Cada vez es más notoria la división al interior del Gobierno israelí, luego de que la oposición presentara un proyecto de ley para disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. Mientras, y a pesar de la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de detener la operación militar en Rafah, Israel continúa con su ofensiva y celebra sus avances en esa área del sur de Gaza, donde se estima que hay más de un millón de desplazados.

Convocar a elecciones anticipadas y disolver el Parlamento israelí (Knéset) son las propuestas materializadas este 30 de mayo mediante un proyecto de ley presentado por el partido Unidad Nacional, liderado por el opositor Benny Gantz, actual ministro del gabinete de guerra.

Gantz, uno de los líderes de la oposición antes de que se diera inicio a la escalada del actual conflicto, se unió al Gobierno de emergencia tras los ataques de Hamás del 7 de octubre y se convirtió en uno de los tres miembros con voto en dicho gabinete.

La iniciativa de llamar a elecciones viene tras casi ocho meses de conflicto en Gaza, con latentes diferencias al interior del Gobierno y las amenazas de Gantz de abandonar el gabinete de guerra si el primer ministro, Benjamín Netanyahu, no presenta el llamado plan del día después, referente al plan posguerra.

Sin embargo, el partido Unidad Nacional, de Gantz, no cuenta con mayoría suficiente en el Parlamento para que el proyecto de ley sea aprobado y, de ser rechazado, el partido no podría pasar la misma petición en los próximos seis meses.

De igual manera, si Gantz decidiera abandonar el gabinete de emergencia, su decisión no afectaría a Netanyahu debido a la fuerza parlamentaria que logró el primer ministro con su coalición de gobierno luego de las elecciones de noviembre de 2022.

El partido de Netanyahu, el Likud, respondió a la propuesta diciendo que este no es momento de estar convocando a elecciones y que “Israel necesita unidad, no división”.

Los pedidos de la CIJ para que el Ejército israelí detenga su ofensiva en Gaza, la orden de captura en contra de Benjamín Netanyahu, las presiones internacionales y las constantes protestas al interior de Israel parecen no haber afectado del todo la popularidad del primer ministro.

Un día antes de que la Unidad Nacional pasara su propuesta, la cadena de noticias israelí Canal 12 publicó una encuesta en la que Netanyahu se muestra como favorito para continuar con el liderazgo del país y de la guerra en caso de llamar a elecciones.

El actual primer ministro recibió un 36% de favorabilidad frente a su adversario Benny Gantz, quien obtuvo el 30% de los apoyos según la encuesta. El otro 34% se dividió entre los también opositores Yair Lapid, Gideon Saar, y Avigdor Liberman.

Según informó el diario Haaretz, Lapid se reunió con partidos y otros líderes opositores para buscar una estrategia que haga contrapeso a la mayoría del partido Likud, con la cual podrían alcanzar una censura de Gobierno para convocar a las elecciones anticipadas.

Por su parte, Yair Golan, exmilitar y líder del Partido Laborista, ha criticado constantemente las acciones de Netanyahu, afirmando que la guerra debió terminar cuando Israel acabó con el brazo armado de Hamás hace cuatro meses.

Golan incluso ha pedido desobediencia civil para presionar a Netanyahu y recomendó a los israelíes que no se unan a la reserva del Ejército hasta que no haya un cambio de Gobierno, argumentando que sus vidas corren peligro.

La sede de la oficina de la UNRWA en Jerusalén este ocupado tendrá que ser desocupada en un máximo plazo de 30 días, según informó hoy la Autoridad de Tierras de Israel (ATI) luego de ser aprobada una demanda del ultraortodoxo Yitzhak Goldknopf, ministro de Vivienda de Israel.

La demanda alega que la agencia para refugiados de la ONU le debe a Israel más de 27 millones de shékels (unos siete millones de dólares) por operar en ese territorio “sin consentimiento” israelí durante los últimos siete años.

Si no se cumple la orden, la ATI se reserva el derecho de responder con todos los medios legales y tendrán que asumir los costos que ello conlleva. No se enviará otra advertencia, dijo la Autoridad de Tierras.

En distintas ocasiones Goldknopf ha acusado a la UNRWA de ayudar en sus operaciones a Hamás e incluso de haber participado en el ataque del 7 de octubre, en el que Israel contabiliza unos 1.200 muertos.

Todavía no se conoce un pronunciamiento oficial por parte de la ONU.

Aumenta la violencia en el sur de la Franja de Gaza, específicamente en Rafah, donde al menos 37 personas han sido asesinadas por las fuerzas de Israel, la mayoría de ellas en tiendas de campaña. Según informó el ministerio de Salud gazatí, se tiene el registro de 53 víctimas mortales en todo el enclave en las últimas 24 horas mientras la operación israelí se mantiene en la zona, la cual inició a principios de mayo y se intensificó desde el pasado domingo.

Desde los primeros días de la actual escalada, Rafah se convirtió en lugar de refugio para miles de palestinos que huyen de la violencia en el resto del enclave.

También se trata de un importante punto de tránsito de ayuda humanitaria por su frontera con Egipto, sin embargo, la ONU aseguró que el flujo de alimentos, medicinas e insumos médicos se ha reducido en un 67% desde el pasado 6 de mayo debido a los operativos militares y al inminente riesgo para los trabajadores humanitarios.

Debido a la reducción del paso de ayuda y los constantes bombardeos israelíes en Rafah, los hospitales se han visto directamente afectados y solo queda operativo parte de uno, el Emiratí de Maternidad, según informó la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

La UNRWA ha expresado su preocupación por la situación humanitaria en el sur del enclave, donde varios ataques israelíes han alcanzado lo que era considerada una "zona segura".

El otro cruce para ingresar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, el de Kerem Shalom, limítrofe con Israel, actualmente solo tiene pasos de convoyes de manera esporádica, por lo que advirtió sobre mayores daños humanitarios.

Por su parte, la organización Save the Children destacó que gran parte de las personas que han muerto y quedado heridas durante los últimos días en el campo de refugiados de Rafah corresponde a niños y mujeres.

La Media Luna Roja denunció que durante el operativo en Rafah murieron dos de sus médicos en medio de un “ataque deliberado” en contra de una de sus ambulancias que estaba “plenamente” identificada con el logo de la organización.

La aviación israelí informó recientemente haber bombardeado más de 50 objetivos de Hamás en todo el enclave palestino y el mantenimiento de sus operaciones tanto en el norte, en Jabalia; como en el sur, en Rafah.

Según el Ejército israelí, sus tropas ya ocupan el centro de Rafah y tienen el “control operativo” del corredor Philadelphia, línea fronteriza con Egipto, donde aseguraron haber encontrado más de 20 túneles de Hamás para contrabandear armas desde el país vecino.

"En un encuentro con terroristas en el área, la Aviación identificó y atacó a tres terroristas que dispararon contra las tropas. Nuestras tropas también localizaron infraestructura terrorista y grandes cantidades de armas, incluidos puestos de lanzamiento de misiles antitanque, pozos de túneles, un almacén de armas y explosivos", indicó el Ejército.

La institución castrense también informó que dos de sus soldados, ambos de 20 años, murieron luego de ser atropellados en el área de Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada. Medios israelíes aseguran que el ataque se produjo mientras los soldados realizaban un control militar aleatorio.

El presidente chino, Xi Jinping, dijo que su país apoya el establecimiento de un Estado palestino soberano y participante de las Naciones Unidas como solución para el conflicto que ya deja más de 36.00 muertos en la Franja de Gaza.

De igual manera, el líder asiático expresó su preocupación y dijo que la guerra no puede continuar de manera indefinida, ya que está causando “tremendos sufrimientos” dentro de la población civil palestina.

Declaraciones realizadas desde Beijing, donde el presidente chino acogió una reunión con representantes de países árabes durante la 'X Conferencia Ministerial', que dejó tres declaraciones: profundizar la cooperación, promover intercambios y apoyar la solución de dos Estados.

Por su parte, Xi Jingping también dijo que su país donará 500 millones de yuanes (70,3 millones de dólares) en ayuda humanitaria a Gaza y pidió que se busquen soluciones para “los asuntos globales más urgentes”.

En el marco de la cumbre de los países árabes con China –en la cual reforzaron cooperación en temas como infraestructura, comercio, gas y petróleo– el presidente Xi se reunió con su homólogo egipcio, Abdelfatah al Sisi.

Ambos mandatarios pidieron un alto el fuego inmediato y exigieron evitar una mayor crisis humanitaria en el enclave palestino. Por su parte, Xi agradeció a Egipto por sus “esfuerzos” para intentar buscar una tregua, pese a que los últimos intentos se han visto frustrados.

Por su parte, al Sisi criticó una vez más “el peligro extremo de las operaciones militares israelíes“ en Rafah.

Este 30 de mayo, Irlanda dijo que la Unión Europea (UE) tiene la necesidad “crítica” de examinar sus relaciones con Israel, alegando que el Estado de mayoría judía pasa por alto las órdenes de la CIJ de detener su ofensiva en Rafah.

El mensaje fue entregado por Peter Burke, ministro iralendés de Empresa, Comercio y Empleo, durante una reunión de ministros de Comercio del bloque europeo en la que dijo que Israel ha mostrado “violar sus obligaciones con el derecho internacional”.

El pasado 28 de mayo, Irlanda junto con España y Noruega reconocieron a Palestina como Estado, a lo que Burke se refirió y dijo que es necesario que la UE revise su acuerdo de asociación con Israel.

Mientras que el Parlamento de Eslovenia podría aprobar el próximo 4 de junio un acta para el reconocimiento de un Estado palestino, según dijo la ministra de Exteriores Tanja Fajon este jueves.

"Desde hace mucho no veo motivos para aplazarlo. La guerra escala, en Gaza no hay negociaciones y si no hay un reconocimiento, es una presión crucial", dijo Fajon.