, el ministro de Hacienda, Gabriel Attal, abrió la puerta a que se obligue por decreto a trabajar a los empleados, como sucedió el pasado año en un paro similar en Marsella.La concejala de Limpieza de la capital, Colombe Brossel, respondió que “si se retira inmediatamente la reforma de las pensiones del Gobierno que eleva la edad mínima de jubilación a los 64 años, las incineradoras y los garajes se desbloquearán inmediatamente".Nueva ronda de protestasLos sindicatos del país prometen una nueva jornada de movilizaciones en todo el país para este miércoles. Será la octava jornada de este tipo y coincidirá con el día en que el proyecto de ley de pensiones se dirige a un comité de siete senadores y siete legisladores de la cámara baja que buscarán un acuerdo entre las versiones salidas del Senado y la Asamblea Nacional. La votación final se espera para el jueves.Este lunes, los dirigentes del sindicato CGT, el más grande de Francia, se reunieron en París. “Esta semana vamos a tomar medidas aún más enérgicas que en días anteriores, ya sea en gas o en electricidad (…) el endurecimiento de las acciones del movimiento significa recortes selectivos, incluso más que la semana pasada”, afirmó Sebastien Menesplier, secretario general de CGT en el sector de minas y energías.Es precisamente en este sector en donde se están llevando algunas de las acciones más efectivas y continuadas en el tiempo por parte del movimiento sindical.Seis días con bloqueos en las refinerías“Hoy en Francia las redes de electricidad y gas están en manos de los huelguistas. Entonces son las asambleas generales las que van a decidir qué van a hacer con esta toma de la herramienta de trabajo. Pero efectivamente el objetivo es endurecer el movimiento en relación a un Gobierno que endurece su posición, y que ha decidido pisar la representación nacional y la democracia”.Mientras Cedric Liechti, secretario general de CGT Energy Paris, hablaba así este lunes en la capital francesa, en la ciudad de Haulchin, al norte del país, el mismo sindicato decidía bloquear las entradas y salidas del depósito de combustible de la empresa TotalEnergies. Van ya seis días con bloqueos y protestas similares a esta en todo el país.Finalmente tuvo que ser la policía la que desbloqueara las barricadas formadas con neumáticos ardiendo. Según un portavoz de la propia empresa, varios depósitos fueron bloqueados en todo el país con el 41% de los trabajadores del turno de la mañana uniéndose a la huelga.Con Reuters, EFE y AP.