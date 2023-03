Naciones Unidas advierte del riesgo inminente de una crisis mundial de agua

La Organización de Naciones Unidas (ONU) publicó este miércoles 22 de marzo un informe en el que se advierten los riesgos y consecuencias que podría enfrentar la humanidad en las próximas décadas. El reporte fue divulgado en la antesala de la Conferencia del Agua en Nueva York, donde decenas de jefes de Estado y Gobierno se reúnen entre este 22 y 24 de marzo. Naciones Unidas quiere que se ejerza una "cooperación internacional" para combatir la escasez de agua a nivel global, que en la actualidad afecta a entre dos mil y tres mil millones de personas, pero que en las próximas décadas será más grave y golpeará a más países.Un llamado hecho justo antes de que comience la Conferencia del Agua organizada por la ONU en Nueva York y que aglutinará a los principales líderes mundiales. “El sobreconsumo y sobredesarrollo vampírico, la explotación insostenible de los recursos hídricos, la contaminación y el calentamiento global descontrolado están drenando, gota a gota, esta fuente de vida para la humanidad”, alarma el secretario general de la ONU, António Guterres, en el prólogo de este informe.Para Guterres, "la humanidad se ha embarcado ciegamente en un camino peligroso" y "todos sufriremos las consecuencias".La escasez del agua, un problema que cada vez afecta a más personasEn todo el mundo, 2.000 millones de personas (alrededor de 26 % de la población) carecen de agua potable y 3.600 millones (el 46 %) no tienen acceso a un saneamiento gestionado de forma segura. Datos que provocan situaciones límite en muchas regiones del planeta, según el informe. En entrevista con la agencia de prensa AFP, su autor, Richard Connor, afirmó que "el número de personas afectadas dependerá de la situación geográfica, ya que habrá zonas donde se soporten inundaciones masivas y otras donde la sequía será acuciante". Connor advierte que, aunque los porcentajes no cambien en el futuro, la población si aumentará, por lo que el número de personas que sufran las consecuencias "será mucho mayor".En un intento por revertir la tendencia y con la esperanza de garantizar el acceso de todos al agua potable para 2030, objetivos fijados en 2015, unos 6.500 participantes, entre ellos un centenar de ministros y una decena de jefes de Estado y de Gobierno se reúnen hasta el viernes 24 de marzo en Nueva York, llamados a presentar compromisos concretos. Pero ya, algunos observadores están preocupados por el alcance de estos compromisos y la disponibilidad de los fondos necesarios para implementarlos.Gilbert Houngbo, presidente de la plataforma encargada del agua en Naciones Unidas, afirmó que “hay mucho por hacer y el tiempo no está de nuestro lado”. Esta es la primera Conferencia del Agua que se realiza desde el año 1977 ya que, a pesar de la importancia de este recurso, las medidas para protegerlo han sido realmente escasas. En un mundo en el que, en los últimos 40 años, el uso de agua dulce ha aumentado casi un 1% anual debido al aumento de la población y los cultivos, el informe de Naciones Unidas destaca por primera vez que la escasez de agua "tiende a generalizarse" y a empeorar con el impacto del calentamiento global. Hasta el punto que pronto afectará incluso a las regiones que hoy se salvan en el este de Asia o América del Sur.Se estima que aproximadamente el10% de la población mundial vive en un país donde el estrés hídrico ha alcanzado un nivel alto o crítico, muchas de estas naciones están entre las más pobres del planeta. Una situación que también pone de manifiesto las desigualdades.“Dondequiera que estés, si eres lo suficientemente rico, lograrás tener agua”, señala Richard Connor a AFP. “Cuanto más pobre eres, más vulnerable eres a estas crisis”, agrega.La contaminación hídrica también pone en peligro a millonesEl problema no es sólo la falta de agua, sino la contaminación de la que pueda estar disponible, por la ausencia o deficiencias de los sistemas de saneamiento. Al menos dos mil millones de personas beben agua contaminada con heces, lo que las expone al cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Por no hablar de la contaminación por productos farmacéuticos, químicos, pesticidas, microplásticos o nanomateriales.Y esta contaminación también amenaza a la naturaleza. Los ecosistemas de agua dulce que brindan servicios invaluables a la humanidad, incluida la ayuda para combatir el calentamiento global y sus impactos, se encuentran "entre los más amenazados del mundo", según el informe.“Hemos roto el ciclo del agua”, resume a la AFP Henk Ovink, enviado especial para el agua de los Países Bajos, coorganizadores con Tayikistán de esta conferencia, a AFP.“Debemos actuar ahora porque la inseguridad hídrica socava la seguridad alimentaria, la salud, la seguridad energética o el desarrollo urbano y las cuestiones sociales”, concluyó Ovink tras asegurar que "es ahora o nunca, la oportunidad de una generación".Este artículo ha sido adaptado de su original en francés.