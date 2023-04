Para luchar contra la migración, Roma quiere que el FMI consolide las ayudas a Túnez

Italia pidió este jueves al Fondo Monetario Internacional (FMI) que empiece a proporcionar financiación a Túnez sin condiciones, para evitar el colapso económico del país. El Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, teme que una quiebra financiera del país norteafricano aumente aún más el número de migrantes que se dirigen a las costas europeas. "Nuestra propuesta es empezar a financiar a Túnez, a través del FMI, y pagar, tras un primer tramo, un segundo tramo con el progreso de las reformas (que espera el FMI de Túnez)", explicó este jueves en una rueda de prensa en Roma, el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. Una declaración que llegó tras una reunión con su homólogo tunecino, Nabil Ammar. Pero estos tramos no deben estar "totalmente condicionados a la conclusión del proceso de reformas", subrayó Tajani. "El ministro (tunecino) me ha asegurado que las reformas continúan", dijo. Túnez, endeudado en torno al 80% de su PIB, obtuvo a mediados de octubre un acuerdo de principio, sujeto a ciertas condiciones, para un nuevo préstamo de casi 2.000 millones de dólares con el FMI. Uno con el que el país buscaba superar la grave crisis financiera que atraviesa. Pero según la institución financiera, las negociaciones se han estancado por la falta de un compromiso firme de Túnez de aplicar un programa de reformas para reestructurar las más de 100 empresas estatales, fuertemente endeudadas, y suprimir las subvenciones a algunos productos básicos.La semana pasada, el presidente tunecino, Kaïs Saied, rechazó los "dictados" del FMI, que condicionan un préstamo a Túnez a la realización de estas reformas estructurales."En cuanto al FMI, son inaceptables los dictados del extranjero, que sólo conducen a un mayor empobrecimiento", declaró Saied el 6 de abril, poniendo en peligro las negociaciones con la organización financiera. Los líderes europeos, entre ellos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, temen que un colapso económico en Túnez aumente los flujos migratorios hacia las costas europeas. El Gobierno de extrema derecha de Meloni fue elegido con la promesa de una línea dura contra la migración y está preocupado por el aumento de las travesías del Mediterráneo, sobre todo desde Túnez. "Todos los mensajes escépticos o no positivos sobre Túnez (...) no ayudan a la economía tunecina y, por tanto, alimentan todas las lacras, incluida la migración ilegal", declaró Tajani el jueves. Y añadió: "Ayudar a la economía tunecina significa también luchar contra la migración".Italia, de nuevo primera puerta de entrada a Europa por el MediterráneoDesde principios de año, el aumento de las salidas desde las costas tunecinas es particularmente alarmante. Los cruces han crecido un 900%, en un contexto de crisis económica y de fuerte discriminación de los migrantes subsaharianos en el país. De los que llegaron hasta ahora en 2023, más de 5.000 son marfileños y más de 4.000 guineanos, según cifras registradas por AFP. Italia es el país que más migrantes ha recibido desde principios de 2023. A pesar de sus promesas de firmeza, la jefa del Gobierno tiene que lidiar con el hecho de que desde 2021 Italia se ha convertido, de nuevo, en la principal puerta de entrada a Europa por el Mediterráneo, por delante de Grecia y España. Más de 31.000 personas han cruzado ya el Mediterráneo central y llegado a sus costas, no sólo desde Túnez, sino también desde Libia y Turquía.Esta situación está provocando hechos fatales. En la noche del 25 al 26 de febrero, una embarcación procedente de Turquía que había sido denunciada a los guardacostas italianos se hundió en las playas de Crotone, causando la muerte de 93 personas.Desde enero de este año, casi 500 personas han muerto en el mar en su intento de alcanzar Europa, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los flujos —que han sido 300% mayores que en el mismo periodo de 2022— podrían superar las cifras récord de 2016, cuando 180.000 personas llegaron a puertos italianos. "La persistente crisis humanitaria en el Mediterráneo central es intolerable", declaró el miércoles 12 de abril el director general de la OIM, Antonio Vitorino. "Con más de 20.000 muertes registradas en esta ruta desde 2014, me temo que estas muertes se han normalizado".Al mismo tiempo, recordó que "salvar vidas en el mar es una obligación legal de los Estados", y denunció la "criminalización" de los barcos de las ONG y la violencia contra ellos por parte de los guardacostas libios. Desde el fin de la operación naval militar y humanitaria "Mare Nostrum" en 2014, no ha habido ninguna acción coordinada de rescate en el Mediterráneo.En respuesta a esta afluencia, el Consejo de ministros italiano anunció el martes la imposición del estado de emergencia migratoria en todo el país durante seis meses. Una medida que se enmarca en el código de protección civil. Esta permite liberar fondos y acelerar los procedimientos de acogida mediante la designación de centros de alojamiento dependientes del Ministerio del Interior. También debería permitir fletar más rápidamente transbordadores o aviones para trasladar al resto de Italia a las personas desembarcadas en la pequeña isla de Lampedusa, a la que convergen más de dos tercios de las llegadas.Por último, la estrategia debe atraer también la atención de la Unión Europea, de la que Roma espera en particular la puesta en marcha de nuevos mecanismos de solidaridad para recibir a los migrantes. AFP y medios locales