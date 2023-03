No caigan en la trampa: Taiwán advierte a Honduras tras abrir relaciones con China

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que establecerá relaciones diplomáticas con China, un giro en su política exterior con el que da la espalda a Taiwán, que funciona de manera autónoma y que Beijing reclama como parte de su territorio. Con la medida Tegucigalpa rompe 81 años de lazos diplomáticos con la isla, hasta ahora reconocida solo por 14 gobiernos, incluido Honduras. Honduras cambia a Taiwán por China. El Gobierno de Xiomara Castro anunció que establecerá relaciones diplomáticas con el gigante asiático.Se trata de una decisión con la que Tegucigalpa se aleja del territorio con el que ha sostenido lazos diplomáticos por 81 años.Debido a su política de “una sola China”, Beijing impide a los gobiernos del mundo sostener relaciones diplomáticas en simultáneo con su país y Taiwán, isla que funciona de manera autónoma con su propio Gobierno y Ejército, pero que la Administración china reclama como una de sus provincias."He instruido al Canciller Eduardo Reina, para que gestione la apertura de relaciones oficiales con la República Popular China, como muestra de mi determinación para cumplir el Plan de Gobierno y expandir las fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo", señaló la mandataria el martes 14 de marzo a través de su cuenta de Twitter.¿La razón? La Administración de Castro apunta a nuevos aliados económicos, mientras las ambiciosas inversiones chinas tocan a la puerta de distintas regiones en las que busca expandir su influencia.El canciller hondureño, Eduardo Reina, indicó este miércoles 15 de marzo que la decisión se debe a "pragmatismo, no ideología".En declaraciones a la televisión local, Reina aseguró que su país está "hasta el cuello" de problemas financieros y deudas. Entre otros, debe a Taiwán alrededor de 600 millones de dólares, por lo que esa situación motivó en parte la medida.Desde su campaña a la Presidencia Xiomara Castro ya había planteado la idea de cortar lazos con Taiwán para abrirlos con China. No obstante, en 2022 manifestó que esperaba mantener relaciones con la isla."Necesitamos inversión, cooperación y Honduras necesita ser agresivo", reiteró Reina, quien agregó que su país tiene la intención de mantener relaciones comerciales con Taipéi, al tiempo que busca fortalecer alianzas con Brasil, México y Estados Unidos, entre otros.Pero la decisión de Tegucigalpa deja a Taiwán solo con un puñado de aliados diplomáticos. Hasta ahora la isla solo ha sido reconocida como una nación independiente por 14 gobiernos: Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Ciudad del Vaticano, Eswatini, Palau, Nauru, Islas Marshall, Tuvalu y Honduras, por lo que el número de países que reconocen al territorio se reduce a 13.Es probable que la nueva medida ejerza mayor presión sobre la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, para fortalecer vínculos y buscar nuevos aliados, de cara a su visita a Estados Unidos y América Central, prevista para principios de abril.Taiwán alerta a Honduras tras su viraje diplomáticoPoco después de conocer la decisión de la Administración de Castro, la cancillería de Taiwán emitió un comunicado en el que expresó que mantiene su firme deseo de seguir siendo un socio “sincero y confiable” para Honduras y que se mantiene abierto a continuar con las relaciones bilaterales."Pedimos a Honduras considerar cuidadosamente y no caer en la trampa de China y tomar la decisión errónea de dañar la larga amistad entre Taiwán y Honduras", subrayó.Asimismo, Taipéi insistió en alertar a la nación centroamericana frente a Beijing."Por favor, tengan cuidado de no caer en la trampa de China (…) La construcción de relaciones de China con Honduras solo tiene el propósito de comprimir el espacio internacional para Taiwán y no tiene ninguna intención sincera de cooperar con Honduras para el bienestar de su pueblo”, remarcó.En medio de este panorama, en las últimas horas el viceministro taiwanés de Exteriores, Alexander Yui, convocó al embajador hondureño en Taipéi, Harold Burgos, para transmitirle sus preocupaciones en esta materia.¿Qué pasa entre Taiwán y China?Los dos territorios sostienen más de siete décadas de confrontación.Separados por un estrecho, posturas ideológicas contrarias y un conflicto histórico, China y Taiwán han coexistido en medio de tensiones, debido a que la isla tiene un estatus indefinido.Ni siquiera hay consenso sobre su nombre, ya que también se llama República de China. Ambas se reivindican como la “auténtica China”.Para entender las actuales diferencias es necesario recordar que, en 1945, tras la derrota de Japón, que le había arrebatado la isla a la dinastía china 50 años atrás, China recuperó el territorio taiwanés.Sin embargo, en 1949, el gobierno del Partido Nacionalista, o Kuomintang fue derrotado en una cruenta guerra civil en el continente por el Ejército del Partido Comunista.Entonces, los comunistas chinos liderados por Mao Zedong, dirigente del Partido Comunista de China, fundaron la República Popular China, con Beijing como su capital.Mientras que Chiang Kai-Shek, líder del Partido Nacionalista Chino Kuomintang, se exilió en Taiwán junto a alrededor de 1,2 millones de chinos, la mayoría militares. Lograron establecerse en la isla como su propio territorio, tras imponerse con éxito en una breve incursión de las tropas comunistas.Desde entonces dos bandos han reclamado históricamente ser los gobernantes legítimos de todos los territorios del gigante asiático, incluida Taiwán. No existe un acuerdo internacional sobre el estatus de la isla que ha funcionado como independiente.Ahora, en medio de un impulso creciente de China por contrarrestar el poderío económico, militar, político y diplomático de Estados Unidos en el mundo, Beijing propaga su preponderancia.Entre sus acciones destacadas, Beijing expande su presencia en el Indopacífico, ejecuta maniobras navales en el golfo de Omán junto a Rusia e Irán, surge como mediador histórico en Oriente Medio tras el pacto alcanzado esta semana entre Teherán y Arabia saudita, ocupando vacíos que Washington deja en esa región y propaga su influencia comercial y diplomática a nivel global, incluida América Latina.Con Reuters y medios locales