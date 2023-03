Nuevo caso de intoxicación en escuelas de Irán: ¿Ataques contra mujeres manifestantes?

Desde noviembre del año pasado se registraron una serie de casos de intoxicación por gas de alumnas de diversos centros educativos en Irán. Este miércoles volvió a repetirse el caso donde más de un centenar de alumnas de siete escuelas en la ciudad de Ardabil (norte) y 108 personas fueron transportadas al hospital con síntomas de haber sido intoxicadas, así lo informaron medios locales. Las autoridades iraníes seguirán investigando, pero hasta el momento no se han señalado responsables.

Según el responsable del hospital de la ciudad de Ardabil, el estado general de las alumnas evoluciona favorablemente. Los medios de comunicación iraníes también informaron de nuevos casos de intoxicación en al menos tres establecimientos en Teherán.

En un colegio secundario de Tehransar, en el oeste de la capital, las estudiantes resultaron "intoxicadas por la proyección de una especie de spray", indicó por su parte la agencia de prensa Fars, citando a padres de alumnas.

Casos reitarados de intoxicación

De acuerdo, con las estimaciones de la portavoz de la comisión parlamentaria de Salud, Zahra Sheikhi, cerca de 800 estudiantes se han visto afectadas desde los primeros casos de envenenamiento por vía respiratoria a finales de noviembre en la ciudad santa de Qom y otros 400 en Borujerd (oeste).

Los resultados de las pruebas, facilitados por el ministerio de Sanidad y citados por un diputado, ponen en evidencia que la sustancia tóxica utilizada en Qom estaba compuesta principalmente por gases a base de nitrógeno, utilizados en la industria o como fertilizantes agrícolas.

Según el escritor y periodista iraní, Ahmad Rafat, en declaraciones a RFI comento que la mayoría de los colegios donde se registraron las intoxicaciones había chicas que participaron en las manifestaciones de septiembre del 2022.

“Los colegios donde las chicas resultaron intoxicadas son colegios donde a partir del 16 de septiembre empezaron protestar en nombre de “mujer, vida y libertad” eran chicas que habían protestado en su colegio. Por lo tanto parece que sea una venganza contra los que protestaron en estos últimos seis meses”.

Ante la pregunta de que, si estas acciones podrían iniciar un retroceso en el acceso a la educación de las mujeres en Irán, el periodista estimó poco probable que esto suceda. “Había un concurso para entrar a la universidad en Irán y vieron que más del 60 % que conseguían pasar el examen eran mujeres. Luego han revisado las leyes y no pueden ser más del 50%, pero más de ello no es posible, excluir a las mujeres al acceso a la educación […] El gobierno no estaría dispuesto a aceptar una carnavalización de la sociedad iraní.

Rafat agregó que “Hay grupos minoritarios en le República Islámica que está en contra del acceso de las mujeres a la educación sobre todo a las universidades, pero estos ataques son a los colegios donde todavía nadie se había expresado”.

Los casos que se suceden uno tras otros, ha provocado una ola de indignación por los hechos y por el silencio de las autoridades ante estos sucesos. Sin embargo, tras este nuevo incidente, el presidente iraní Ebrahim Raissi encargó el miércoles al ministro del Interior, Ahmad Vahidi, que "siga el caso lo antes posible" e "informe" al público sobre la investigación para "disipar las preocupaciones de las familias", según el sitio internet de la presidencia.

Por la tarde, Vahidi anunció a la prensa que las autoridades seguían investigando a los "posibles responsables" de las intoxicaciones, pero que todavía no se había efectuado ninguna detención.

"Hasta ahora, no tenemos un informe definitivo que especifique que se utilizó una sustancia específica de naturaleza tóxica" para envenenar a las estudiantes, añadió.

El ministerio de Salud explicó el domingo que "algunos individuos" buscaban, con estas acciones, "cerrar todas las escuelas, en particular las escuelas de niñas".

(Con informaciones de AFP)