Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio de la condena de gran parte de la comunidad internacional, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este lunes 27 de mayo que el letal bombardeo que impactó un campamento de personas internamente desplazadas en Rafah, en el extremo sur de Gaza, fue un "trágico error" y prometió una investigación. En las últimas horas, aumentó a al menos 45 la cifra de personas muertas, según la última actualización del Ministerio de Salud local. El Ejército de Israel previamente aseguró que se trató de un asalto perpetrado con armas de "alta precisión", dirigido a dos altos mandos de Hamás que fueron asesinados. El grupo islamista denunció el hecho como una "masacre". Entretanto, la comunidad internacional condena el asalto y la Unión Europea acordó en principio reactivar una misión civil en Rafah.

Al amanecer, este lunes 27 de mayo, sobre el campamento de desplazados en el barrio de Tel Al-Sultan, en el oeste de Rafah, aún salía humo tras las llamas causadas por el bombardeo israelí que golpeó la zona horas antes.

Al menos 45 personas murieron, la gran mayoría mujeres, niños y adultos mayores, según la última actualización del Ministerio de Salud local, que alertó que la cifra de víctimas mortales podría aumentar conforme se rescaten cuerpos de los escombros. Además, algunos de los heridos enfrentan graves quemaduras.

En las últimas horas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el asalto no tenía como objetivo causar víctimas civiles y sostuvo que el hecho está siendo investigado.

"En Rafah, ya evacuamos alrededor de un millón de residentes no combatientes y, a pesar de nuestro máximo esfuerzo para no dañar a los no combatientes, desafortunadamente algo salió trágicamente mal (…) Estamos investigando el incidente y sacaremos conclusiones, porque esa es nuestra política", señaló Netanyahu en un discurso ante el Parlamento, que fue interrumpido por gritos de los legisladores de la oposición.

El Ejército miente. No hay seguridad en Gaza

Sentado entre los cuerpos de sus familiares, a la espera de poder ser enterrados, Aben Mohammed Al-Attar, uno de los miles de palestinos internamente desplazados en medio de las hostilidades en curso en Gaza, aseguró a la agencia de noticias Reuters que el Ejército israelí mintió al afirmar que el oeste de Rafah sería una “zona segura”.

Y es que el ataque se produjo en un área de refugio, que había sido designado por las tropas israelíes como segura, después de que en las últimas semanas los militares hicieran nuevos llamados de "evacuación", calificados por la ONU como desplazamiento forzado.

“El Ejército miente. No hay seguridad en Gaza. No hay seguridad, ni para un niño, ni para un adulto mayor o una mujer (…) ¿Qué hicieron para merecerlo? Ahora sus hijos son huérfanos”, cuestionó Al-Attar, al lamentar la muerte de su hermano y su cuñada.

Este lunes, la abogada general del Ejército de Israel, Yifat Tomer Yerushalmi, declaró que el incidente era “muy grave” y aseguró que “las Fuerzas de Defensa israelíes lamentan que no-combatientes hayan resultado heridos durante la guerra”.

Desde la Knéset, el Parlamento israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró el lunes por la tarde que “pese a nuestro máximo esfuerzo por no herir a los no-combatientes, algo, desafortunadamente, salió trágicamente mal”, entre abucheos de la oposición.

“Estamos investigando el incidente y alcanzaremos conclusiones, porque esa es nuestra política”, afirmó el mandatario.

El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio Tor Wennesland, reaccionó al bombardeo pidiendo en un comunicado a las autoridades israelíes que “hagan rendir cuentas a los responsables de cualquier fechoría y tomen medidas inmediatas para proteger mejor a los civiles”.

Rafah, hacia donde se habían desplazado cerca de la mitad de la población de 2.3 millones de gazatíes, en casi ocho meses de guerra, era considerado el último lugar relativamente seguro del enclave hasta que Israel-pese a repetidas advertencias de la comunidad internacional sobre las posibles catastróficas consecuencias humanitarias- inició una incursión militar terrestre el pasado 6 de mayo.

Desde entonces, al menos 800.000 palestinos que estaban en Rafah han vuelto a desplazarse, huyendo hacia zonas designadas como "seguras" por el Ejército israelí. Entre ellas el oeste de Rafah, ya que la incursión se iba a centrar en el este.

Israel defiende que usó armas de "alta precisión" y mató dos altos mandos de Hamás

El Ejército israelí justificó el bombardeo al oeste de Rafah, alegando que, basados en “informes precisos”, el ataque estaba dirigido a dos altos mandos del brazo armado de Hamás: Yassin Rabia y Khaled Nagar, presuntamente implicados en el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre.

La institución castrense señaló que utilizó armas de "precisión" contra blancos "legítimos".

Desde el ataque de Hamás en el sur de Israel, hace más de siete meses-en el que murieron cerca de 1.200 israelíes y extranjeros, en su mayoría civiles, y 250 fueron llevadas a la Franja de Gaza como rehenes- las tropas del Estado de mayoría judía han atacado la infraestructura civil de la Franja de Gaza por aire, mar y tierra.

Además, han limitado severamente el acceso de la ayuda humanitaria, mientras justifica su objetivo declarado de “erradicar” a Hamás.

Gaza es el infierno en la tierra

Al menos 36.050 palestinos han sido asesinados por el Ejército israelí en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, en su mayoría civiles, y 81.026 han resultado heridos, según reportó el Ministerio de Salud de Gaza de este 27 de mayo.

“La información que nos llega de Rafah sobre recientes ataques sobre familias buscando refugio son horripilantes. Hay reportes de víctimas en masa incluyendo niños y mujeres entre los asesinados. Gaza es el infierno en la tierra. Las imágenes de anoche son aún un nuevo testimonio de eso”, publicó la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA) en la plataforma X.

Los hospitales en Rafah, incluyendo en del Comité Internacional de la Cruz Roja, no tenían la capacidad para atender a todos los heridos, así que algunos debieron ser trasladados a Khan Younis, más al norte.

Hamás llama a la población palestina a manifestarse

En un comunicado difundido este lunes, el buró político de Hamás llamó a las personas en los Territorios Palestinos a “escalar las actividades públicas de rabia y presión para frenar la agresión y la guerra genocida”, en reacción al bombardeo sobre el campamento de desplazados.

El movimiento islamista también pidió a la comunidad internacional que denuncie la guerra y reclame el cumplimiento de la reciente orden de la Corte Internacional de Justicia y de las múltiples e históricas resoluciones de Naciones Unidas contra la ocupación israelí de los territorios palestinos.

El Estado de Israel no ha acatado la orden de la CIJ, del pasado viernes 24 de mayo, que urgió al país a detener inmediatamente la incursión en Rafah como parte de las medidas para "prevenir un genocidio" contra el pueblo palestino.

Fatah, el movimiento que dirige la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, denunció la masacre como un reflejo de los fallos del Ejército israelí “en su lucha contra la resistencia palestina”, en un comunicado difundido en las últimas horas.

“La Administración de Estados Unidos y algunos países europeos son compañeros en esta masacre que tenía por objetivos a niños, mujeres y ancianos indefensos”, sentenció Fatah. Estados Unidos es el principal aliado y proveedor de armas de Israel.

Además, las autoridades gazatíes denunciaron que más de 10 campamentos de desplazados en la Franja de Gaza han sido atacados por el Ejército israelí en las últimas 24 horas, en Jabalia, en el norte del enclave y Nuseirat, en el centro, además del golpeado en Rafah.

Por su parte, un portavoz del consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró que “Israel tiene el derecho de perseguir a Hamás”, pero que, “como lo hemos dicho claramente, Israel debe tomar todas las precauciones posibles para proteger a los civiles”.

Leer tambiénLa CIJ ordena a Israel a detener su invasión terrestre en Rafah por riesgo de genocidio

Los ministros de Exteriores de la UE dan “luz verde” a reactivar la misión europea en Rafah

Tras la reunión para abordar la guerra en Gaza del consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea con sus homólogos de países árabes este 27 de mayo, en Bruselas, los miembros del bloque dieron su aprobación a que se reanude la misión europea de asistencia fronteriza comunitaria en Rafah, que cesó en 2007 con la llegada de Hamás al poder en el enclave.

“Tengo luz verde por parte de los ministros de la UE para reactivar la misión fronteriza de Rafah”, declaró Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, que por la mañana había anunciado que haría la propuesta durante el encuentro.

Borrell añadió que la misión necesitará el apoyo de Egipto, Israel y la Autoridad Nacional Palestina para implementarse.

“Se nos ha pedido hacerlo, si pudiéramos lo haríamos, pero teniendo en cuenta que todo tiene que ir en la dirección de que la Autoridad Palestina tome la responsabilidad de Gaza”, había detallado previamente el diplomático.

EUBAM Rafah fue creada en 2005 para incluir a la UE como tercera parte en el paso entre Gaza y Egipto. Para poder reanudar su actividad, Borrell resaltó que se debe tomar una decisión colectiva con Egipto y la Autoridad Palestina.

La ley humanitaria internacional aplica para todos, también para el comportamiento de Israel en la guerra

Además, los ministros de Exteriores pidieron a Israel que acate el reciente fallo de la CIJ y detenga su ofensiva en Rafah. También pidieron una reunión con las autoridades israelíes para abordar la preocupante situación en el sitiado enclave.

Por otra parte, el reconocimiento del Estado de Palestina fue uno de los temas abordados en la reunión. “Se habla de la solución de dos Estados, pero, mientras, los colonos (israelíes) ocupan más y más tierras en Cisjordania, la violencia continúa y cada día se hace más difícil”, apuntó el alto representante de Exteriores europeo.

España, Noruega e Irlanda ya decidieron proceder con el reconocimiento del Estado palestino, pero las posiciones no son unánimes dentro de la UE.

El mundo condena letal ataque israelí en Rafah

Las condenas al ataque israelí sobre el campamento de desplazados en Rafah se multiplicaron a lo largo del lunes.

“Hago un llamado al pleno respeto del derecho internacional y a un cese al fuego inmediato”, publicó el presidente de Francia Emmanuel Macron en X.

“La ley humanitaria internacional aplica para todos, también para el comportamiento de Israel en la guerra”, afirmó la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Barbock.

“Además de provocar la hambruna y de la prohibición de que ingrese suficiente ayuda humanitaria, lo que vimos anoche es barbárico”, declaró por su parte, Micheal Martin, canciller de Irlanda sobre las acciones del Ejército israelí.

Egipto condenó lo que denominó un “bombardeo deliberado de las tiendas de campaña de las personas desplazadas”, según reportaron medios estatales.

Y Qatar declaró que los recientes ataques sobre Rafah podrían dificultar sus esfuerzos por mediar una tregua entre Israel y Hamás.

Leer tambiénOslo, Dublín y Madrid reconocerán la existencia de un Estado palestino; Bogotá abrirá embajada en Ramala

Con Reuters y EFE