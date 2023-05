Muere en prisión el palestino Khader Adnan tras 87 días en huelga de hambre

El Servicio de Prisiones de Israel informó este martes 2 de mayo que Khader Adnan, exportavoz de la Yihad Islámica, falleció después de 87 días en huelga de hambre. Su muerte, la primera de este tipo en tres décadas, aumenta las tensiones en la región. Las protestas estallaron en la Franja de Gaza, desde donde tres misiles fueron disparados contra el territorio israelí, según señalaron las autoridades del país de mayoría judía. El conocido palestino Khader Adnan murió en una prisión israelí después de casi tres meses en huelga de hambre, una muerte que reaviva las tensiones en la región.Adnan, que se desempeñó como portavoz de la Yihad Islámica, murió mientras se encontraba a la espera de un juicio y bajo custodia israelí. El hombre había sidodetenido el pasado febrero, acusado de apoyar el terrorismo, afiliación a un grupo terrorista e incitación al terrorismo.Según informó el Servicio de Prisiones de Israel este 2 de mayo, Adnan fue hallado inconsciente en su celda y luego llevado a un hospital donde los médicos lo declararon muerto.Las mismas fuentes declararon que el detenido, de 45 años, se había negado “a someterse a exámenes médicos y recibir tratamiento".Sin embargo, esa versión fue ampliamente reprochada desde el lado palestino. El abogado de Adnan, Jamil Al-Khatib, y una profesional de la salud de la organización Médicos por los Derechos Humanos, con quien el detenido se había reunido recientemente, acusaron a las autoridades israelíes de impedirle recibir atención médica."Exigimos que lo trasladaran a un hospital civil donde pudiera recibir un seguimiento adecuado. Desafortunadamente, tal demanda fue respondida con intransigencia y rechazo", aseguró Al-Khatib.Por su parte, Lina Qasem-Hassan, de Médicos por los Derechos Humanos, indicó que vio a Adnan el pasado 23 de abril, momento en el que había perdido 40 kilos y tenía problemas para respirar, pero se encontraba consciente."Su muerte podría haberse evitado", aseguró Qasem Hassan, que agregó que varios hospitales israelíes se negaron a admitir a Adnan tras ser atendido de forma breve en salas de emergencia.La Asociación de Prisioneros WAED, en Gaza, fue más allá en sus señalamientos al asegurar que Khader Adnan fue “ejecutado a sangre fría".Adnan, convertido en un símbolo de la resistencia palestina por su activismo contra las políticas de detención de palestinos sin cargos ni juicios por parte de las autoridades israelíes, había hecho al menos cinco huelgas de hambre de manera intermitente durante sus años como detenido, la primera en 2004.Según la Asociación de Prisioneros Palestinos, el exvocero de la Yihad Islámica fue arrestado por Israel en 12 ocasiones y pasó alrededor de ocho años en prisión, la mayoría de ellos bajo detención administrativa.La Yihad Islámica advierte retaliacionesTras confirmarse la muerte de Adnan, cientos de personas salieron a protestar en las calles de la Franja de Gaza y al menos tres cohetes fueron lanzados desde ese enclave palestino hacia territorio israelí, según señaló el Ejército de la Administración de Benjamin Netanyahu.Las sirenas de alerta por ataques aéreos se encendieron en las comunidades fronterizas, donde los residentes se ocultaron en los refugios. Sin embargo, no se registraron víctimas mortales ni heridos, debido a que los proyectiles cayeron en zonas abiertas.Aunque por el momento ningún grupo se ha adjudicado esos asaltos, la Yihad Islámica, que aboga por la destrucción de Israel, lanzó advertencias: “Nuestra lucha continúa y el enemigo se dará cuenta una vez más de que sus crímenes no pasarán sin una respuesta”.Entretanto, en Cisjordania, un hombre resultó herido en medio de un tiroteo, cerca de un asentamiento judío, indicaron las autoridades israelíes.Está previsto que más manifestaciones se extiendan en otros territorios, luego de que los palestinos llamaran a una huelga general en Cisjordania y en la Franja de Gaza.Las polémicas políticas de detención de IsraelPor décadas, las autoridades del país de mayoría judía han implementado un implacable sistema de detenciones, sobre las que han alertado diversas organizaciones de derechos humanos.En muchos casos se trata de arrestos prolongados, sin cargos ni juicios, incluidos menores de edad.Israel sostiene que esos arrestos son necesarios cuando la evidencia no puede ser revelada en la corte debido a la necesidad de mantener en secreto las fuentes de inteligencia. Pero los palestinos afirman que de esta forma se les niega el debido proceso legal.Israel se encuentra dirigido por el gobierno más derechista de su historia. Desde su campaña para retornar al Ejecutivo, Netanyahu y los socios de su Administración prometieron medidas más fuertes contra los palestinos.De hecho, este martes el ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, indicó que los funcionarios penitenciarios deben mostrar “tolerancia cero hacia las huelgas de hambre y los disturbios en las prisiones” y ordenó que los presos sean confinados en sus celdas.Ben-Gvir, encargado de supervisar las cárceles y los detenidos, es un político ultranacionalista que anteriormente endureció las restricciones a los presos palestinos, incluida la reducción del tiempo en el que pueden tomar una ducha y el cierre de las panaderías de la prisión.La muerte de Adnan se produce en momentos en que las políticas de represión aumentan, incluido el aumento de asentamientos judíos en territorios que sus vecinos reclaman como propios. Un polvorín de enfrentamientos y violencia cuya detención es una exigencia crucial por parte de los palestinos para propiciar eventuales negociaciones de paz entre las dos partes. Con Reuters y AP