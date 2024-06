Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de protestas contra su Gobierno y una fuerte presión por parte de las familias de los rehenes en manos de Hamás, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ratificó este lunes 24 de junio que está “comprometido” con alcanzar una tregua en la Franja de Gaza, pero matizó que eso no significa que permitirá el fin de la guerra actual sin que primero el grupo islamista sea “eliminado”. Entretanto, las tropas israelíes aseguran que están próximas a “desmantelar” las brigadas de los militantes palestinos en Rafah, en el extremo sur del enclave.

Tregua en Gaza sí, pero hasta que lo decida el Gobierno israelí. Así lo remarcó el primer ministro Benjamin Netanyahu este 24 de junio, en medio de un cruce de informaciones.

Y es que Netanyahu asegura que continúa comprometido con su última propuesta de alto al fuego, presentada a finales de mayo por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al tiempo que apunta a continuar con las hostilidades hasta que, según afirma, Hamás sea “erradicado”.

"Estamos comprometidos con la propuesta israelí que el presidente Biden acogió con agrado. Nuestra posición no ha cambiado. La segunda cosa, que no contradice la primera, es que no terminaremos la guerra hasta que eliminemos a Hamas", aseguró el líder del Likud en un discurso ante el Parlamento de su país.

Pero la apuesta de Netanyahu parece imposible de lograr para los propios miembros del Ejército israelí.

Y es que en unas sorpresivas declaraciones, el pasado 20 de junio, el principal portavoz de las Fuerzas Armadas del Estado de mayoría judía, Daniel Hagari, reconoció que no es posible una destrucción total del grupo islamista, ya que se trata de una ideología, que va más allá de lo que representa un movimiento armado.

“Este discurso de destruir a Hamás, de hacer que Hamás desaparezca, no es más que echar arena a los ojos de la opinión pública. Hamás es una idea, Hamás es un partido. No puedes destruir una idea. Está arraigado a los corazones de la gente. Quien piense que podemos eliminar a Hamás, se equivoca. Si el Gobierno no encuentra una alternativa, permanecerá”, aseveró Hagari, al tiempo que llamó la atención sobre un plan posguerra en el enclave palestino.

Unas palabras que causaron amplio malestar al interior de la Administración de Netanyahu, cuya oficina emitió un comunicado con el que intentó matizar las declaraciones de su portavoz militar al indicar que la "eliminación" del grupo islamista es uno de los objetivos principales de su guerra en Gaza, por lo que sus soldados trabajan día y noche para lograr esa meta declarada.

Las presiones crecen para el Gobierno israelí tras más de ocho meses de guerra, que causa el rechazo de la mayor parte de la comunidad internacional e, incluso, dentro de su propio país.

Aunque muchos ciudadanos israelíes respaldan las hostilidades al considerar que se trata de una respuesta al sangriento ataque de Hamás el pasado 7 de octubre, que dejó alrededor de 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados, miles de personas se volcaron a las calles el fin de semana para exigir la renuncia de Netanyahu y una tregua que permita la entrega de los rehenes.

El primer ministro, que ya enfrentaba protestas y acusaciones por corrupción antes de ordenar la guerra en curso, insiste en continuar el conflicto sin trazar un tiempo exacto y limitarse a señalar la “erradicación” de Hamás, algo que, según la evaluación de su principal portavoz militar, parece imposible de lograr.

Este lunes se conoció, además, un nuevo video que muestra los momentos en que tres personas son secuestradas por Hamás el 7 de octubre. Ensangrentados y en la parte trasera de una camioneta aparecen las víctimas, según muestran las imágenes que inyectan mayor presión al Gobierno israelí para dar paso a una solución que permita su devolución, pero por el momento Netanyahu se rehúsa a ceder.

El desespero se apodera cada vez más de las familias. Solo 50 de los secuestrados se encontrarían aún con vida, según señalaron la semana pasada funcionarios estadounidenses al diario 'The Wall Street Journal'.

Ejército israelí: brigada de Hamás en Rafah está “casi desmantelada”

Así lo señaló en las últimas horas, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el general Herzi Halevi. Una declaración con la que se hizo eco de las afirmaciones del ministro de Defensa, Yoav Gallant, que un día antes aseguró que la ofensiva en la localidad del extremo sur de Gaza a donde se trasladó la mayor parte de la población internamente desplazada “está por terminar”.

"Claramente nos estamos acercando al punto en el que podemos decir que hemos desmantelado la brigada de Rafah, que está derrotada no en el sentido de que ya no hay terroristas, sino en el sentido de que ya no puede funcionar como una unidad de combate", sostuvo Halevi.

Las tropas israelíes continúan azotando esta y otras zonas del enclave con ataques por aire y tierra. Este lunes, mientras los tanques siguen avanzando en Rafah, al menos 11 personas murieron en dos ataques aéreos israelíes contra suministros de ayuda.

Una de las embestidas tuvo lugar contra un centro de distribución de alimentos en la Ciudad de Gaza, en el norte, cerca del histórico campo de refugiados de Shati. Allí tres personas fueron asesinadas.

El segundo asalto letal se registró cerca de la ciudad de Bani Suhaila, en el sur de ese territorio palestino, donde al menos ocho personas murieron, incluidos guardias que acompañan a los camiones de ayuda, indicaron médicos del sitiado enclave.

Durante la madrugada, un asalto aéreo israelí contra una clínica en la Ciudad de Gaza mató al director del Departamento de Ambulancias y Emergencias de la Franja, confirmó el Ministerio de Salud local. El Ejército, por su parte, sostuvo que el ataque mató a un alto comandante armado de Hamás.

Mientras las tropas de Netanyahu recrudecen sus ataques, decenas de civiles siguen sumando la lista de palestinos asesinados. La cifra total de víctimas mortales ascendió este lunes a al menos 36.626 personas, incluidos miles de niños.

La ONG Save the Children destacó que alrededor de 21.000 menores en Gaza se encuentran desaparecidos. Una dramática cifra que incluye a aquellos que se cree yacen bajo los escombros del devastado territorio, en fosas comunes o detenidos por los militares israelíes.

Con Reuters, AP y EFE